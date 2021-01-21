Суд залишив під вартою керівника польотів і командира військової частини, підозрюваних у справі про авіакатастрофу під Чугуєвом

Суд залишив під вартою керівника польотів і командира військової частини, підозрюваних у порушенні правил польотів і експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу літака Ан-26Ш в місті Чугуєві Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

21 січня 2021 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах підозрюваних Г. і Ж. на постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2020 року, якими задоволено клопотання слідчого головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і застосовано до підозрюваних Г. і Ж. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах терміну досудового розслідування, до 13 лютого 2021 включно.

За результатами апеляційного розгляду постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

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Нагадаємо, громадянин Г. підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них"), ч. 3 ст. 425 ("Недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу України, а громадянин Ж. підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них") Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.