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Новини
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Фірма в Харкові неякісно реконструювала спортмайданчики міста: збитки становлять 2,2 млн грн

Фірма в Харкові неякісно реконструювала спортмайданчики міста: збитки становлять 2,2 млн грн

Директору фірми-підрядника, яка займалася реконструкцією спортивних майданчиків у Харкові, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз щодо 13 об’єктів встановлено неналежну якість виконаних робіт, а саме: відсутність бетонного фундаменту, невідповідність проєкту розмірів шарів покриття, а також форми, структури, розміру бетонних фундаментів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, фактичні характеристики та якість фундаменту не дозволяють використовувати спортивні майданчики за призначенням, оскільки вони перебувають в аварійному стані.

Також дивіться: Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Фірма-підрядник укладала договори на реконструкцію спортмайданчиків із КП "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" протягом 2016-2019 років.

За даними слідства, загальна сума збитку, завданого внаслідок неякісно виконаних робіт, становить майже 2,2 млн грн.

Автор: 

корупція (4676) прокуратура (3667) Харків (5563)


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Топ коментарі
+3
Откуда возьмется качество, если надо и себе заработать и откаты отдать
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21.01.2021 15:08
+2
Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2922
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21.01.2021 15:09
+2
А ви думаєте за які гроші кернеса лікували в Шаріте... місто давно обікрадене і майно громади в заставі.
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21.01.2021 16:12
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Откуда возьмется качество, если надо и себе заработать и откаты отдать
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21.01.2021 15:08 Відповісти
Відкати давали Кернесу, а тепер прийдеться ще й Авакову занести, бо Аваков став неофіційним керівником Харківщини, а фактично главою новою харківської ОПГ.
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21.01.2021 15:11 Відповісти
Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2922
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21.01.2021 15:09 Відповісти
Зараз потрібно не Кернеса згадувати а відновлювати законність на території Харкова та Харківської області, а для цього потрібно усунути Авакова з поста міністра МВС, який намагається підім'яти під себе всі кримінальні схеми Кернеса.
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21.01.2021 15:12 Відповісти
Шо, конкурент?
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21.01.2021 15:41 Відповісти
https://2day.kh.ua/v-kharkove-ne-mogut-provesti-ekspertizu-tualeta-za-65-millionov?fbclid=IwAR0lT48y3cKt7xJ81wVdLnnw8ly0ZgncvjGHNJwm6-GMdDwytYuqkSnFBq0 а ремонт туалета запилили как?? по багатому!!!
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21.01.2021 15:11 Відповісти
Гэпа разберётся)
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21.01.2021 15:12 Відповісти
В г.Украинке (Киевская обл., Обуховский р-н) откаты и воровство последние 2 года при кучеродарсании в горсовете превышают эти в 20-30 раз минимум.
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21.01.2021 15:18 Відповісти
Ну вы сравнили устье Козинки с паршивым Харьковом.
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21.01.2021 15:44 Відповісти
А ви думаєте за які гроші кернеса лікували в Шаріте... місто давно обікрадене і майно громади в заставі.
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21.01.2021 16:12 Відповісти
Естественно что на зеленской Большой Стройке будет Большое Воровство.
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21.01.2021 17:51 Відповісти
 
 