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Новини
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Попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами, - Венедіктова

Попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами, - Венедіктова

Під час пожежі в харківському будинку для літніх людей загинули 15 осіб, 11 постраждали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагедія сталася в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижній Гиївській. Наразі пожежа локалізована. У вогні загинули, за даними на цю хвилину, 15 осіб. 11 людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури.

Також дивіться: Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

"Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих та всім харків’янам", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинули 15 осіб.

Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії.

Автор: 

пожежа (4312) Харків (5565) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+6
Предварительная версия гибели людей, решетки на окнах....
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21.01.2021 16:57
+2
Це результат обирання до влали «крєпкага хазяйствєніка» гєпи невмирущого, купою довпойопів - мешканців Харківа...
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
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21.01.2021 17:13
+1
Да ,холодно а газ дорогой .
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21.01.2021 17:00
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Предварительная версия гибели людей, решетки на окнах....
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21.01.2021 16:57 Відповісти
У своєму слові співчуття митрополит Онуфрій сказав на похоронах Гепи:

- "Геннадій Адольфович своїми справами довів, що, незважаючи на складні політичні та суспільні обставини, важливо відверто і послідовно втілювати в життя прагнення служити на благо рідного міста Харкова, стояти на захисті інтересів його мешканців ...

- Схиляюся перед родичами за таку велику людину, якого подарував Бог Харкову. Він був украсітелем міста Харкова. Побудував багато нових храмів, різних будівель. Це дійсно був будівельник і украсітель нашого прекрасного міста Харкова ..." ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Тобто, доки РПЦ (як і її прихожани із ЗЕ-банди) будуть квартируватися в Україні та її храмах - спокою в Україні не буде!
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21.01.2021 17:13 Відповісти
З онуфрієм все давно зрозуміло.
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21.01.2021 17:20 Відповісти
Не гепою єдиною карається народ. Люди на роботі повинні мати відповідну освіту, досвід та відповідальність. В даному випадку у людей не було евакуаційних виходів та можливості до них вільно дістатися.
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21.01.2021 17:26 Відповісти
Да ,холодно а газ дорогой .
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21.01.2021 17:00 Відповісти
А почему государство не обогревало их нормально центральным отоплением и они вынуждены были использовать электрообогреватели ? Сэкономили ? На заоблачные зарплаты и премии для чинуш деньги есть, а вот на несчастных стариков денег не нашлось.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Зате тепер з їхнім улюбленим Гепою.
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21.01.2021 17:04 Відповісти
Какое центральное отопление в частном доме? Ну что вы несёте?
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21.01.2021 17:05 Відповісти
ну не дуйками же этот частник планировал обогреваться?наверняка что то централизованное было предусмотрено для двухэтажного здания
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Мне не известно, как и тебе, чем он планировал обогревать.
В Украине принято выделять три вида систем отопления - центральное, автономное и индивидуальное.

При централизованном отоплении тепловую энергию генерирует тепловая станция.
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21.01.2021 17:11 Відповісти
Это мог быть и больше всего кипятильник.
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21.01.2021 17:12 Відповісти
О виявляється у нас ген. прокурор завідує надзвичайними ситуаціями. а не ДНС.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Речь идёт о расследовании гибели людей, а не о ликвидации пожара.
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21.01.2021 17:07 Відповісти
Частный Дом престарелых. Казалось бы, хозяин должен был позаботиться о мерах предосторожности. Из 33-х аж 15+11. И ещё неизвестно, из этих 11-ти, вполне вероятно, кто-то позавидует 15-ти... Сами знаете, ожоги всякие бывают.
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21.01.2021 17:09 Відповісти
Заявление директора областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага-
"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.
Хозяина дома объявили в розыск,
Короче, схема простая- заманили стариков на ,,райскую жизнь,, в этот курятник, переписали на себя и продали их квартиры, наняли алкашей за копейки за ними следить. И всё.Попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6111
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21.01.2021 17:49 Відповісти
Вже згідно правил не дозволяють більше як два поверхи для таких приміщень, але якась тварюка і тут людям душогубку влаштує. Боялися що пенсіонери збіжуть?
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21.01.2021 17:10 Відповісти
А тут скільки поверхів?
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21.01.2021 17:13 Відповісти
Логично, решетки я имел ввиду.
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21.01.2021 17:14 Відповісти
Это другое дело.
Согласен.
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21.01.2021 17:15 Відповісти
Це результат обирання до влали «крєпкага хазяйствєніка» гєпи невмирущого, купою довпойопів - мешканців Харківа...
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
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21.01.2021 17:13 Відповісти
Бедные люди не могли выбраться...
Наверняка кто-то сушил что-то на обогревателе...
Мда, поза боксера...
заметьте не высотка и днем...а ночью бы все сгорели
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21.01.2021 17:16 Відповісти
Так всегда получается, где на чем то экономят. Но нас заставляют, иного выхода нет.
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21.01.2021 17:17 Відповісти
Треба перевірити усі подібні заклади та школи де "розумники" здогадалися забрати гратами вікна.
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21.01.2021 17:19 Відповісти
Обычно детки сдают родителей в частные дома ибо в государственный дом при живых чадах не возьмут.
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21.01.2021 17:22 Відповісти
Так со всеми домами престарелых.....
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21.01.2021 17:54 Відповісти
 
 