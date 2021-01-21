В аптеках окупованого Криму немає базових ліків для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19, - Кримська правозахисна група

Моніторинг Кримської правозахисної групи показав, що близько 120 аптек в окупованому Криму не мають необхідних у період пандемії COVID-19 препаратів.

Про це на спільних комітетських онлайн-слуханнях на тему "Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: Парламентський вимір" повідомила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримська правозахисна група провела недавно моніторинг доступу до ліків, які необхідні для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19. Ми перевірили не менш ніж 124 аптеки в Криму і за результатами моніторингу встановили, що кримчани не мають доступу до базових ліків, необхідних для лікування наслідків пневмонії", - повідомила Скрипник.

За її словами, в аптеках Криму перевірялася наявність медичних препаратів, вказаних як необхідні у протоколі лікування від COVID-19.

"Це чіткий перелік ліків, які навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я зазначені як необхідні, але в наявності цих ліків у Криму немає", - підкреслила правозахисниця.

Крім того, зазначила вона, багатьох кримчан, які мають ускладнення після COVID-19, не госпіталізують до стаціонарів, а відправляють лікуватися додому, "щоб знизити статистику захворюваності".

"Тож люди не можуть отримати медичну допомогу - і не можуть вдома лікуватися за протоколами лікарів через відсутність ліків", - констатувала керівниця правозахисної організації.

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