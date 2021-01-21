Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко

Президент України мав би одним з перших поговорити з 46-м президентом США Джозефом Байденом, лідерство якого відкриває широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення суверенітету нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.

"Без жодного перебільшення, вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до "руского міра" безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віце-президент відповідав за відносини з нашою країною", – нагадав Порошенко.

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П'ятий президент зауважив, що тоді спільна робота зміцнила стійкість України в протидії російській агресії. "Не вкладається в голові, але саме за це ще навесні минулого року Зеленський публічно вимагав засудити мене за "державну зраду", підтримуючи дії російського агента Деркача", – зазначив Петро Порошенко.

"Але поза тим президентство Байдена відкриває для України нові і дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським", – зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу "нічого про Україну без України", на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме", – вкотре заявив Порошенко.

Водночас крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, слід зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США – вважає лідер партії "Європейська Солідарність".

"Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України", – переконаний Порошенко.

П'ятий президент зазначив, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.

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