16- і 18-річна подруги розповсюджували наркотики через телеграм-канал. Вилучено "товар" на 7 млн грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція. ФОТО
Розповсюдженням "Альфа PVP", канабісу та пігулок екстазі займалися дві подруги віком 16 та 18 років. Вони отримували заборонений товар через пошту, фасували в орендованій квартирі та надсилали клієнтам до інших областей держави. Тепер їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За даними правоохоронців, дилерки, мешканки Запорізької області, працювали на телеграм-канал, через який розповсюджували "Альфа PVP", канабіс та пігулки екстазі. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані.
Одну зі зловмисниць затримали, коли вона одержала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою майже кілограм.
Окрім того, правоохоронці під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели обшук у квартирі, яку вони орендували та організували під фасувальний цех. У результаті вилучено понад тисячу сліп-пакетів різних об’ємів з розфасованими наркотиками та психотропами вагою понад шість кілограмів, пігулки екстазі, а також мобільні телефони, фасувальні матеріали з логотипом "крамниці" та електронні ваги. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад сім мільйонів гривень.
Фігуранток затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
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За цінами на ринку, що встановлює Нацполіція, вилучено "товар" на 7 млн грн... Співпрацю завершено, реалізацією передано 14-ти та 15-ти літнім, що не несуть кримінальної відповідальності.
https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714
да верится с трудом)))
скоро барыги 13 лет -
будут уже ветеранами наркотрафика))
цыганы уже по мобильным общались
через дорогу
не стоит недооценивать
нацменшинства
а тем более драндиллеров с большими бабками