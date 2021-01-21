Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, - Шмигаль
Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей в Харкові. На цей момент відомо про 15 загиблих.
Про це в своєму Телеграм каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Через страшну пожежу в будинку для літніх людей в Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. За дорученням президента України буде створена Державна комісія на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка займеться з'ясуванням причин трагедії", - написав прем'єр.
Він також уточнив, що на місці працюють рятувальники. Відомо про 15 загиблих.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
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с него как с гуся вода
Спробували пожежою..
Геноцид вже 30 років...
Буде
фуршетрезультат???
Диб-лы бл-ть!