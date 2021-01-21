ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо грузинського позову проти Росії, який стосується злочинів, скоєних під час збройного конфлікту між РФ та Грузією в серпні 2008 року.

Про це повідомив сьогодні Мін'юст Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ЄСПЛ підтвердив, що в серпні 2008 року на території Грузії мала місце етнічна чистка, і розділив позицію Грузії, визнавши відповідальність Росії за катування і негуманне ставлення, виявлені до грузинських військовослужбовців і грузинського цивільного населення, йдеться в повідомленні Мін'юсту.

ЄСПЛ також ухвалив рішення про відповідальність Росії за вбивства цивільних осіб, вчинені під час бойових дій в серпні 2008 року, які залишилися без розслідування.

Раніше в четвер глава грузинського уряду Георгій Гахарія заявив, що рішення ЄСПЛ у справі "Грузія проти Росії" стане "переломним етапом у боротьбі за деокупацію країни".

"Сьогодні найважливіший день для Грузії. Сьогодні міжнародний суд вперше дасть оцінку російсько-грузинській війні 2008 року. Це рішення стане результатом 12-річної праці наших громадян, співробітників Мін'юсту. Ми впевнені, що це буде справедливе рішення", - сказав Гахарія.

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