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Новини Агресія Росії проти України
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Росія намагається довести переговорний процес до абсурду, залучаючи "громадських консультантів" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш

Росія намагається довести переговорний процес до абсурду, залучаючи

Російська сторона залученням так званих "експертів" з окупованого Донбасу до переговорів у політичній підгрупі намагається довести цей процес до абсурду. Нові обличчя тільки внесли більше деструктиву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Донецька та експерт в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш.

Представник у ТКГ наголосив, що Росія тільки намагається зняти із себе відповідальність і підставляє недоговороздатності людей.

"Зрозуміло, що Україна не може домовлятися з людьми, які реально не приймають рішення. Тому я не бачу зараз ніякого прогресу в політичній групі... Додалося деструктиву. Сьогодні вони привели на засідання якихось "громадських консультантів". Переговорний процес намагаються довести до абсурду", - зазначив Гармаш.

При цьому він наголосив, що на сьогодні більш чітко позначається принципова позиція української сторони.

"Зараз ми менше дозволяємо на себе тиснути, а значить у нас буде більше можливості вирішувати питання, які стосуються безпосередньо людей, пов'язаних із цим конфліктом", - додав Гармаш.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО з непідтвердженими статусом.

Також читайте: Продовження особливого статусу Донбасу дає нам можливість трактувати цей закон на свою користь, - Гармаш

росія (64935) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+5
Так этот процесс доведён до абсурда уже давно.
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21.01.2021 14:07
+3
С Московией нечего вообще договариваться пока мы не одержали ряда побед над террористами.
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21.01.2021 14:09
+3
РФ довела переговорный процесс до абсурда ещё в 2014 году. Тогда украинская сторона начала добросовестно выполнять пункты МС-1, а Мордор наплевал на договорённости и провёл "выборы" в ОРДЛО. Последовавшая позже раздача паспортов поставила точку на МС.
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21.01.2021 14:21
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Так этот процесс доведён до абсурда уже давно.
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21.01.2021 14:07 Відповісти
С Московией нечего вообще договариваться пока мы не одержали ряда побед над террористами.
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21.01.2021 14:09 Відповісти
Какая задача, таков и механизм. "Абсурд" - договариваться с марионеточными отморозками.
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21.01.2021 14:10 Відповісти
это трех сторонняя контактная группа Украина,Кацапия и ОБСЕ всех лишних за поребрик!!!!!
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21.01.2021 14:20 Відповісти
РФ довела переговорный процесс до абсурда ещё в 2014 году. Тогда украинская сторона начала добросовестно выполнять пункты МС-1, а Мордор наплевал на договорённости и провёл "выборы" в ОРДЛО. Последовавшая позже раздача паспортов поставила точку на МС.
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21.01.2021 14:21 Відповісти
В этом случае есть простое, и единственно правильное решение. Заявить протест по этому поводу. И украинской делегации покинуть заседание до той поры пока эту когорту " половце- печенегов" ряженных под шахтеров не отправят обратно в их бантустан - резервацию. Хотя куда нам до такого " смелого шага" мы семь лет ведем войну, у нас два региона оккупированы, один из которых ( Крым) вообще присоединил к себе захватчик, у нас тысячи убитых и десятки тысяч раненых, миллионы беженцев - а мы ( позорники) за все время даже дип отношений не разорвали ( в отличии от Грузии). Это касается и Турчинова и Порошенко и Зеленского.
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21.01.2021 14:27 Відповісти
Главная задача кремлевского уголовника, беса путлера, быть на слуху у мирового сообщества, в центре внимания, идет имитация мироиворчества, и это уже тянется после окончания второй мировой войны, но слава богу, большинство цивилизованных стран уже понимают и правильно реагируют на "работу" террористической банды.
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21.01.2021 14:28 Відповісти
рабсея(умом рабсею не понять) и есть страной абсурда,
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21.01.2021 14:39 Відповісти
Ну так на хер их пошлите.. и не возмущайтесь
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21.01.2021 14:43 Відповісти
Россия просто не видит партнеров для договоренностей. С клоунской властью переговоры вести бесполезно, они не за что не отвечают и не на что не способны. Этим идиотам важнее как и кому вернут пленных, а не забота о судьбах людей.
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21.01.2021 14:45 Відповісти
Харэ уже эти процессы вести Астанавитесь! кровосиси
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21.01.2021 14:47 Відповісти
 
 