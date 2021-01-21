Суд у Бердянську виніс попередження жінці, яка з вересня не відпускала дитину в школу через страх перед COVID-19

У Бердянську Запорізької області відправили під суд матір, яка відмовилася пускати свою дитину в школу через пандемію. Її дочка не ходила в школу з початку навчального року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.

Бердянський міськрайонний суд розглянув адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків з виховання дітей щодо матері, яка з вересня не водила доньку в школу.

У поліцію звернулася служба у справах дітей та вчителі школи, тому що школярка з вересня 2020 року не ходить в школу з невідомої причини.

У поліції склали адміністративний протокол на матір дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа, - Степанов

Мати школярки пояснила, що вона не водить доньку в школу з початку пандемії коронавірусу, тому що боїться, що це зашкодить її здоров'ю.

"Розглянувши всі обставини справи, суд постановив, що жінка винна в адміністративному правопорушенні, але, з огляду на ступінь провини, характер правопорушення, майновий стан, їй винесли покарання у вигляді попередження", - йдеться в постанові суду.