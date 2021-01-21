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Новини
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16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено "товар" на 7 млн ​​грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція. ФОТО

16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено

Розповсюдженням "Альфа PVP", канабісу та пігулок екстазі займалися дві подруги віком 16 та 18 років. Вони отримували заборонений товар через пошту, фасували в орендованій квартирі та надсилали клієнтам до інших областей держави. Тепер їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, дилерки, мешканки Запорізької області, працювали на телеграм-канал, через який розповсюджували "Альфа PVP", канабіс та пігулки екстазі. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані.

Одну зі зловмисниць затримали, коли вона одержала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою майже кілограм.

Окрім того, правоохоронці під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели обшук у квартирі, яку вони орендували та організували під фасувальний цех. У результаті вилучено понад тисячу сліп-пакетів різних об’ємів з розфасованими наркотиками та психотропами вагою понад шість кілограмів, пігулки екстазі, а також мобільні телефони, фасувальні матеріали з логотипом "крамниці" та електронні ваги. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад сім мільйонів гривень.

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Фігуранток затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено товар на 7 млн ​​грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 01
16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено товар на 7 млн ​​грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 02
16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено товар на 7 млн ​​грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 03
16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено товар на 7 млн ​​грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 04

Автор: 

наркотики (1446) Нацполіція (15136) Запорізька область (3573)


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Топ коментарі
+17
Дівчатка це не самі робили, потрібно ментів шукати які пристроїли дівчат до цього бізнесу. А також потрібно всіх постачальників та отримувачів притягнути до кримінальної відповідальності, згідно даних служб доставки.
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21.01.2021 15:43
+12
Да-да, две девчонки не захотели делиться. У нас же каждый второй подросток, насобирав 7 миллионов гривен, думает, а не поторговать ли ему наркотиками.
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21.01.2021 15:42
+7
девчата к успеху шли,но не сложилось
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21.01.2021 15:35
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девчата к успеху шли,но не сложилось
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21.01.2021 15:35 Відповісти
Не фартонуло...(с)..
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21.01.2021 15:37 Відповісти
Дівчатка це не самі робили, потрібно ментів шукати які пристроїли дівчат до цього бізнесу. А також потрібно всіх постачальників та отримувачів притягнути до кримінальної відповідальності, згідно даних служб доставки.
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21.01.2021 15:43 Відповісти
Цыганки...менты не будут с таким контингентом напрямую работать....работали через барона
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21.01.2021 16:07 Відповісти
Дівчатка
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21.01.2021 16:35 Відповісти
не найдут, если вообще будут искать, это козы отпущения
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21.01.2021 19:34 Відповісти
Просто не захотели делится с коршунами Авакова, а жадность она не одного фраера сгубила
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21.01.2021 15:37 Відповісти
Да-да, две девчонки не захотели делиться. У нас же каждый второй подросток, насобирав 7 миллионов гривен, думает, а не поторговать ли ему наркотиками.
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21.01.2021 15:42 Відповісти
доповню ваш сарказм, улюбленою частиною статті:
За цінами на ринку, що встановлює Нацполіція, вилучено "товар" на 7 млн ​​грн... Співпрацю завершено, реалізацією передано 14-ти та 15-ти літнім, що не несуть кримінальної відповідальності.
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21.01.2021 16:38 Відповісти
Нацполиция мониторит ценовую ситуацию на рынке наркотиков?
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21.01.2021 17:56 Відповісти
Моня торит?
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21.01.2021 18:10 Відповісти
А эти две подруги заигрывают с паРашкинским ментом...

https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714
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21.01.2021 15:36 Відповісти
курвы
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21.01.2021 17:13 Відповісти
На ментовский бизнес позарились, вот и попалили девчат.
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21.01.2021 15:37 Відповісти
Ібо нєфіг (с).
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21.01.2021 22:38 Відповісти
свежо приданье)))
да верится с трудом)))
скоро барыги 13 лет -
будут уже ветеранами наркотрафика))
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21.01.2021 15:39 Відповісти
А чого ні? Швидше за все 2 циганки, яких старші товариші використовували для збуту товару. Старші цигани мабуть крім кнопкових телефонів і не бачили нічого, от і підрядили молодь на модні тенденції.
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21.01.2021 16:06 Відповісти
98 год
цыганы уже по мобильным общались
через дорогу
не стоит недооценивать
нацменшинства
а тем более драндиллеров с большими бабками
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21.01.2021 20:40 Відповісти
Якраз ромале торгують дурью під надійним мусорським захистом.
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21.01.2021 22:36 Відповісти
аж не вірю...фантастичний успіх під носом сбу та мвс...конкурентів не потерпимо
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21.01.2021 15:39 Відповісти
вот так. взяли и закрыли фоп и вирусные 8 тыс. грн. не выплатили.
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21.01.2021 15:40 Відповісти
взяли наркобаронов
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21.01.2021 15:52 Відповісти
Наркобарыни... т.е. наркобаронессы.
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21.01.2021 16:03 Відповісти
потому что без кассового аппарата.
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21.01.2021 16:16 Відповісти
МИ маємо повірити що дівчатка-фасувальниці "десь" самостійно здобули декілька мільйонів гривень на закупівлю товару?
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21.01.2021 16:28 Відповісти
а по ценам НЕ чёрного рынка, уточните пжлста!
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21.01.2021 16:35 Відповісти
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21.01.2021 16:40 Відповісти
А КОРОБОЧКА ТО НОВОЙ ПОЧТЫ ===== АЙ ДА МОЛОЧАГИ --- РАБОТАЮТ НА ВСЮ СТРАНУ ))))))))))))))))))
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21.01.2021 17:14 Відповісти
Мусорня конкурентів щимить. Теж мені новина.
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21.01.2021 22:34 Відповісти
 
 