Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє реєструвати вакцини від COVID-19 без повного циклу випробувань

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов'язання, які відкривають можливості реєстрації вакцин від COVID-19.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає голова комітету Михайло Радуцький, законопроєкт №4613 дозволить використовувати в Україні вакцини виробництва компаній Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін", - написав він у фейсбуці.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість реєстрації в Україні вакцин для використання в разі, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, якщо клінічні випробування проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу, якщо відома потенційна користь лікарського засобу, а також якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

"При наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, протягом терміну, поки заявник завершить клінічні дослідження", - уточнив Радуцький.

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