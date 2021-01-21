Ми виходимо з карантину готовими на всі дзвінки. Всі, хто потребують медичної допомоги в боротьбі з COVID-19, обов'язково її отримають, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
Українська медична система в березні 2020 року була абсолютно не готова до тих викликів, які приніс у наше життя коронавірус. Але за цей неповний рік була виконана величезна робота, щоб почати необхідні зміни.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, практично за рік витрати на медицину зросли більш ніж в 1,5 раза.
"У 2020 році через Національну службу здоров’я українські лікарні, які приймають хворих на коронавірус, отримали майже 20 млрд грн. Ще майже 20 млрд грн було додатково виділено на різні потреби медичної системи через Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками. Ці кошти пішли на додаткові виплати лікарям, закупівлю нового обладнання, ремонти лікарень та медикаменти для хворих. Українська медична система вистояла та стала сильнішою. Летальність від коронавірусу в Україні залишається однією з найнижчих у Європі", - підкреслює Шмигаль.
"Карантин "зимових канікул", який завершується 24 січня, був потрібен не лише, щоб зменшити кількість нових випадків хвороби. Це також найкращий інструмент, аби розвантажити нашу медичну систему та допомогти українським лікарям. Було повністю виконано завдання Президента, і кількість ліжкомісць із підведеним киснем збільшилася з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. Більш ніж 80% від загальної кількості ліжкомісць мають відповідні кисневі системи. Водночас їх загальна заповненість становить менш ніж 20 тисяч", - додав прем'єр.
"Це означає, що ми виходимо з карантину готовими на всі дзвінки. Це означає, що всі, хто потребуватиме медичної допомоги в боротьбі з вірусом, її обов'язково отримають", - підсумував глава уряду.
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• Фридрих В. Ницше
У вас, велюрових, лохдаун і не починався....
Одна ОПГ- банда...))
2021-01-21 https://1.bp.blogspot.com/-IdNMefWA_Yo/YAmRQunwT_I/AAAAAAAAAuI/74N_EBHc8KAozAlHvx89Fhm61OCU-EJ_gCLcBGAsYHQ/s702/2222.png
19.01.2021 г. сайт Верховной Рады опубликовал законопроект №4613 группы депутатов от "Слуг Народа" во главе с руководителем комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" (*1)
Основной целью законопроекта по замыслу его авторов есть " ...створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19."
Это безусловно полезное начинание членов правящего монобольшинства в ВР, ставит весьма интересный вопрос - а чем же руководствовался министр здравоохранения Украины Степанов, (избранный этим же монобольшинством на свою должность), заключая договор на поставку вакцины произвоства Sinovac Biotech с представителем китайской компании в Украине АО «Лекхим» и осуществившим авансовый платеж в размере 698.340 млн. грн. на его счета, до создания юридичиских оснований своих действий ?
Учитывая, что данное данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине действия министра выглядят откровенным нарушением норм законодательства.
Ответ на этот риторический вопрос находится прямо в этом дивном проекте.
По сути своей данное преложение является способом законодательной имплементации разрешительных норм других государств для Украины. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Ситуация действительно тяжелая, наши внутренние органы медицинской сертификации насквозь коррумпированы, Академия наук и ее НИИ сборище пенсионеров, обвешивающих научными "званиями" один другого и живущих за счет бюджета.
В такой ситуации сертификацию вакцин, от которых зависит жизнь миллионов людей лучше доверить серьезным иностранным центрам.
Например тем, которые и упомянуты в преамбуле объяснительной записки к этому законопроекту - Food and Drug Administration (FDA) (США) или процедуре по Директиве 2001/83/ЕС Європейського Парламента. Безусловно, это было бы логиччно и правильно - автоматически регистрировать для применения вакцины разрешенные разрешительными системами США и ЕС, учитывая в том числе и требования Конституции Украины преамбула, ст. 102, 116.
Но как раз вот тут и начинаются главные "прелести" насквозь коррумпированной украинской власти. Предлагаемая законопроектом редакция "Стаття 92. Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу" вместо этого предлагает учитывать
" клінічні дослідження проводилися з дозволу та/або під наглядом (контролем) відповідних компетентних органів країн: Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу." То есть для регистрации вакцины в Украине достаточно согласия органов контроля например Мексики , ну или Бразилии. Все это было бы смешно, если бы от этого документа напрямую не зависели жизни МИЛЛИОНОВ людей, которым завтра вкатят вакцину которую что то одобрил в Мексике. Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
Знаете какой кайф они ловят? От их росчерка пера зависит будут люди жить или не будут..а экономия пенсионного фонда?это не ковид а благодать .они не несут никакой ответственности..врачи не несут никакой ответственности..вам плохо?а что вы милочка хотите?это состояние на полгода минимум...а аптекам как хорошо...