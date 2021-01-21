Під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинуло 15 осіб: Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії
Глава держави доручив Кабміну терміново створити Державну комісію для з'ясування причин виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Страшна трагедія у Харкові. Через пожежу в будинку для літніх людей є загиблі та потерпілі. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше", - написав Зеленський.
"Знаю, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу. Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому", - додав президент.
Крім цього він також доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.
"Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття", - підсумував глава держави.
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Немцы любят побаловаться чашечкой кофе с пирожным - не забывают они и про стариков. Для поддержания их здоровья предлагается соки и йогурт. На государственные праздники и дни рождения собирается весь коллектив и каждому - по его желанию - бокал сухого вина. Старики находятся под круглосуточным присмотром специально обученного персонала. С ними гуляют и играют в настольные игры, делают физические упражнения и поют народные песни. Некоторым, кто в состоянии ещё делать покупки или играть в казино, выдают карманные деньги. Всё финансируется медицинскими страховыми компаниями и личными взносами клиентов. Советский человек плачет, когда видит это. Но это не слёзы радости за немецких стариков, а из жалости к нашим бабушкам и дедушкам, которые за свою долгую жизнь (голодовки, войны, коллективизации, тюрьмы, ссылки, целина, Магнитки, Днепрогэсы, БАМы) претерпели не меньше, а получили мизерную пенсию, и у них нет средств, чтобы посетить кабинет стоматолога. Когда известный бард Владимир Высоцкий с Мариной Влади гостили в Германии, Володя тоже заплакал и спросил Марину: «Почему побеждённые живут лучше победителей?».
гідностібідності, зп 4к$, буде як в сєріалі. - Ну наканєц то! Ураааа! PS Есть надежда, что это когда то изменится, и у нас будет как у немцев или поляков? У меня - нет.
«Выхода не было»: в Башкирии сгорел дом престарелых
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/15/13400336.shtml
В результате пожара в доме престарелых (хосписе) в подмосковном городе Красногорск погибли девять человека, еще девять пострадали.
https://www.bbc.com/russian/news-52612298
є речі, які краще планомірно робити ДО, а не Після.. і робити мовчки, а не пздти під софітами, бо уся немічна енергія уходить у свисток..
«Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага.
Платят дань в Покровский отдел полиции, и никто и не думает проверять. Это родина президента.
Спросить нужно с участкового - видел, но не преотвратил
Фамилия владельца нелегального приюта - Акопян Славік Цолакович.
Ві думаете, что мусоро_хач своего сдаст? Надейтесь...