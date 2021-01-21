УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини
2 908 9

Суд переніс на 19 лютого розгляд апеляції на заборону книги про Стуса за позовом Медведчука

Суд переніс на 19 лютого розгляд апеляції на заборону книги про Стуса за позовом Медведчука

У Київському апеляційному суді сьогодні, 21 січні, мало відбутися перше засідання за апеляцією видавництва Vivat на рішення про заборону за позовом Віктора Медведчука книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Однак засідання перенесли на 19 лютого 2021 року. Суд збереться о 10:00.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві. ФОТО

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла в травні 2019 року. Її загальний тираж - 35 тис. примірників.

Нагадаємо, у вересні 2019 р Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд повинен був вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

заборона (1448) книги (444) Медведчук Віктор (1706) Стус Василь (73) суд (11657)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дожились
показати весь коментар
21.01.2021 15:46 Відповісти
Може до 19 ХВевраля здохне... Шось в нього вигляд вже не дуже свєжий... Блоизько як пкажуть так мертвичиною аж пре...
показати весь коментар
21.01.2021 15:51 Відповісти
Коли вже всі зрозуміють,що судова система України прауює на руйнацію української державності,бо саме українство з його козацькими традиціями щодо моніторингу влади суспільством, для судово-ординської системи -СМЕРТЕЛЬНЕ !
показати весь коментар
21.01.2021 15:56 Відповісти
mertve4uk - KAT !
показати весь коментар
21.01.2021 16:17 Відповісти
скоріш за все, мертвечук не з'явився
показати весь коментар
21.01.2021 16:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, бужанські, балашови, мураєви, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
21.01.2021 16:34 Відповісти
Надо бы купить эту книгу.
показати весь коментар
22.01.2021 03:46 Відповісти
 
 