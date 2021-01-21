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Новини Коронавірус і карантин
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Суд у Бердянську виніс попередження жінці, яка з вересня не відпускала дитину в школу через страх перед COVID-19

Суд у Бердянську виніс попередження жінці, яка з вересня не відпускала дитину в школу через страх перед COVID-19

У Бердянську Запорізької області відправили під суд матір, яка відмовилася пускати свою дитину в школу через пандемію. Її дочка не ходила в школу з початку навчального року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.

Бердянський міськрайонний суд розглянув адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків з виховання дітей щодо матері, яка з вересня не водила доньку в школу.

У поліцію звернулася служба у справах дітей та вчителі школи, тому що школярка з вересня 2020 року не ходить в школу з невідомої причини.

У поліції склали адміністративний протокол на матір дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.

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Мати школярки пояснила, що вона не водить доньку в школу з початку пандемії коронавірусу, тому що боїться, що це зашкодить її здоров'ю.

"Розглянувши всі обставини справи, суд постановив, що жінка винна в адміністративному правопорушенні, але, з огляду на ступінь провини, характер правопорушення, майновий стан, їй винесли покарання у вигляді попередження", - йдеться в постанові суду.

Автор: 

Бердянськ (469) карантин (18172) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Зато ребенок жив и здоров, а не в больнице с "побочками", как у некоторых
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21.01.2021 14:56
+4
Судить нужно директора школы за то, что не организовала в школе дистанционное обучение для желающих , что современно плюс связано с пандемией . У меня дети тоже в этом году не пошли в школу, а занимаются дистанционно в той же школе, просто я написала заявление. Это маразм какой-то. Наказать мать за то, что она боится за здоровье своего ребёнка.

У нас школа работала в обычном режиме, но когда в классе был хоть один подтверждённый ковид, то весь класс вместе со всеми учителями уходили на двухнедельный карантин по протоколу. Сейчас вся школа учится он лайн.
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21.01.2021 15:12
+3
Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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21.01.2021 14:55
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Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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21.01.2021 14:55 Відповісти
Супер, особливо привабливо для сіл де взагалі одна школа, можна добре вивчити свій район, провчившись в 10 селах за школу.
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21.01.2021 15:25 Відповісти
Нові школи будувати не треба. Достатньо одну, наприклад, опорну зробити гімназією чи ліцеєм. Основна школа буде у своєму селі, а для альтернативно обдарованих - за 10 км. Не бачу проблему у шкільних автобусах, які легше запустити ніж залишати у вимираючому селі величезну будівлю школи з 3 учнями у кожному класі
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21.01.2021 16:36 Відповісти
Школи різного рівня давно існують у розвинутих країнах. Треба просто скопіювати ці досягнення. Нічого складного, бо досвід існує. На жаль, у Міністерстві освіти навіть скопіювати не можуть, можуть лише піднімати до небес собі зарплати.
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21.01.2021 15:30 Відповісти
ха, а ти хіба не чуєш дикий вой батьків завтрашніх 10класників? а він є, бо по досвіду розвинутих країн формують те, про що ти пишеш! піди почитай новини на тему "у школах більше не буде старшої школи, після 9го усі будкть вступати у 10 іншої школи"
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21.01.2021 18:05 Відповісти
Може країни тому і розвинуті, що не слухали виття батьків, які не хочуть нічого змінювати?
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21.01.2021 18:21 Відповісти
розбирись спочатку, а потім говори: інші країни роблять без стресу, лише в Україні так не вміють.
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21.01.2021 18:27 Відповісти
Всім не догодиш. І не треба впадати в стрес по нікчемним приводам.
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21.01.2021 18:41 Відповісти
ну раз тобі не стрес, коли твоя дитина з якогось переляку замість ходити у 10 клас у школу через дорогу буде змушена їздити на інший бік міста, то сам сиди мовчки.
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21.01.2021 18:51 Відповісти
В інших краінах діти змалечку на автобусі в школу іздять, а після 9го класу в коледжі в інші міста ідуть і нічого, а тут гвалт піднімають, що іх прищавий переросток, який дівчат давно трахає та по нічним клубам вешкається, свою ліниву жопу має підняти трохи
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22.01.2021 06:12 Відповісти
а ти порівнював автошляхи, по яким їздять в Україні і там? не всі вештються по клубам. ти якийсь прибацаний обобщатєль.
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22.01.2021 08:25 Відповісти
Хоч ти і троляка рашистська, але прикольний. Де наш ЛАЗ не проїде - не треба із мухи робити слона
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22.01.2021 17:52 Відповісти
аргументи закінчились, і ти так про то повідомив.
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22.01.2021 19:08 Відповісти
на питання не відповів - злив зараховано
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23.01.2021 13:32 Відповісти
Там єдиний пост із знаком питання, на нього дана відповідь.але у тебеж аргументи закінчились.
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23.01.2021 15:47 Відповісти
не всі питання зі знаком питання, але дозволю тобі, як маленькій дитині закінчити останнім, щоб ти відчув "перемогу" .)
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24.01.2021 12:13 Відповісти
А чего тьі решил, что мне то надо? Себя тьі уже показал. Мною вьіводьі сделаньі. Тешь себя дальше своими кривомозгльіми умозаключениями.
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Десь вже чув подібне про неякісних дітей.
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21.01.2021 16:21 Відповісти
Вона просто сказала правду, назвіть їх "іншими" чи "різними" - якість від цього не зміниться
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21.01.2021 16:37 Відповісти
Зато ребенок жив и здоров, а не в больнице с "побочками", как у некоторых
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21.01.2021 14:56 Відповісти
а это совсем и не выгодно...
кому нужны здоровые граждане...
спасение утопающих....далее по тексту
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21.01.2021 16:20 Відповісти
шоб не водити в школу і не отримати по сраці. тре писати заяви - на домашнє навчання, перводити у дистанційну школу іт.п. схоже, вона просто не пускала у школу, за що і тримала.
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21.01.2021 17:50 Відповісти
автоподборка новостей под новостью - абсолютно не адекватна
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21.01.2021 14:57 Відповісти
о! а Шмыгаля со СтепаноЛяшком тоже судить будут за то, что вся страна на онлайн обучении?
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21.01.2021 15:03 Відповісти
дурний ти. тут питання у тому, що коли школи ще були відкриті у вересні, дитина не ходила цілий семестр. чи ти думає суд так прям за два дні робиться? окрім того вона скоріш за все не писала ніяких заяв, просто не пускала в школу. за свою нероганізованість і отримала.
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21.01.2021 17:52 Відповісти
Судить нужно директора школы за то, что не организовала в школе дистанционное обучение для желающих , что современно плюс связано с пандемией . У меня дети тоже в этом году не пошли в школу, а занимаются дистанционно в той же школе, просто я написала заявление. Это маразм какой-то. Наказать мать за то, что она боится за здоровье своего ребёнка.

У нас школа работала в обычном режиме, но когда в классе был хоть один подтверждённый ковид, то весь класс вместе со всеми учителями уходили на двухнедельный карантин по протоколу. Сейчас вся школа учится он лайн.
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21.01.2021 15:12 Відповісти
умніца, як би ж вона написала заяву, чи можна було б сказати з "невідомих причин"? так при чому тут директор до клуші із хотєлками? і ось я думаю, чому ви своїх вдома навчите, як теж не володієте логічними зв"язками.
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21.01.2021 18:01 Відповісти
Де написано, що діти повинні ходити до школи? Я розумію, що бажано ходити, але де написано, щоб неходіння можна було вважати правопорушенням? Можливо, у радянські часи таке було десь написано, але тоді всі діти були щеплені, причому безкоштовно. Формально мати права у тому, що поки дитина не отримає щеплення від ковіду, вона має право не пускати дитину до школи. Інша справа, що дитині треба давати знання дистанційно чи в інший спосіб.
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21.01.2021 15:19 Відповісти
а чё остальные матери так и будут молчать?
- 100% будут
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21.01.2021 15:19 Відповісти
чого вони мовчать? вони он верещать по усім форума.
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21.01.2021 17:54 Відповісти
По непонятной причине, не ходит значит, улыбнуло. Мне не понятно почему ходят.... Хотя, понятно, уже написали, здоровые граждане никому не нужны....
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21.01.2021 16:24 Відповісти
ну як що ти не напишеш зяву де, як, що ти є, то це як раз і невідома причина.
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21.01.2021 17:58 Відповісти
тот ребёнок ничего не потерял
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21.01.2021 16:50 Відповісти
потєял. напиши вона заяву на сімейне навчання, дитина б продовжила вчитись вдома, отримувала б завдання і здавала контрольні. а так пролетів семестр без нічого.
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21.01.2021 17:57 Відповісти
 
 