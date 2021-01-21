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Новини
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ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року

ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо грузинського позову проти Росії, який стосується злочинів, скоєних під час збройного конфлікту між РФ та Грузією в серпні 2008 року.

Про це повідомив сьогодні Мін'юст Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ЄСПЛ підтвердив, що в серпні 2008 року на території Грузії мала місце етнічна чистка, і розділив позицію Грузії, визнавши відповідальність Росії за катування і негуманне ставлення, виявлені до грузинських військовослужбовців і грузинського цивільного населення, йдеться в повідомленні Мін'юсту.

ЄСПЛ також ухвалив рішення про відповідальність Росії за вбивства цивільних осіб, вчинені під час бойових дій в серпні 2008 року, які залишилися без розслідування.

Раніше в четвер глава грузинського уряду Георгій Гахарія заявив, що рішення ЄСПЛ у справі "Грузія проти Росії" стане "переломним етапом у боротьбі за деокупацію країни".

"Сьогодні найважливіший день для Грузії. Сьогодні міжнародний суд вперше дасть оцінку російсько-грузинській війні 2008 року. Це рішення стане результатом 12-річної праці наших громадян, співробітників Мін'юсту. Ми впевнені, що це буде справедливе рішення", - сказав Гахарія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Автор: 

Грузія (1843) конфлікт (443) росія (64935) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+9
Меркель пришлите эту новость.
А то она сильно возбуждена перед переговорами с США по деблокации СП2.
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21.01.2021 14:28
+7
свиннорилі скрізь "наслідили", крісчанам каміння з неба воду збаламутило ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 8668
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21.01.2021 14:42
+5
а тем временем в Харькове ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года - Цензор.НЕТ 2725
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21.01.2021 14:32
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Меркель пришлите эту новость.
А то она сильно возбуждена перед переговорами с США по деблокации СП2.
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21.01.2021 14:28 Відповісти
свиннорилі скрізь "наслідили", крісчанам каміння з неба воду збаламутило ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 8668
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21.01.2021 14:42 Відповісти
Этой нравственной идиотке и подельнице людоедов наплевать! Неужели до сих пор неясно?
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21.01.2021 14:55 Відповісти
а тем временем в Харькове ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года - Цензор.НЕТ 2725
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21.01.2021 14:32 Відповісти
Це не львів'яни з тернополянами. Це рашистські провокатори шукають приводів для звернення в ПАСЕ.
Бідні московіти з російськомовними щелепами отримали важкі фізичні і моральні травми, поки вивчили кілька слів українською.
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21.01.2021 15:20 Відповісти
Це стьоб, а не львів'яне-тернополяне-провокатори
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21.01.2021 16:46 Відповісти
це 50 на 50. бо підставами займатись мізків може вистачити, а вивчиту 10 речень для роботи - ні.
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21.01.2021 17:44 Відповісти
ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 2213"
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21.01.2021 17:42 Відповісти
Война между Грузией и напавшей на нее Рашей ( при поддержке предателей из Абхазии и Юж. Осетии) длилась 5 дней.. 5 дней.. ( горячая фаза) И Грузия нашла в себе политическую волю разорвать дип отношения с агрессором, и даже приход к власти про рашенского Иванишвили ни чего не изменила в этом плане. А у нас после майдана было три верховных правителя ( считая и И.О.) и не один на этот шаг не решился. Забсдели и "революцИонеры" и "бизнесмены от политики" и "комики у рояля"... Все...
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21.01.2021 14:35 Відповісти
Комики у рояля служат кремлю! Так при чём тут это "забздели"?!
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21.01.2021 14:57 Відповісти
Так что первые двое забздели вы согласны.. Ну хоть тут сошлись во мнении. По поводу комика, пока сказать что он служит ( в прямом смысле этого слова нельзя) иначе многое было бы сейчас уже по другому. А вот что бздит и больше чем попередники это да. Но тут понятно все таки только что с подмостков от хорошей жизни...
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21.01.2021 15:07 Відповісти
Ну как после такого можно было бы избрать Иванишвили? это что же самое, если бы мы избрали Бойка или Медведчука в 2019 году.
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21.01.2021 21:12 Відповісти
Типу позелененський сильно від Бойка відрізняється? І чим саме? Балачками про те, що він патріот? Так навіть ведмудчук себе на остаткінських зомбі-каналах називає "справжнім українським патріотом"...
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22.01.2021 14:37 Відповісти
А так пишут кацапсячие маилСру
ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 2335
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21.01.2021 14:41 Відповісти
А глубокую озабоченность по этому всем известному факту ,выразил ?
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21.01.2021 14:50 Відповісти
"Лід зрушив, пани присяжні засідателі". Далі будуть Молдова з Україною. Разом ми дотиснемо цю імперську гадину.
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21.01.2021 15:25 Відповісти
ЕСПЧ прозревает медленнее, чем бегает равлик
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21.01.2021 16:18 Відповісти
Нарешті у ЄС прокинулись від сна.
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21.01.2021 18:14 Відповісти
 
 