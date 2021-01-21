Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Люди, які перехворіли на коронавірус, мають більш високий рівень негативних емоційних станів - втому, розлад сну і тривогу.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 14-16 січня 2021, передає Цензор.НЕТ.
Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.
Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.
Зазначають, що візуалізація дійсності та можливого майбутнього підвищують тривогу і страхи. Людина більше думає, обговорює і заряджається негативом, пов'язаним із хворобою.
Серед тих, хто підтримує вакцинацію, рівень негативних емоцій трохи вищий, оскільки серед них більше тих, хто боїться захворіти.
Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно високий рівень розладів сну, паніки і втоми.
Зазначають, що серед прихильників карантину переважають літні люди, які бояться захворіти.
В опитуванні взяло участь 1600 респондентів у віці від 18 років і старше.
Помилка репрезентативності дослідження не більш як 2,4%.
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после массивной обработки СМИ, многие мои знакомые, далеко не глупые люди, переболевшие ковид, задавали вопрос- а кая я вообще выжил, ведь я должен был умереть..!!
вся эта информационная накачка по поводу ковид, направлена на запугивание людей!
с какой целью, это уже другой вопрос...
это как запретить парки речки весной... сами признались, что было сделано для запугивания..
и как он тогда катался на лыжах, неосторожный?
На форумі є люди, які перехворіли на ковід.
Вони це відчувають ?
Чи тривожність, втома, порушення сну - винятково властиві ковіду речі ?
Мало того, що таке "опитування" - ні про що (крім відпрацювання замовлення), так іще тупе до неможливості. Яка "цінність" цього вихлопу ?