Українці посідають 3 місце за кількістю посвідок на проживання в Євросоюзі. ІНФОГРАФІКА

Громадяни України посідають третє місце серед негромадян ЄС, які мають дозволи на проживання в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Євростату.

Так, станом на кінець 2019 року, всього було 20,3 мільйона чинних посвідок на проживання, що дозволяють громадянам країн, що не входять в ЄС, проживати в Євросоюзі.

Наприкінці 2019 року громадяни Марокко були найбільшою групою, що має чинні дозволи на проживання (2,0 мільйона), за ними йшли громадяни Туреччини (1,9 мільйона), України (1,3 мільйона) і Китаю (включаючи Гонконг, 1, 0 мільйона). Це були єдині групи, у яких було понад мільйон чинних дозволів на проживання.

Наступні за кількість були громадяни Сирії (974 000), Албанії (868 000), Алжиру (700 000), Росії (689 000), Індії (555 000) і Сербії (504 000). Громадяни цих 10 країн становили більш ніж половину (51%) від загальної кількості посвідок серед громадян країн, що не входять в ЄС і мають чинний дозвіл на проживання в ЄС.

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