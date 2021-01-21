Кулеба попросив главу МЗС Китаю допомогти прискорити експорт в Україну COVID-вакцини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ваном І попросив його посприяти якнайшвидшому надання дозволу на експорт в Україну китайської вакцини від COVID-19.
Як інформує пресслужба МЗС України, Кулеба під час бесіди подякував за надану урядом Китаю допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19 і звернувся до китайського колеги з проханням сприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт в Україну китайської вакцини від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України", - наголосив він.
У свою чергу Ван І запевнив Кулебу в готовності уряду КНР у подальшому надавати підтримку Україні в боротьбі з COVID-19, аж поки пандемія не буде повністю подолана.
Крім того, сторони відзначили торішнє зростання обсягів торгівлі між Україною та Китаєм на 20% до рекордних $15 млрд. Так, міністри визначили розвиток торгівлі й контактів між людьми двох ключових пріоритети відносин України і КНР на 2021 рік.
Крім того, міністри обговорили плани українсько-китайських контактів на 2021р. на всіх рівнях, включаючи найвищий. У цьому контексті Кулеба поінформував китайського колегу про заходи щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України.
"Цього року Україна і Китай відзначають 10 років із моменту проголошення стратегічного партнерства, а Україна відзначає 30 років незалежності. Щиро сподіваюся, що на цьому тлі Україна і Китай зможуть показати великі позитивні результати в двосторонніх відносинах", - сказав Кулеба.
Міністри підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обмеження пандемії COVID-19 буду це дозволяти.
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Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
Так шо -- шансов Ноль...
а) не поделился
б) сумел громко оскандалиться
в остальных случая коррупция в китае цветет и пахнет
Или , как сказал Зеленския, что времени мало и к принятому закону о "рынке" Земли,что бы скупить ее за безценок, вместо того, что принять закон о производстве и обработки сырья в кооперативах, членами которых могли стать местные пайщики для увеличения производства продукции населением и таким ображом бороться с бедностью, продавая свою продукцию по вмему Миру, так надо еще , как с не поставкой кислорода, когда были выделенны деньги, колоть не проверенными китайскими и индийскими вакцинами.
Ну правильно, бедности не будет , когда население будет сокращатся от нищеты
и не качественных медицынских поставок,а все бюджетные деньги власть бандитов и наперсточников крадет на выплтах %, Зе э/энергии, дорогах сомнительного качества с "откатами" вместо того, что бы строить их за счет контроля ипользования бюджетных средств и улучшения частного инвест климата в стране.