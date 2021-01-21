УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини
5 142 35

Українці посідають 3 місце за кількістю посвідок на проживання в Євросоюзі. ІНФОГРАФІКА

Українці посідають 3 місце за кількістю посвідок на проживання в Євросоюзі. ІНФОГРАФІКА

Громадяни України посідають третє місце серед негромадян ЄС, які мають дозволи на проживання в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Євростату.

Так, станом на кінець 2019 року, всього було 20,3 мільйона чинних посвідок на проживання, що дозволяють громадянам країн, що не входять в ЄС, проживати в Євросоюзі.

Наприкінці 2019 року громадяни Марокко були найбільшою групою, що має чинні дозволи на проживання (2,0 мільйона), за ними йшли громадяни Туреччини (1,9 мільйона), України (1,3 мільйона) і Китаю (включаючи Гонконг, 1, 0 мільйона). Це були єдині групи, у яких було понад мільйон чинних дозволів на проживання.

Наступні за кількість були громадяни Сирії (974 000), Албанії (868 000), Алжиру (700 000), Росії (689 000), Індії (555 000) і Сербії (504 000). Громадяни цих 10 країн становили більш ніж половину (51%) від загальної кількості посвідок серед громадян країн, що не входять в ЄС і мають чинний дозвіл на проживання в ЄС.

Читайте також: Українці в 2020 році отримали понад пів мільйона віз до Польщі

Українці посідають 3 місце за кількістю посвідок на проживання в Євросоюзі 01
Українці посідають 3 місце за кількістю посвідок на проживання в Євросоюзі 02

Автор: 

Євростат (37) українці (2537) Євросоюз (13322)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
И это с учетом того что государство вообще болт забило на своих граждан за рубежом,лет двадцить подряд даже не заключали договора о трудовой эмиграции.Все выживали в одиночку и как могли,зато про налоги власть сразу вспомнила..
показати весь коментар
21.01.2021 16:19
+5
Увы, но коломойские и иже с ними доказали обратное: им-то как раз здесь земной рай. Грабят так, как не в себя и совершенно безнаказанно.
показати весь коментар
21.01.2021 16:27
+4
Великое переселение народов!
показати весь коментар
21.01.2021 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно за албанцев, их всего 3 ляма, а вид на жительство почти 1 лям имеет)))
показати весь коментар
21.01.2021 16:15 Відповісти
Во Франции. Самая большая диаспора. Поэтому Франция и поддержала именно Армению в недавнем конфликте с Азербайджаном в НКР.
показати весь коментар
21.01.2021 16:41 Відповісти
Албанцы - криминальная тема - в Хорватии они контролируют все пекарни и мороженицы
показати весь коментар
21.01.2021 16:28 Відповісти
еще немного и Украина освободится от хохлов, разбегающихся в разные стороны, чтобы освободить земли богоизбранным, которые уже понимают, что лет через 40-50 Средиземное море немного поднимется. А жить-то надо где-то...
показати весь коментар
21.01.2021 16:15 Відповісти
А ты из секты плоской земли ? )))
показати весь коментар
21.01.2021 16:23 Відповісти
Нет, но то что происходит здесь, уже не лезет ни в какие рамки. И кто является генератором(идейным и физическим) всего этого, можешь только догадаться.
показати весь коментар
21.01.2021 16:26 Відповісти
В чем то Вы правы
В любой европейской стране есть национальная гордость , и только в Украине во власти практически нет украинцев и национальную гордость эти чиновники не испытывают
показати весь коментар
21.01.2021 16:30 Відповісти
Евреи научились чему-то на своей истории. Их вечно гоняли еще с древних времен. Но почему не учатся украинцы? Ведь они почти в той же ситуации, и холокост свой пережили. Но не поумнели. Поумнеют ли?
показати весь коментар
21.01.2021 16:36 Відповісти
Браво! Українці навіть перед загрозою знищення не можуть об"єднатися. А загроза ця реальна, а не міфічна. Потрібно дякувати парашенкам, бакаям-яценюкам і зеленським. Україна багата патріотами і героями, але ще багатша продажністю верхівки. Так було завжди в історії і продовжується до цих пір.
показати весь коментар
21.01.2021 22:38 Відповісти
Не судите людей, это не красиво, вы не знаете судеб людей.
Я с дед дома, таскался по квартирам лет с 20, дома в Украине я не имел такого заработка что бы купить квартиру, и не нужна была моя профессия. В Германии мое умение оценили достойно, и я купил квартиру , правда контракты ещё выполняю и систематически работаю в Германии .
Я смотрю на законы, я законы не нарушаю не одной страны, так почему я должен в#слушивать от кого то какой я хохол ?
Вы бы не у подъезда сидели и не выполняли роль бабушек, которые судят и назначают кто наркоман а кто проститутка, а обращали бы своё внимание на закон.
А личное мнение, оно на то и личное, что его нужно держать при себе, а если его хочется к кому то примирить, возомнив себя самым умным, тогда лучше засунуть его в задницу от греха по дальше
показати весь коментар
21.01.2021 16:34 Відповісти
Ключевое слово - Германия, не Украина. Да и не сужу я никого. Констатирую факты, а они невеселые для Украины.
показати весь коментар
21.01.2021 16:39 Відповісти
Поддержу полностью, т.к. ситуацию с иммиграцию знаю очень хорошо.
Уважаемый Александр, согласитесь, чтобы попасть в Германию и получить Unbefristete нужны основания для иммиграции. А их не много - еврейская/немецкая иммиграция (разные требования), брак с гражданкой Германии или резидентом Германии (разные требования), гражданство Германии (основание Закон от 1943 года), обучение в Германии и потом на основании контракта сначала ВНЖ, потом ПМЖ, программы "Синяя карта" и новый закон о привлечение высококвалифицированных специалистов. Ну вот и все. Не у каждого гражданина Украины по этим программам найдутся возможности для переезда. О знании языка уровня не ниже В1 - я вообще молчу. Так что граждане Украины просто голосуют ногами в поисках лучшей жизни. Чего в Украине за 30 лет так и не создали. Любая власть, приходящая в Украине только грабит людей. А если судить по той же Германии, то в последней хоть как-то поддерживают людей. Здесь же можно просто сразу ползти на кладбище. Если хотите, то можем продолжить дискуссию по любому из государств ЕС, США, Канаде. Там такая же картина в отношении поддержки людей. Британия потратила с начала эпидемии 402 млрд. паундов. А сколько у нас за это время разворовали. Один скандал за другим. Уверен, Вы сами знаете что говорят в ФРГ в отношении коррупции в Украине. Мне это тоже очень хорошо известно.
показати весь коментар
21.01.2021 16:56 Відповісти
Украина - никому ничего не обязана. Она самодостаточна и очень классная по гигантским параметрам страна. Просто этой территории не повезло с народцем, который выбирает клоунско-зековского-гэбнявое быдло все эти 30 лет. Так что херовая Украина - это Я! И так 40 млн раз. Именно эти сорок миллионов сделали дерьмовой жизнь тут, а не условные кучмы-зеленские-януковичи
показати весь коментар
21.01.2021 21:56 Відповісти
У них там есть гора Кармель... как-то спрячутся, не впервой. На крайняк море руками разведут... а тут им делать нечего...
показати весь коментар
21.01.2021 16:24 Відповісти
Увы, но коломойские и иже с ними доказали обратное: им-то как раз здесь земной рай. Грабят так, как не в себя и совершенно безнаказанно.
показати весь коментар
21.01.2021 16:27 Відповісти
РУКА РУКУ МОЕТ
Суды, чиновники, олигархи - срослись в МАФИЮ
показати весь коментар
21.01.2021 16:32 Відповісти
А ти впевнений, що вид на проживання отримують саме "хохли"? Чи, хоча б, переважно? Інших національностей в Україні нема?
показати весь коментар
21.01.2021 18:18 Відповісти
Великое переселение народов!
показати весь коментар
21.01.2021 16:16 Відповісти
И это с учетом того что государство вообще болт забило на своих граждан за рубежом,лет двадцить подряд даже не заключали договора о трудовой эмиграции.Все выживали в одиночку и как могли,зато про налоги власть сразу вспомнила..
показати весь коментар
21.01.2021 16:19 Відповісти
А государство и не должно заключать такие договора. Договор заключается исключительно между работником и нанимателем. И на этом основании человек получает рабочую визу.
показати весь коментар
21.01.2021 16:57 Відповісти
Третье место только потому, что та вечно пьяная быдлота надется и там прохалявить.
В европе (не всюду, но...) создалось двоякое мнение об украинцах - трудолюбивые, толковые, образованные и абсолютно противоположное - алкаши, стяжатели, халявщики.
Все зависит от того, кто первым попал в конкретный регион и кого за собой привел.
Лично выслушивал абсолютно противоположные мнения в полунищей (по европейским меркам) Словакии.
Наглость это всьо! Убрать быдлоту и первыми на рынке труда (любого уровня!) доминировали бы украинцы.
Ну, а родному государству насрать(
Жаль, что политика государства в области образования привела к снижению IQ среднего по Украине до 90( 80 это граница разумности(!
показати весь коментар
21.01.2021 18:28 Відповісти
Поддержу Вас полностью.
показати весь коментар
21.01.2021 19:52 Відповісти
...мдя уж... -- много есть на свете кораблей, с которых бегут матросы, а не крысы...*)
показати весь коментар
21.01.2021 16:22 Відповісти
А кацапы что в Европе забыли?они же великие и самодостаточны,и к тому же она загнивает,и самое страшное для них там геи,сразу начнут принуждать скрепоносных к невозможному,странно всё это
показати весь коментар
21.01.2021 16:24 Відповісти
в семье не без урода но заметьте, с украины бежит 3.25% населения, а с рф 0.5%, судя по предоставленным в статье данным
показати весь коментар
21.01.2021 19:37 Відповісти
Так тут статистика по Европе. Украинцы восновном едут в ЕС - ближе. Посчитали бы сколько кацапов в китае, на ближнем востоке, в сша, канаде, израиле. То там цифра была бы не меньше нашей по европе.
показати весь коментар
21.01.2021 22:01 Відповісти
Ну і компашка !
показати весь коментар
21.01.2021 16:32 Відповісти
Зеленский заявил, что готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам в мире, которые готовы работать на благо государства. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде." Я обращаюсь ко всем украинцам на планете - вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - заявил Зеленский. Вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга. Вот-вот вернутся не только остальные заробитчане-украинцы но и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане других стран. В это верят 73 % избирателей Украины.
показати весь коментар
21.01.2021 16:34 Відповісти
Ну, он много чего говорил.
показати весь коментар
21.01.2021 16:58 Відповісти
Так главпоц же призывал всех срочно вернуться. Говорил что теперь не так как прежде. Что теперь все по другому. Вертайтеся будувати нову краiну говорил. Но видно что-то пошло не так.
показати весь коментар
21.01.2021 16:47 Відповісти
Украина по этому показателю должна выйти на первое место в мире. на заробитках должны находиться все трудоспособные в возрасте от 4 до 84 лет. это позволит сэкономить государству на выплатах для детишек, пенсии старикам, инвалидам, неспособным оплатить комуналку, стипендиях для студентов. автоматически сократится потребление дорогостоящих ресурсов импортного происхождения (особенно газ, в перспективе - электроэнергия, вода и воздух). не нужно будет вкладываться в постройку заводов и обновление имеющихся. под конец все можно будет зачистить и превратить всю территорию на прототип марсианской поверхности и отрабатывать здесь все перспективные научные наработки в плане освоения Марса. подопытными, конечно, станут местные, не успевшие выехать за кордон.
показати весь коментар
21.01.2021 16:52 Відповісти
правильно, а вместо пенсий надо разносить повестки на эвтаназию
показати весь коментар
21.01.2021 19:38 Відповісти
Ну ладно, у нас война, коррупция, Зе... А скрепоносные что ж так лапти навострили?!!!
показати весь коментар
21.01.2021 16:58 Відповісти
 
 