Фірма в Харкові неякісно реконструювала спортмайданчики міста: збитки становлять 2,2 млн грн

Директору фірми-підрядника, яка займалася реконструкцією спортивних майданчиків у Харкові, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз щодо 13 об’єктів встановлено неналежну якість виконаних робіт, а саме: відсутність бетонного фундаменту, невідповідність проєкту розмірів шарів покриття, а також форми, структури, розміру бетонних фундаментів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, фактичні характеристики та якість фундаменту не дозволяють використовувати спортивні майданчики за призначенням, оскільки вони перебувають в аварійному стані.

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Фірма-підрядник укладала договори на реконструкцію спортмайданчиків із КП "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" протягом 2016-2019 років.

За даними слідства, загальна сума збитку, завданого внаслідок неякісно виконаних робіт, становить майже 2,2 млн грн.