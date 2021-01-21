Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли

Кілька громадських організацій звернулися до президента Володимира Зеленського та керівників парламентських фракцій з проханням внести зміни до законодавства і розблокувати заочні судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли від правосуддя, а також у справах, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні з РФ.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Адвокатською дорадчою групою, передає Цензор.НЕТ.

"28 грудня 2019 року за прямої вказівки президента Володимира Зеленського було завдано нищівного удару по головній справі Майдану щодо розстрілу протестувальників на вул. Інститутській 20.02.2014 р., яка перебувала на фінальній стадії розгляду. А саме - з грубим порушенням Кримінального процесуального кодексу було змінено запобіжні заходи обвинуваченим для їхнього обміну. Це було зроблено до вироку, який всі очікували вже за кілька місяців. Троє з п’яти обвинувачених за рік так і не повернулися в Україну. Після цього неодноразово влада і безпосередньо Президент обіцяли довести цю справу до кінця, незважаючи на фізичну відсутність обвинувачених, зокрема - вирішення проблеми заочного засудження. Проте за рік не було навіть зареєстровано жодного законопроєкту, який вирішує проблему", - йдеться в заяві.

Зазначається, що у справі про розстріли на Інститутській обвинувачені втекли від правосуддя вже з лави підсудних.

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"Тобто вони точно знали про те, що є підсудними, знали, у чому звинувачують, мали і мають досі всі можливості брати участь в суді. Проте - за чинним законодавством цей і багато аналогічні процеси заблоковані. Вихід - терміново проголосувати відповідні зміни в ст. 323 КПК - з приводу можливості заочного судового розгляду в ситуації, коли доведено, що особа знає про своє кримінальне переслідування", - йдеться в заяві.

Як зазначається, громадські організації просять президента і парламент: