Інформація щодо передачі полонених Україні постійно змінюється. На даний момент підтверджено два маршрути, - Денісова

Інформація, що стосується односторонньої передачі на підконтрольну уряду України територію незаконно ув'язнених громадян України, які перебували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, постійно змінюється.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, зараз дійсно підтверджені два маршрути, за якими може відбутися процес передачі - через КПВВ "Майорськ" і за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ.

"Однак кількість громадян, яких планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється. Крім того, на цю годину місце перебування наших співгромадян невідоме", - додала Денісова.

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