Суд у Бердянську виніс попередження жінці, яка з вересня не відпускала дитину в школу через страх перед COVID-19
У Бердянську Запорізької області відправили під суд матір, яка відмовилася пускати свою дитину в школу через пандемію. Її дочка не ходила в школу з початку навчального року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.
Бердянський міськрайонний суд розглянув адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків з виховання дітей щодо матері, яка з вересня не водила доньку в школу.
У поліцію звернулася служба у справах дітей та вчителі школи, тому що школярка з вересня 2020 року не ходить в школу з невідомої причини.
У поліції склали адміністративний протокол на матір дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.
Мати школярки пояснила, що вона не водить доньку в школу з початку пандемії коронавірусу, тому що боїться, що це зашкодить її здоров'ю.
"Розглянувши всі обставини справи, суд постановив, що жінка винна в адміністративному правопорушенні, але, з огляду на ступінь провини, характер правопорушення, майновий стан, їй винесли покарання у вигляді попередження", - йдеться в постанові суду.
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
кому нужны здоровые граждане...
спасение утопающих....далее по тексту
У нас школа работала в обычном режиме, но когда в классе был хоть один подтверждённый ковид, то весь класс вместе со всеми учителями уходили на двухнедельный карантин по протоколу. Сейчас вся школа учится он лайн.
- 100% будут