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Новини Коронавірус і карантин
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Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє реєструвати вакцини від COVID-19 без повного циклу випробувань

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє реєструвати вакцини від COVID-19 без повного циклу випробувань

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов'язання, які відкривають можливості реєстрації вакцин від COVID-19.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

Як зазначає голова комітету Михайло Радуцький, законопроєкт №4613 дозволить використовувати в Україні вакцини виробництва компаній Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін", - написав він у фейсбуці.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість реєстрації в Україні вакцин для використання в разі, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, якщо клінічні випробування проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу, якщо відома потенційна користь лікарського засобу, а також якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

"При наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, протягом терміну, поки заявник завершить клінічні дослідження", - уточнив Радуцький.

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вакцина (4419) ВР (14942) карантин (18172) комітет (368) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Під спутнік законопоект. Не треба бути генієм,щоб зрозуміти.
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21.01.2021 15:38
+11
теперь наконец у нас будет спутник № 5, а вы что подумали?
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21.01.2021 15:30
+7
Это даже не преступление, это самоуничтожение. Мне этот комитет напоминает тех, которые бегают с отрубленными головами...
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21.01.2021 15:30
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теперь наконец у нас будет спутник № 5, а вы что подумали?
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21.01.2021 15:30 Відповісти
Кабанів колять теж без повного циклу випробувань, ці ВР кабани повинні це знати.
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21.01.2021 15:48 Відповісти
Это даже не преступление, это самоуничтожение. Мне этот комитет напоминает тех, которые бегают с отрубленными головами...
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21.01.2021 15:30 Відповісти
Да канєшно... Тільки розвинуті країни не закуповують китайський, індійський або кацапський шмурдяк.
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21.01.2021 15:33 Відповісти
Під спутнік законопоект. Не треба бути генієм,щоб зрозуміти.
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21.01.2021 15:38 Відповісти
Не удивлюсь, если завтра примут Закон во втором чтении, а послезавтра опубликуют. Все на низком старте.
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21.01.2021 15:51 Відповісти
Ну это уже похоже на уничтожение человечества...
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21.01.2021 15:39 Відповісти
...части человечества.
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21.01.2021 20:44 Відповісти
Погодите.
"Ни одна вакцина не прошла".... шо, даже Пфайзер?)))
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21.01.2021 15:40 Відповісти
Всепобеждающее бабло.
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21.01.2021 15:48 Відповісти
Чергова москальська маніпуляція. Ну дууууже хочуть втюхати нам той супутник.
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21.01.2021 15:49 Відповісти
Поголовье крупного, рогатого скота должно быть сохранено, надои должны расти.
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21.01.2021 15:59 Відповісти
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
РФ - фашисько-нациська країна, ворог України.
пацаК - живодер, мерзотник, вбивця!
пУЙЛО&пацаК&РФ - ПНХ.
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21.01.2021 16:04 Відповісти
Під кацапський шмурдяк СпутникV вже "закони" приймають суки!!!
"Непокарене зло повертається" .
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21.01.2021 16:01 Відповісти
Кончена мразота!
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21.01.2021 16:15 Відповісти
Уже и так и сяк выкручиваются чтобы Спутник впарить. Вот это настоящая украинская власть
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21.01.2021 16:19 Відповісти
Это жесть какаято, как можно регистрировать не понятно еще даже что???? Взаимоискоючающие вещи даже это)))
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21.01.2021 16:21 Відповісти
а шо,лаптестан в список стран внесут в процессе обсуждения?сразу не рискнули?
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21.01.2021 16:32 Відповісти
себе и колите, уроды!
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21.01.2021 16:48 Відповісти
цікаво, а хто дасть згоду на те, щоб йому ввели цю ширку?.
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21.01.2021 16:50 Відповісти
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать МАЦКАЛЬСКИЕ вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний
Колите их себе ссцукки
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21.01.2021 16:55 Відповісти
Ай да кРадуцький! Ай да с#кін син! (майже цитата)
І при Дохторі Смерть на життя не скаржився, а тепер - взагалі у чоколяді. Фінт вухами з масками в Іспанію - то так собі, розминка. А от комбінація з кацапським "крокаділом" - це круто!
...Коли вже ця гнида обжереться так, щоб луснула...
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21.01.2021 22:56 Відповісти
Кто нибудь хоть на секундочку задумался почему кацапы и их пособники в Украине так топят выпрыгивая из портков за эту так называемую вакцину спутник !? Ведь тут не в деньгах дело , что кто-то с барыг хочет заработать! Нет, - тут спланированная диверсия над здоровьем Украинцев!!
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22.01.2021 00:04 Відповісти
хорошо. правильно.
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22.01.2021 02:14 Відповісти
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22.01.2021 11:34 Відповісти
 
 