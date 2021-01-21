Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Люди, які перехворіли на коронавірус, мають більш високий рівень негативних емоційних станів - втому, розлад сну і тривогу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 14-16 січня 2021, передає Цензор.НЕТ.

Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.

Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.

Зазначають, що візуалізація дійсності та можливого майбутнього підвищують тривогу і страхи. Людина більше думає, обговорює і заряджається негативом, пов'язаним із хворобою.

Серед тих, хто підтримує вакцинацію, рівень негативних емоцій трохи вищий, оскільки серед них більше тих, хто боїться захворіти.

Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно високий рівень розладів сну, паніки і втоми.

Зазначають, що серед прихильників карантину переважають літні люди, які бояться захворіти.

В опитуванні взяло участь 1600 респондентів у віці від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження не більш як 2,4%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА