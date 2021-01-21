Шанси на перегляд місією МВФ програми stand-by високі: у переговорах є прогрес, - глава НБУ Шевченко
Національний банк високо оцінює шанси першого перегляду місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) програми stand-by, повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.
"Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори на цей момент тривають, прогрес, безумовно, є", - сказав Шевченко на пресбрифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, в Україні з 11 січня працює місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Фонд 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (майже $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми, проте графік було порушено.
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Ведь его назначение никак не повлияло на прекращение сотрудничества с МВФ.
- Неискренне говорите, а жаль…(с)
І Чомусь почуває себе краще..🤔
Почему Исландия с населением в 3 чела и 2 медведя на 5 банков и 3 рыбацкие лодки?
Спросте у ника "Великая Исландия", Ваш коллега..))
У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
А в Исландии 25 млрд. на 0,35 млн.
Бувайте, Ви не цікаві,
можете настукати Модеру, як Ви і робите, зазвичай..🤣🤣
Тебе бы реже писать то, о чем ты нихрена не знаешь, или хотя бы проверять то, шо тебе бабки на лавочке у подъезда насвистели.