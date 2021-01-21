Ми виходимо з карантину готовими на всі дзвінки. Всі, хто потребують медичної допомоги в боротьбі з COVID-19, обов'язково її отримають, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Українська медична система в березні 2020 року була абсолютно не готова до тих викликів, які приніс у наше життя коронавірус. Але за цей неповний рік була виконана величезна робота, щоб почати необхідні зміни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, практично за рік витрати на медицину зросли більш ніж в 1,5 раза.

"У 2020 році через Національну службу здоров’я українські лікарні, які приймають хворих на коронавірус, отримали майже 20 млрд грн. Ще майже 20 млрд грн було додатково виділено на різні потреби медичної системи через Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками. Ці кошти пішли на додаткові виплати лікарям, закупівлю нового обладнання, ремонти лікарень та медикаменти для хворих. Українська медична система вистояла та стала сильнішою. Летальність від коронавірусу в Україні залишається однією з найнижчих у Європі", - підкреслює Шмигаль.

"Карантин "зимових канікул", який завершується 24 січня, був потрібен не лише, щоб зменшити кількість нових випадків хвороби. Це також найкращий інструмент, аби розвантажити нашу медичну систему та допомогти українським лікарям. Було повністю виконано завдання Президента, і кількість ліжкомісць із підведеним киснем збільшилася з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. Більш ніж 80% від загальної кількості ліжкомісць мають відповідні кисневі системи. Водночас їх загальна заповненість становить менш ніж 20 тисяч", - додав прем'єр.

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"Це означає, що ми виходимо з карантину готовими на всі дзвінки. Це означає, що всі, хто потребуватиме медичної допомоги в боротьбі з вірусом, її обов'язково отримають", - підсумував глава уряду.



