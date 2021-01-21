Під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинуло 15 осіб: Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії

Глава держави доручив Кабміну терміново створити Державну комісію для з'ясування причин виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшна трагедія у Харкові. Через пожежу в будинку для літніх людей є загиблі та потерпілі. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше", - написав Зеленський.

"Знаю, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу. Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому", - додав президент.

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Крім цього він також доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

"Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття", - підсумував глава держави.