Україна ініціює в ПАРЄ дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення наступного тижня дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький, представляючи проєкт порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї, яка відбудеться 25-29 січня в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини в Криму і Севастополі", - заявив генсек ПАРЄ.

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Формат дебатів із загальних питань не передбачає прийняття резолюції.

Крім цього, Азербайджан вніс запит про проведення дебатів щодо питання утримання військовополонених після завершення збройного конфлікту в Нагірному Карабасі.

Під час зимової сесії ПАРЄ за терміновою процедурою також можуть (в разі остаточного схвалення) відбутися дебати і прийняття резолюцій про арешт і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального; про погіршення ситуації в Білорусі.

Крім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".

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Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня в "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутніми в Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.