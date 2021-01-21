Росія намагається довести переговорний процес до абсурду, залучаючи "громадських консультантів" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш
Російська сторона залученням так званих "експертів" з окупованого Донбасу до переговорів у політичній підгрупі намагається довести цей процес до абсурду. Нові обличчя тільки внесли більше деструктиву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Донецька та експерт в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш.
Представник у ТКГ наголосив, що Росія тільки намагається зняти із себе відповідальність і підставляє недоговороздатності людей.
"Зрозуміло, що Україна не може домовлятися з людьми, які реально не приймають рішення. Тому я не бачу зараз ніякого прогресу в політичній групі... Додалося деструктиву. Сьогодні вони привели на засідання якихось "громадських консультантів". Переговорний процес намагаються довести до абсурду", - зазначив Гармаш.
При цьому він наголосив, що на сьогодні більш чітко позначається принципова позиція української сторони.
"Зараз ми менше дозволяємо на себе тиснути, а значить у нас буде більше можливості вирішувати питання, які стосуються безпосередньо людей, пов'язаних із цим конфліктом", - додав Гармаш.
Раніше повідомлялося, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО з непідтвердженими статусом.
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