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Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко

Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко

Президент України мав би одним з перших поговорити з 46-м президентом США Джозефом Байденом, лідерство якого відкриває широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення суверенітету нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.

"Без жодного перебільшення, вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до "руского міра" безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віце-президент відповідав за відносини з нашою країною", – нагадав Порошенко.

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П'ятий президент зауважив, що тоді спільна робота зміцнила стійкість України в протидії російській агресії. "Не вкладається в голові, але саме за це ще навесні минулого року Зеленський публічно вимагав засудити мене за "державну зраду", підтримуючи дії російського агента Деркача", – зазначив Петро Порошенко.

"Але поза тим президентство Байдена відкриває для України нові і дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським", – зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу "нічого про Україну без України", на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме", – вкотре заявив Порошенко.

Водночас крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, слід зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США – вважає лідер партії "Європейська Солідарність".

"Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України", – переконаний Порошенко.

П'ятий президент зазначив, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.

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Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23697) Порошенко Петро (15162) США (22545)


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Топ коментарі
+47
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
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21.01.2021 17:24
+42
Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8671
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21.01.2021 17:25
+26
Петр Алексеевич, президент Украины должен был одним из первых поговорить с президентом США, но, т.к. в Украине уже 2 года нет президента, в Белом доме на звонки с кодом +38 не отвечают.
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21.01.2021 17:27
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Тетяно, спамлять не через першу частину Вашого коментаря, а через другу. Все перелічене Вами відбулось не завдяки зєлі, а супроти. Щоб стати партнером НАТО- була дорожня карта, що виконувалась. Кораблі НАТО регулярно відвідують нас з 2014. Нептун- розробка та випробування були задовго до обрання зєлі...
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21.01.2021 18:30 Відповісти
То как данная особа топит за Зело навевает неоднозначные подозрения... Юля, Мендель, ты ли это?
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21.01.2021 20:55 Відповісти
психотип, описали вірно, але саме ця, ще й мозгами їде від Зе!Ленки...
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22.01.2021 00:36 Відповісти
Якось зебілів жидєнько під новиною. Сама упорота ТЛ залишилась.
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21.01.2021 17:55 Відповісти
бо ми її любимо, цінуємо та оберігаємо... Як дятла, що працював без каски, але ниточка між вухами не постраждала.
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22.01.2021 10:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/pro-novij-etap-u-vidnosinah-ukraina-ssha.html Про новий етап у відносинах Україна - США.
Після інавгурації Джо Байдена поговорили у програмі «Середмістя» з Валерієм Калнишем.

Хочу поділитися своїми основними тезами для читачів:
1. Президенту США Трампу треба віддати належне за значну спадщину, яку він залишає для України:
- прийняття кримської декларації, так звана «декларації Помпео», якою США чітко визначили свою позицію щодо Криму і невизнання його російською територією;
- надання Україні летальної збро;
- запровадження санкцій, пов'язані із будівництвом «Північного потоку-2».
2. Разом з новим Президентом США та його адміністрацією розпочинається новий етап у відносинах з Україною. До команди Джо Байдена входять професійні, високодосвідчені політики та дипломати, які знають Україну і відомі в Україні. Найперше, що необхідно зробити: встановити атмосферу довіри між Президентом України та Президентом США:
⁃ телефонний контакт президентів.
⁃ опрацювання та забезпечення візиту Президента України до Білого дому.
3. Активна, ініціативна, креативна та професійна політика і дипломатія, а також реальний успіх у внутрішніх реформах може значно розширити діапазон американської підтримки і зробити її більш амбіційною:
⁃ Не потрібно залишатись на стадії стратегічного партнерства, треба дбати про союзницькі відносини.
⁃ Доцільним є укладання двосторонньої безпекової угоди, щоб розширити арсенал надання Україні летальної зброї.
⁃ Необхідно розвивати співпрацю в економічній сфері і, зокрема, ініціативи, започатковані за каденції Трампа.
⁃ Джо Байден буде допомагати Україні настільки, наскільки ми самі будемо собі допомагати, наскільки Україна буде вибудовувати свою силу та протистояти зовнішнім викликам. Якщо слова не будуть різнитись від справ, можна очікувати на розширення допомоги з боку США.
4. Перші сигнали з боку США до України вже були пролунали:
⁃ Тиждень тому США запровадили санкції проти представників «русского мира» в Україні та деяких мас-медіа, які займались фейками.
Це і є сигнал для української влади, для того, щоб вона почала діяти, тобто боротися з російськими агентами впливу та російськими мас-медіа, які підривають демократію і стабільність. І до речі про це говорив у своєму інавгураційному виступі Байден, і це теж є сигнал.
⁃ Занепокоєння щодо фактичної відсутності розслідування в Україні справи проти колишнього власника Приватбанка, який вивів з України 5,5 млрд доларів США. На відміну від України в США процес триває.
5. Світові лідери сприймають вступ на посаду та перші укази Президента США Байдена з великим ентузіазмом.
Найближчим часом у відносинах ЄС - США будуть домінувати такі питання:
- Перспективи відновлення трансатлантичного партнерства;
- Іранське питання;
- Координація боротьби з ковідом;
- Візит Байдена в Європу (обговорюється, що він може відбутись орієнтовно в червні). https://www.youtube.com/watch?v=-CNdhe2UV7E Костянтин Єлісєєв | "Середмістя" з Валерієм Калнишем від 20 січня
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21.01.2021 17:58 Відповісти
Це що, "тонкий натяк" на строки звільнення Банкової від "зеленого лайна2?...
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21.01.2021 20:18 Відповісти
Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4767

..
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21.01.2021 18:03 Відповісти
Очень правильные советы. Хватит-ли у Зеленского совести и мозгов к им прислушатся? Украине позарез нужно НАТО, и усиление санкций против рашки и ПДЧ
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21.01.2021 18:15 Відповісти
Однозначно нет! Ибо как может хватить или не хватить того, чего априори нет от рождения?
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21.01.2021 18:59 Відповісти
А що їй не давало отримати ПДЧ 12 років тому і кому в NATO потрібна неспроможна країна з територіальними проблемами? Скільком країнам вдалося повернути втрачені території за рахунок чиїхось санкцій?
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21.01.2021 18:17 Відповісти
СРСР розвалився завдяки санкціям.
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21.01.2021 18:41 Відповісти
ви, не переоцінюйте чудотворні санкції...
Совок здох, завдяки мільйонам самих начитаних людей, що мали ще мудріших, почесних старців, що постійно гралися у богів гігантоманії (зміни русла річок, штучних озер, БАМів, Афганському загарбанню, та підтримці усіх дебілів по світу, що прагнули комунізму).
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21.01.2021 18:56 Відповісти
Добре, давайте використаємо більш широке визначення, яке включає перманенті санкції Заходу проти СРСР, та інші чинники, включаючи і перераховані вами. Холодна війна. Читаємо визначення в Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 "Холодна війна - глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, та США і країнами Західної Європи і їхніми союзниками - з іншого, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років, призвела до розпаду СРСР та переросла в ******* протистояння між Росією та Заходом".
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21.01.2021 19:55 Відповісти
Микола, я ж вас підтримав та доповнив... Невже ви вважаєте, що я, якимось чином проти санкцій? Недавно, дії ОАЕ з ціною на нафту, нагадали мені те, що Захід робив з срср... Але перед цим, ціни були такі, що кацапи береги втратили... Навіщо ці качелі, кацапія повинна бути знищена.
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21.01.2021 20:53 Відповісти
Він розвалився не так через санкції, як від спроб "догнать і пірігнать" на "гнілой тілєгє". Зрештою, нинішня ситуація свідчить, що не так вже дуже він і розвалився - принаймні, "уламки" далеко не порозліталися, ото хіба тільки прибалтійські кусочки (які мали хоч якийсь досвід власної державності).
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23.01.2021 17:28 Відповісти
Президенство зеленського не лишає нам жодних шансів.
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21.01.2021 18:27 Відповісти
вам? ну это отлично
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21.01.2021 20:40 Відповісти
і вам теж.
так що зарано радієте.
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21.01.2021 20:44 Відповісти
я ничему не радуюсь
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21.01.2021 20:53 Відповісти
а чого так, чому зелєбоби засмучені ?
маєш радіти.
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21.01.2021 21:02 Відповісти
Не відокремлюй зелі від парашенко, це одна і та сволота, яка веде до знищення України, як держави, і нації.
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21.01.2021 22:43 Відповісти
ну или байден вспомнит наезды на сынишку
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21.01.2021 19:22 Відповісти
А что сам Байден думает ?
напридумывать можно , всё что угодно
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21.01.2021 20:04 Відповісти
Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1799
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21.01.2021 20:22 Відповісти
Ничего, вот вернётся Поросенко в президентское кресло - сразу же в НАТО возьмут. 100%
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21.01.2021 22:34 Відповісти
С инаугурации приехал?
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22.01.2021 01:03 Відповісти
Да Байдена, теперь Порошенко может и встретит, разве что около туалета подстережёт!
После тех плёнок и утечки компромата со стороны Порошенко, Байден из разумных соображений, должен как от чумы сторонится его! А если злопамятный, то может войти в договорённость через своих представителей , баш на баш, и помочь Украине в сливе материалов на главного Анти коррупционера Украины. Выступая в ВР он не ожидал ,что так исказят идеалы демократии, лизоблюды.
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22.01.2021 02:01 Відповісти
томос-нато-ес от порошенко,для руских дебилов северный поток
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22.01.2021 02:53 Відповісти
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