Шанси на перегляд місією МВФ програми stand-by високі: у переговорах є прогрес, - глава НБУ Шевченко

Національний банк високо оцінює шанси першого перегляду місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) програми stand-by, повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори на цей момент тривають, прогрес, безумовно, є", - сказав Шевченко на пресбрифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в Україні з 11 січня працює місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Фонд 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (майже $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми, проте графік було порушено.

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