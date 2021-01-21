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Новини
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Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли

Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли

Кілька громадських організацій звернулися до президента Володимира Зеленського та керівників парламентських фракцій з проханням внести зміни до законодавства і розблокувати заочні судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли від правосуддя, а також у справах, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні з РФ.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Адвокатською дорадчою групою, передає Цензор.НЕТ.

"28 грудня 2019 року за прямої вказівки президента Володимира Зеленського було завдано нищівного удару по головній справі Майдану щодо розстрілу протестувальників на вул. Інститутській 20.02.2014 р., яка перебувала на фінальній стадії розгляду. А саме - з грубим порушенням Кримінального процесуального кодексу було змінено запобіжні заходи обвинуваченим для їхнього обміну. Це було зроблено до вироку, який всі очікували вже за кілька місяців. Троє з п’яти обвинувачених за рік так і не повернулися в Україну. Після цього неодноразово влада і безпосередньо Президент обіцяли довести цю справу до кінця, незважаючи на фізичну відсутність обвинувачених, зокрема - вирішення проблеми заочного засудження. Проте за рік не було навіть зареєстровано жодного законопроєкту, який вирішує проблему", - йдеться в заяві.

Зазначається, що у справі про розстріли на Інститутській обвинувачені втекли від правосуддя вже з лави підсудних.

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"Тобто вони точно знали про те, що є підсудними, знали, у чому звинувачують, мали і мають досі всі можливості брати участь в суді. Проте - за чинним законодавством цей і багато аналогічні процеси заблоковані. Вихід - терміново проголосувати відповідні зміни в ст. 323 КПК - з приводу можливості заочного судового розгляду в ситуації, коли доведено, що особа знає про своє кримінальне переслідування", - йдеться в заяві.

Як зазначається, громадські організації просять президента і парламент:

  • розблокувати заочні судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли від правосуддя, а також у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом в Україні з Російською Федерацією, для чого:
  • в найкоротший строк зареєструвати і прийняти законопроєкт про зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які дозволять судовий розгляд in absentia без здійснення процедури міжнародного розшуку, щодо осіб, яким достеменно відомо про кримінальне переслідування.

Автор: 

ВР (14942) Зеленський Володимир (23697) майдан (763) суд (11657)


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Топ коментарі
+6
Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли - Цензор.НЕТ 7388
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21.01.2021 16:11
+5
Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, которые сбежали - Цензор.НЕТ 6349
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21.01.2021 15:54
+5
Это не беркут, это Внутренние Войска и Семенченко об этом отлично знает, но всё равно продолжает *******
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21.01.2021 16:04
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Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, которые сбежали - Цензор.НЕТ 6349
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21.01.2021 15:54 Відповісти
Ага ,Пастор Шланг и Барыга дали всем подонкам сбежать а теперь крути непонятное порно с заочными судами ...
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21.01.2021 15:55 Відповісти
не збігти, а обміняти на наших полонених
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21.01.2021 15:56 Відповісти
Та кого там обменяли ...в основном ,тупо дали чухнуть ..а поменять ВСЕХ наших пленных можно было на одного кума ***** а так это всё сказки для лохов .
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21.01.2021 16:00 Відповісти
візьми, заарештуй мертвечука, міняй
слабо?
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Ты мне предлагаешь совершить уголовно наказуемое преступление ? У меня в отличие от бывшего спикера справки с дурки нет ..для того чтобы кого-то арестовывать нужны полномочия предусмотренные законом ,либо диагноз про неадекватность ...
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21.01.2021 16:50 Відповісти
а ти хотів, щоб хтось за тебе "совершил уголовно наказуемое преступление" ? Риторично.

То не *****
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21.01.2021 16:55 Відповісти
А,так ты идиот ,ну так бы сразу и сказал ...
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21.01.2021 17:03 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E/a-38436836 Четверо подследственных харьковских "беркутовцев" уехали в Россию
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21.01.2021 16:01 Відповісти
Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении бежавших обвиняемых по делам Майдана - Цензор.НЕТ 7154
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21.01.2021 16:00 Відповісти
Это не беркут, это Внутренние Войска и Семенченко об этом отлично знает, но всё равно продолжает *******
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21.01.2021 16:04 Відповісти
Причем в ВВ в оцеплении стояли дети 18-20 лет без зимней экипировки. Смотреть на них было страшно. Приходилось их подкармливать и поить горячим.
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21.01.2021 16:10 Відповісти
https://youtu.be/8ZzOUAn4vpo
Он то тогда был там с патриотами, а ты, тетушарий, где был? В спины нам стрелял
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21.01.2021 16:07 Відповісти
Зеля враг "эбонитовопалочный"
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21.01.2021 15:57 Відповісти
Не "просити" ... А ВИМОГАТИ ТРЕБА!!
Хто кого наняв на роботу??!
Народ вас, падлюк, і найняв на роботу!!
Тіль Раби "просють"!!
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21.01.2021 15:59 Відповісти
А Слуги и рабы - это не одно и тоже? А прислужники Слуг?
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21.01.2021 16:02 Відповісти
Рабы бабла..))
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21.01.2021 17:11 Відповісти
Это как просить свинью быть человеком. Свинья, может и станет им, но зеленский - нет.
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21.01.2021 16:09 Відповісти
Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли - Цензор.НЕТ 7388
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21.01.2021 16:11 Відповісти
он не разблокирует, ему Путин не разрешит
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21.01.2021 16:11 Відповісти
Вон один из прямо причетных к делам Майдана - Татаров, сидит прямо в ОПУ.
Другой - Портнов, крутит этими судами как хочет.
А Татьяну Черновол судить собираются...
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21.01.2021 16:31 Відповісти
02.04.2020 г.
Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении"

Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
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21.01.2021 16:36 Відповісти
очередные ходоки к зеЛенину. Когда слуги не исполняют своих обязанностей их бъют батогами и выгоняют, а не просят.
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21.01.2021 18:00 Відповісти
 
 