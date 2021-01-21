Значного зростання захворюваності на COVID-19 у Києві після локдауну не очікується, запровадження жорстких заходів не потрібне, - Рубан

У Києві після завершення жорсткого карантину не очікується великого зростання захворюваності на COVID-19. Ситуація в столиці залишається повністю прогнозованою і контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він зазначив, що очікується невелике збільшення захворюваності, однак про можливий спалах поки не йдеться.

"Буде незначне збільшення захворюваності. Але ситуація сьогодні повністю відповідає прогнозам захворюваності на грип та коронавірусну інфекція. Жодних жорстких заходів не потрібно запроваджувати", - заявив Рубан.

Він додав, що з понеділка Україна має повернутися до адаптивного карантину. Як саме буде організовано карантин поки невідомо, однак він припустив, що кожен регіон буде ухвалювати рішення про обмежувальні заходи з огляду на ситуацію.

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Нагадаємо, раніше Рубан повідомляв, що у Києві не було різкого спалаху захворюваності на COVID-19. Збільшення кількості нових захворювань відбувалося згідно з прогнозами.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 5583 нові випадки коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві - 595.