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Шанси на перегляд місією МВФ програми stand-by високі: у переговорах є прогрес, - глава НБУ Шевченко

Шанси на перегляд місією МВФ програми stand-by високі: у переговорах є прогрес, - глава НБУ Шевченко

Національний банк високо оцінює шанси першого перегляду місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) програми stand-by, повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори на цей момент тривають, прогрес, безумовно, є", - сказав Шевченко на пресбрифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в Україні з 11 січня працює місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Фонд 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (майже $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми, проте графік було порушено.

Також читайте: Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко

Автор: 

кредит (3817) МВФ (3068) НБУ (10341) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+2
Це ще нічого не означає шо і як ви там оцінюєте, шпана зелена.
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21.01.2021 14:33
+2
Дебил, у Исландии ВВП 25 ярдов баксов на 350 тыс. ннаселения.

У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
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21.01.2021 14:56
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Шевченко не соврет.

Ведь его назначение никак не повлияло на прекращение сотрудничества с МВФ.
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21.01.2021 14:32 Відповісти
- Ах, как вы добры и умны!
- Неискренне говорите, а жаль…(с)
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21.01.2021 14:48 Відповісти
1,5%
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21.01.2021 14:32 Відповісти
Ісландія послала МВФ в дааалеку "подоріж"...
І Чомусь почуває себе краще..🤔
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21.01.2021 14:33 Відповісти
А почему не Германия, ВБ или США?

Почему Исландия с населением в 3 чела и 2 медведя на 5 банков и 3 рыбацкие лодки?
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21.01.2021 14:35 Відповісти
Глядя на Вас, мне остается только порадоваться за себя.

Спросте у ника "Великая Исландия", Ваш коллега..))
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21.01.2021 14:44 Відповісти
Дебил, у Исландии ВВП 25 ярдов баксов на 350 тыс. ннаселения.

У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
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21.01.2021 14:56 Відповісти
Т.е. у нас 130 млрд. на 35 млн.

А в Исландии 25 млрд. на 0,35 млн.
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21.01.2021 15:00 Відповісти
Иногда смотришь на Дибила ,как Вы, и думаешь "Доплачивают ему что-ли? " Ну, невозможно быть таким дебилом по доброй воле.

Бувайте, Ви не цікаві,
можете настукати Модеру, як Ви і робите, зазвичай..🤣🤣
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21.01.2021 15:37 Відповісти
Т.е. ты перднул про Исландию, не имя понятия ни про ее экономику, ни про ее население, ни про условия на которых они вели переговоры с МВФ и теперь красиво ушел в закат.

Тебе бы реже писать то, о чем ты нихрена не знаешь, или хотя бы проверять то, шо тебе бабки на лавочке у подъезда насвистели.
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21.01.2021 17:31 Відповісти
Це ще нічого не означає шо і як ви там оцінюєте, шпана зелена.
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21.01.2021 14:33 Відповісти
А Ермак вчера писал что с Зелей в посольстве США инаугурацию смотрел, Степанов каждый день вакцины закупает, у нас их по ходу столько что складывать уже негде. Так что ты ничем не удивил, мы догадываемся что ж...а уже где то близко, т.к. свет в конце тоннеля уже давно не наблюдается...
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21.01.2021 14:40 Відповісти
Бене денег не дадут. (stand by-by)
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21.01.2021 14:45 Відповісти
Таке враження, що наркоторгівля, нелегальна проститція і кредити від МВФ сама дохідна галузь економіки України. А їх владних хитрозроблених не хвилює вся знищена на вимогу МВФ індустрія?
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21.01.2021 14:52 Відповісти
"в переговорах есть прогресс" - нас посилають наЙУХ, але вже не відкритим текстом!
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21.01.2021 14:58 Відповісти
переглянути можуть; можуть і погодитись; але одночасно можуть не дати бабла!
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21.01.2021 14:58 Відповісти
 
 