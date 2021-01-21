Попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами, - Венедіктова
Під час пожежі в харківському будинку для літніх людей загинули 15 осіб, 11 постраждали.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагедія сталася в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижній Гиївській. Наразі пожежа локалізована. У вогні загинули, за даними на цю хвилину, 15 осіб. 11 людей постраждали", - йдеться в повідомленні.
На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури.
"Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих та всім харків’янам", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинули 15 осіб.
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Согласен.
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
Наверняка кто-то сушил что-то на обогревателе...
Мда, поза боксера...
заметьте не высотка и днем...а ночью бы все сгорели