УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини
1 836 13

Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, - Шмигаль

Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, - Шмигаль

Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей в Харкові. На цей момент відомо про 15 загиблих.

Про це в своєму Телеграм каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Через страшну пожежу в будинку для літніх людей в Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. За дорученням президента України буде створена Державна комісія на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка займеться з'ясуванням причин трагедії", - написав прем'єр.

Він також уточнив, що на місці працюють рятувальники. Відомо про 15 загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинуло 15 осіб: Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування  причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Автор: 

Кабмін (14065) пожежа (4312) Харків (5565) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А с братвы Кернесса никто ничего не хочет спросить? С этих "крепких хозяйственников"
показати весь коментар
21.01.2021 17:12
+3
Це відповідальність ДСНС яка підпорядкована Авакову. Це чергова катастрофа до якої призвела бездіяльність ДСНС і досі керівнику ДСНС Чечоткіну та міністру МВС Авакову все сходить з рук. Минулого разу були пожежі в Чорнобильській зоні та біля лінії фронту, пожежі які також позбавили життя десятків людей. А катастрофічні керівники досі не звільнені і не притягнуті до кримінальної відповідальності! Скільки ще буде продовжуватись діяльність цих нікчем?
показати весь коментар
21.01.2021 17:12
+3
Братва предсказуемо все свалит на Кернеса.
показати весь коментар
21.01.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Собираться надо было то того как вы подняли тарифы на газ и тепло а теперь вас надо собирать на НАРАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.01.2021 17:09 Відповісти
Це відповідальність ДСНС яка підпорядкована Авакову. Це чергова катастрофа до якої призвела бездіяльність ДСНС і досі керівнику ДСНС Чечоткіну та міністру МВС Авакову все сходить з рук. Минулого разу були пожежі в Чорнобильській зоні та біля лінії фронту, пожежі які також позбавили життя десятків людей. А катастрофічні керівники досі не звільнені і не притягнуті до кримінальної відповідальності! Скільки ще буде продовжуватись діяльність цих нікчем?
показати весь коментар
21.01.2021 17:12 Відповісти
попиариться и видосики поснимать соберетесь??
показати весь коментар
21.01.2021 17:09 Відповісти
обещаю вам что следующие 5 лет вы не будете плакать а смеяться...(с.) Вавка на Инаугурации
показати весь коментар
21.01.2021 17:12 Відповісти
А с братвы Кернесса никто ничего не хочет спросить? С этих "крепких хозяйственников"
показати весь коментар
21.01.2021 17:12 Відповісти
Братва предсказуемо все свалит на Кернеса.
показати весь коментар
21.01.2021 17:16 Відповісти

с него как с гуся вода
показати весь коментар
21.01.2021 17:18 Відповісти
ЩЕПЛЕНЯ запізднилося...
Спробували пожежою..
Геноцид вже 30 років...
показати весь коментар
21.01.2021 17:16 Відповісти
А до 1991 року що було?
показати весь коментар
21.01.2021 17:32 Відповісти
Лапша правды..))
показати весь коментар
21.01.2021 18:21 Відповісти
І що???
Буде фуршет результат???
показати весь коментар
21.01.2021 17:17 Відповісти
Из за гибели солдат на войне, не закупке вакцин, не хватки защ средств, не закупки лекарств по программам, наличия агентов Кремля в политике и медиа- никто не собирается.... а из за пожара - цэлый Кабмин!
Диб-лы бл-ть!
показати весь коментар
21.01.2021 18:17 Відповісти
Кабмін себе зовсім не береже! Де це бачено, щоби кожного дня збиратися на позапланове засідання?
показати весь коментар
21.01.2021 18:51 Відповісти
 
 