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Новини Коронавірус і карантин
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Кулеба попросив главу МЗС Китаю допомогти прискорити експорт в Україну COVID-вакцини

Кулеба попросив главу МЗС Китаю допомогти прискорити експорт в Україну COVID-вакцини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ваном І попросив його посприяти якнайшвидшому надання дозволу на експорт в Україну китайської вакцини від COVID-19.

Як інформує пресслужба МЗС України, Кулеба під час бесіди подякував за надану урядом Китаю допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19 і звернувся до китайського колеги з проханням сприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт в Україну китайської вакцини від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України", - наголосив він.

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У свою чергу Ван І запевнив Кулебу в готовності уряду КНР у подальшому надавати підтримку Україні в боротьбі з COVID-19, аж поки пандемія не буде повністю подолана.

Крім того, сторони відзначили торішнє зростання обсягів торгівлі між Україною та Китаєм на 20% до рекордних $15 млрд. Так, міністри визначили розвиток торгівлі й контактів між людьми двох ключових пріоритети відносин України і КНР на 2021 рік.

Крім того, міністри обговорили плани українсько-китайських контактів на 2021р. на всіх рівнях, включаючи найвищий. У цьому контексті Кулеба поінформував китайського колегу про заходи щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України.

"Цього року Україна і Китай відзначають 10 років із моменту проголошення стратегічного партнерства, а Україна відзначає 30 років незалежності. Щиро сподіваюся, що на цьому тлі Україна і Китай зможуть показати великі позитивні результати в двосторонніх відносинах", - сказав Кулеба.

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Міністри підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обмеження пандемії COVID-19 буду це дозволяти.

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4505) МЗС (4108) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Во какая трогательная забота о китайском шмурдяке Sinovac и прокладке "Лекхим", принадлежащей Богатыревой. Коррупционная схема должна работать во что бы то ни стало!
Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
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21.01.2021 15:13
+3
Позорище *** ....
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21.01.2021 15:03
+3
Україні не потрібна китайська вакцина, люди не будуть вакцинуватись цим лайном, бо тоді вакциновані отримають заборону на в'їзд до ЄС на кілька років. В ЄС будуть пускати тільки тих хто вакцинований вакцинами які пройшли сертифікацію в ЄС - Пфайзером та Модерной!
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21.01.2021 15:07
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а МИД США боится попросить ускорить поставку нормальной вакцины?
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21.01.2021 15:02 Відповісти
Україні не потрібна китайська вакцина, люди не будуть вакцинуватись цим лайном, бо тоді вакциновані отримають заборону на в'їзд до ЄС на кілька років. В ЄС будуть пускати тільки тих хто вакцинований вакцинами які пройшли сертифікацію в ЄС - Пфайзером та Модерной!
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21.01.2021 15:07 Відповісти
Позорище *** ....
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21.01.2021 15:03 Відповісти
-- Месье, -- начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, - же не манж па сис жур. Гебенмир зибитте этвас копек ауф дем штюк брод. (с)
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21.01.2021 15:07 Відповісти
Заграница нам поможет .
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21.01.2021 15:18 Відповісти
-- поддержал!
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21.01.2021 15:15 Відповісти
Мразь! Таки упорно хотят впарить украинцам китайскую бормотуху! ******!
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21.01.2021 15:04 Відповісти
Ван И.. И Ван . И тут "срюский мир".
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21.01.2021 15:05 Відповісти
СУПЕР! За СВОИ деньги за какое-то гавно неизвестного действия еще и просить приходится!
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21.01.2021 15:06 Відповісти
Во какая трогательная забота о китайском шмурдяке Sinovac и прокладке "Лекхим", принадлежащей Богатыревой. Коррупционная схема должна работать во что бы то ни стало!
Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
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21.01.2021 15:13 Відповісти
откуда у тебя информация,что "лекхим" принадлежит богатырёвой?
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21.01.2021 16:13 Відповісти
Импортный апофеоз! -- от болячки до лекарства...*)
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21.01.2021 15:14 Відповісти
Если сложить в купу тех, кто голосовал за Зелю, против Пороха и не пришёл на выборы -- то "вся єта шобла" окажется в подавляющем большинстве -- % 90, никак не меньше.
Так шо -- шансов Ноль...
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21.01.2021 15:19 Відповісти
Кулеба попросив главу МЗС Китаю допомогти прискорити експорт в Україну COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 5153
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21.01.2021 15:31 Відповісти
А в правительстве Китая знают об этом? Ведь в Китае смертельная казнь за коррупцию. По идее Степашка смертельно подставил китайских производителей и я бы на их ни одной дозы не дал бы.
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21.01.2021 16:00 Відповісти
Алконавт, а каким боком Китай, если элемент коррупции со стороны Украины?
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21.01.2021 17:01 Відповісти
Дебил, перечитай то, что я написал. Если опять не поймёшь - на бумажечке пиши.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
там смертная казнь тем кто
а) не поделился
б) сумел громко оскандалиться

в остальных случая коррупция в китае цветет и пахнет
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21.01.2021 19:48 Відповісти
Скандал уже есть, только он до Китая еще не дошел.
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21.01.2021 23:03 Відповісти
Да идите вы на хер с китайским фуфломиуцнином. Или нечем коммуналку платить? Срочно откаты от Богатырёвой получить нужно?
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21.01.2021 15:58 Відповісти
Так почему нет выбора, кто хочет колоть Китайскую пусть себе колят и в первую очередь те кто так хопочет о ее поставках, -это депутаты и министры в качестве доказательства , что вакцина безопасная, как в США или Израиле презиленты в качестве доказательства себе привили, а кто хочет Pfizer пусть колят им тем более сейчас надо вакцинировать в первую очередь только медиков и пожилых людей.
Или , как сказал Зеленския, что времени мало и к принятому закону о "рынке" Земли,что бы скупить ее за безценок, вместо того, что принять закон о производстве и обработки сырья в кооперативах, членами которых могли стать местные пайщики для увеличения производства продукции населением и таким ображом бороться с бедностью, продавая свою продукцию по вмему Миру, так надо еще , как с не поставкой кислорода, когда были выделенны деньги, колоть не проверенными китайскими и индийскими вакцинами.
Ну правильно, бедности не будет , когда население будет сокращатся от нищеты
и не качественных медицынских поставок,а все бюджетные деньги власть бандитов и наперсточников крадет на выплтах %, Зе э/энергии, дорогах сомнительного качества с "откатами" вместо того, что бы строить их за счет контроля ипользования бюджетных средств и улучшения частного инвест климата в стране.
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21.01.2021 16:51 Відповісти
Значить і Кулеба отримає свій % "відкатів".... хунта, ***...
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21.01.2021 18:17 Відповісти
 
 