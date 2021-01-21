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В аптеках окупованого Криму немає базових ліків для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19, - Кримська правозахисна група

В аптеках окупованого Криму немає базових ліків для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19, - Кримська правозахисна група

Моніторинг Кримської правозахисної групи показав, що близько 120 аптек в окупованому Криму не мають необхідних у період пандемії COVID-19 препаратів.

Про це на спільних комітетських онлайн-слуханнях на тему "Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: Парламентський вимір" повідомила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримська правозахисна група провела недавно моніторинг доступу до ліків, які необхідні для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19. Ми перевірили не менш ніж 124 аптеки в Криму і за результатами моніторингу встановили, що кримчани не мають доступу до базових ліків, необхідних для лікування наслідків пневмонії", - повідомила Скрипник.

За її словами, в аптеках Криму перевірялася наявність медичних препаратів, вказаних як необхідні у протоколі лікування від COVID-19.

"Це чіткий перелік ліків, які навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я зазначені як необхідні, але в наявності цих ліків у Криму немає", - підкреслила правозахисниця.

Крім того, зазначила вона, багатьох кримчан, які мають ускладнення після COVID-19, не госпіталізують до стаціонарів, а відправляють лікуватися додому, "щоб знизити статистику захворюваності".

"Тож люди не можуть отримати медичну допомогу - і не можуть вдома лікуватися за протоколами лікарів через відсутність ліків", - констатувала керівниця правозахисної організації.

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Автор: 

карантин (18172) Крим (14131) ліки (1313) правозахисники (377) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
так это же здорово и даже замечательно
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 303
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21.01.2021 17:03
+4
Чим більше крисчан здохне - тим краще.
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21.01.2021 17:33
+3
Для чого їм ліки? Хай небесними камінцями лікуються.
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21.01.2021 17:02
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Для чого їм ліки? Хай небесними камінцями лікуються.
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21.01.2021 17:02 Відповісти
так это же здорово и даже замечательно
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 303
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21.01.2021 17:03 Відповісти
В аптеках окупованого Криму немає базових ліків для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 5812
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21.01.2021 19:09 Відповісти
ну что .. хорошая новость поставил плюсик
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Отлично.
Прошу прощения.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
А "скрепа" уже не лекарство ?!
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21.01.2021 17:04 Відповісти
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19

=============
Зачем???
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21.01.2021 17:05 Відповісти
Так в рідній говені і ракушка противірусний засіб. А каміння джерело мікроелементів і вітамінів.
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21.01.2021 17:09 Відповісти
Ну и что , зато там воды навалом ....
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21.01.2021 17:10 Відповісти
Какие лекарства епта?!! хоть бы пилотку было чем помыть да гавно свое смыть..ох боже боженька...
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21.01.2021 17:11 Відповісти
Ну, просто Крымский мост не выдерживает такого тяжелого груза.
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21.01.2021 17:17 Відповісти
Да и нахрена им лекарства, если их запить нечем?
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21.01.2021 17:18 Відповісти
Согласен.И вообще пусть практикуют уринотерапию.Не вылечаться,так хоть жажду утолят.
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21.01.2021 17:58 Відповісти
Чим більше крисчан здохне - тим краще.
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21.01.2021 17:33 Відповісти
В родную гОвень, в родную гОвень... нах...
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21.01.2021 19:11 Відповісти
Вся гуманитарочка в дырляндию уехала, печалька. Нужно выходить на улицу, становиться на колени и кричать Путэн памаги!!!
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21.01.2021 19:22 Відповісти
Зачем таблетки если их запивать нечем??
Так и подавиться можно...
Как тогда восхвалять Хутина??
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21.01.2021 19:59 Відповісти
я таки извиняюсь за исконно русский вопрос - и чо?
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21.01.2021 20:45 Відповісти
Кримчанам поспівчували? А в Україні є чим лікувати пневмонію? Люди розказують як по аптеках бігають за цими ліками і скільки коштує лікування.
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21.01.2021 20:51 Відповісти
и шо они розказують,розкажите?
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21.01.2021 21:07 Відповісти
Хто б сумнівався! Населення ***** потрібно змінити і чим більше зрадників- "референдумістів" здохне тим більше квадратних метрів для нових переселенців з **********.
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21.01.2021 22:42 Відповісти
A для чого крысюкам лiки - вони ж хотiли iздохнуть на скотопарашi як свинособаки

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22.01.2021 00:17 Відповісти
А разве камни с неба не лечат все болезни? Особенно, если прямо в дурную голову попадут?
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22.01.2021 10:22 Відповісти
 
 