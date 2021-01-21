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Інформація щодо передачі полонених Україні постійно змінюється. На даний момент підтверджено два маршрути, - Денісова

Інформація щодо передачі полонених Україні постійно змінюється. На даний момент підтверджено два маршрути, - Денісова

Інформація, що стосується односторонньої передачі на підконтрольну уряду України територію незаконно ув'язнених громадян України, які перебували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, постійно змінюється.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, зараз дійсно підтверджені два маршрути, за якими може відбутися процес передачі - через КПВВ "Майорськ" і за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ.

"Однак кількість громадян, яких планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється. Крім того, на цю годину місце перебування наших співгромадян невідоме", - додала Денісова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи "ЛДНР" через посередника передадуть Україні дев'ятьох полонених, - Денісова. ВIДЕО

Денісова Людмила (883) обмін (1149) полон (1546)


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Топ коментарі
+3
Всіх переданих громадян мають арештувати та ізолювати від ЗМІ для проведення спецперевірки і випустити тільки після повної впевненості що вони не є завербованими агентами ворожих спецслужб.
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21.01.2021 14:57
+3
вопрос. среди них есть хоть один военнопленный?
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21.01.2021 15:01
+2
Кроме того, на этот час местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net/ru/n3243183

ой, чи наших.. бо судячі з попередніх новин, військових там нема.. та і гадю савченко ми всі пам'ятаємо..
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21.01.2021 15:00
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де мертвечук?
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21.01.2021 14:55 Відповісти
Всіх переданих громадян мають арештувати та ізолювати від ЗМІ для проведення спецперевірки і випустити тільки після повної впевненості що вони не є завербованими агентами ворожих спецслужб.
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21.01.2021 14:57 Відповісти
Потрібно максимально зірвати плани ворога по медійній активності Медведчука та переданих громадян для унеможливлення ворожої пропаганди на українських телеканалах та в ЗМІ. Для цього потрібен арешт всіх переданих і утримання під вартою протягом двох місяців, поки буде йти спецперевірка.
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21.01.2021 15:00 Відповісти
Перспектива провести два місяці в українському СІЗО зупинить багатьох колаборантів від поїздки в Україну для виконання диверсійних дій на території України.
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21.01.2021 15:14 Відповісти
праильно! я тож меркую должны быть засланые у нас и так их хватает и пора этой гидре голову отсечь! поэтому там и меньжуюца и меняют количество все думают как втулить нам эту вошу
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22.01.2021 09:04 Відповісти
Невже здох?
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21.01.2021 15:05 Відповісти
Кроме того, на этот час местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net/ru/n3243183

ой, чи наших.. бо судячі з попередніх новин, військових там нема.. та і гадю савченко ми всі пам'ятаємо..
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21.01.2021 15:00 Відповісти
вопрос. среди них есть хоть один военнопленный?
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21.01.2021 15:01 Відповісти
Таксистов опять передадут, которые через месяц снова туда поедут.
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21.01.2021 15:23 Відповісти
Які воєноплєні?! Зебіли є Зебіли. Передадуть сепарів, вату, агентів. Військових заручників яких незаконно утримували терористи ніхто не звільнить.
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21.01.2021 16:28 Відповісти
Ни одного. Только гражданские и "шибко" больные.
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21.01.2021 16:58 Відповісти
наверное решили медицинский тур сделать для пристарелых и немощьных сепаров.
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21.01.2021 15:59 Відповісти
Гражданских, если по пять человек передовать то там ваты хватит лет на двести
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21.01.2021 17:29 Відповісти
а если они там уже не нужны то нахрен они сдесь?
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21.01.2021 19:18 Відповісти
 
 