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Новини Коронавірус і карантин
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Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Люди, які перехворіли на коронавірус, мають більш високий рівень негативних емоційних станів - втому, розлад сну і тривогу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 14-16 січня 2021, передає Цензор.НЕТ.

Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування Рейтингу 01

Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.

Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.

Зазначають, що візуалізація дійсності та можливого майбутнього підвищують тривогу і страхи. Людина більше думає, обговорює і заряджається негативом, пов'язаним із хворобою.

Серед тих, хто підтримує вакцинацію, рівень негативних емоцій трохи вищий, оскільки серед них більше тих, хто боїться захворіти.

Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно високий рівень розладів сну, паніки і втоми.

Зазначають, що серед прихильників карантину переважають літні люди, які бояться захворіти.

В опитуванні взяло участь 1600 респондентів у віці від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження не більш як 2,4%.

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карантин (18172) опитування (1927) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
С такой-то житухой такие симптомы процентов у 90 украинцев ..
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21.01.2021 17:01
+5
У меня такое же и без всяких коронавирусов
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21.01.2021 16:59
+4
Ага. А після платіжок додаються ще депресія і паніка, які на графіку чогось помірні.
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21.01.2021 16:58
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Ага. А після платіжок додаються ще депресія і паніка, які на графіку чогось помірні.
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21.01.2021 16:58 Відповісти
и еще если вспомнить где живеш и что утебя нет будущего
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21.01.2021 19:05 Відповісти
По-моему тревога от недееспособного правительства.
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21.01.2021 16:58 Відповісти
"Украинцы, которые переболели коронавирусом, чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна" - Зеленский тоже испытывает тревогу, усталость и расстройство сна, или это его не касается?
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21.01.2021 16:59 Відповісти
У меня такое же и без всяких коронавирусов
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21.01.2021 16:59 Відповісти
С такой-то житухой такие симптомы процентов у 90 украинцев ..
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21.01.2021 17:01 Відповісти
Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6
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21.01.2021 17:04 Відповісти
а кто их вогнал в панику, депрессию и истерию...??
после массивной обработки СМИ, многие мои знакомые, далеко не глупые люди, переболевшие ковид, задавали вопрос- а кая я вообще выжил, ведь я должен был умереть..!!
вся эта информационная накачка по поводу ковид, направлена на запугивание людей!
с какой целью, это уже другой вопрос...
это как запретить парки речки весной... сами признались, что было сделано для запугивания..
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21.01.2021 17:06 Відповісти
корона действует на мозг. Рецепторы отключаются, люди не чувствуют или почти не чувствуют запахов, теряют вкусовые ощущения не из-за воспаления слизистых (его может вообще не быть), а из-за отключения рецепторов в мозгу. Потом вроде восстанавливается все, если выжил конечно, но последствия еще не изучены.
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21.01.2021 17:07 Відповісти
но это не точно
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Не волнуйся, на зебилов это практически не повлияет.
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21.01.2021 19:11 Відповісти
ХЗ, читал где-то, что это не из-за отключения рецепторов, а из-за поражения дополнительных сенсорных клеток в носоглотке, которые также участвуют в распознавании запахов
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21.01.2021 20:06 Відповісти
интересно, а у "переболевшего ковидом" Зепы - те же симптомы?
и как он тогда катался на лыжах, неосторожный?
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21.01.2021 17:07 Відповісти
Случай с Зеленским - Это частный случай. Дело в том, что при изначальном отсутствии мозга, симптомы его поражения ковидом не проявляются.
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21.01.2021 17:11 Відповісти
Это можно обьяснить одним предложением - навязчивая идея, плавно переходящая в параною!
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Так наоборот же, если переболел более менее без последствий - наоборот должен быть спокоен, што в ближайшие пол года не заболеешь, не?
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21.01.2021 17:09 Відповісти
Да тут на форуме есть такой - Дидовик. Переболел ковидом в марте и с тех пор капитально кукухой поехал.
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21.01.2021 17:12 Відповісти
Усталость и расстройство сна? ХЗ, может быть...
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21.01.2021 19:09 Відповісти
Амери п ють мілатонін
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21.01.2021 21:34 Відповісти
Тобто якесь ліве опитування типу 1600 чоловік видається за наукові висновки ?
На форумі є люди, які перехворіли на ковід.
Вони це відчувають ?

Чи тривожність, втома, порушення сну - винятково властиві ковіду речі ?
Мало того, що таке "опитування" - ні про що (крім відпрацювання замовлення), так іще тупе до неможливості. Яка "цінність" цього вихлопу ?
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22.01.2021 04:50 Відповісти
 
 