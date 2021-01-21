Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко
Президент України мав би одним з перших поговорити з 46-м президентом США Джозефом Байденом, лідерство якого відкриває широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення суверенітету нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Порошенко наголосив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.
"Без жодного перебільшення, вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до "руского міра" безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віце-президент відповідав за відносини з нашою країною", – нагадав Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді спільна робота зміцнила стійкість України в протидії російській агресії. "Не вкладається в голові, але саме за це ще навесні минулого року Зеленський публічно вимагав засудити мене за "державну зраду", підтримуючи дії російського агента Деркача", – зазначив Петро Порошенко.
"Але поза тим президентство Байдена відкриває для України нові і дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським", – зазначив Порошенко.
Лідер "ЄС" переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу "нічого про Україну без України", на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме", – вкотре заявив Порошенко.
Водночас крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, слід зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США – вважає лідер партії "Європейська Солідарність".
"Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України", – переконаний Порошенко.
П'ятий президент зазначив, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.
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Після інавгурації Джо Байдена поговорили у програмі «Середмістя» з Валерієм Калнишем.
Хочу поділитися своїми основними тезами для читачів:
1. Президенту США Трампу треба віддати належне за значну спадщину, яку він залишає для України:
- прийняття кримської декларації, так звана «декларації Помпео», якою США чітко визначили свою позицію щодо Криму і невизнання його російською територією;
- надання Україні летальної збро;
- запровадження санкцій, пов'язані із будівництвом «Північного потоку-2».
2. Разом з новим Президентом США та його адміністрацією розпочинається новий етап у відносинах з Україною. До команди Джо Байдена входять професійні, високодосвідчені політики та дипломати, які знають Україну і відомі в Україні. Найперше, що необхідно зробити: встановити атмосферу довіри між Президентом України та Президентом США:
⁃ телефонний контакт президентів.
⁃ опрацювання та забезпечення візиту Президента України до Білого дому.
3. Активна, ініціативна, креативна та професійна політика і дипломатія, а також реальний успіх у внутрішніх реформах може значно розширити діапазон американської підтримки і зробити її більш амбіційною:
⁃ Не потрібно залишатись на стадії стратегічного партнерства, треба дбати про союзницькі відносини.
⁃ Доцільним є укладання двосторонньої безпекової угоди, щоб розширити арсенал надання Україні летальної зброї.
⁃ Необхідно розвивати співпрацю в економічній сфері і, зокрема, ініціативи, започатковані за каденції Трампа.
⁃ Джо Байден буде допомагати Україні настільки, наскільки ми самі будемо собі допомагати, наскільки Україна буде вибудовувати свою силу та протистояти зовнішнім викликам. Якщо слова не будуть різнитись від справ, можна очікувати на розширення допомоги з боку США.
4. Перші сигнали з боку США до України вже були пролунали:
⁃ Тиждень тому США запровадили санкції проти представників «русского мира» в Україні та деяких мас-медіа, які займались фейками.
Це і є сигнал для української влади, для того, щоб вона почала діяти, тобто боротися з російськими агентами впливу та російськими мас-медіа, які підривають демократію і стабільність. І до речі про це говорив у своєму інавгураційному виступі Байден, і це теж є сигнал.
⁃ Занепокоєння щодо фактичної відсутності розслідування в Україні справи проти колишнього власника Приватбанка, який вивів з України 5,5 млрд доларів США. На відміну від України в США процес триває.
5. Світові лідери сприймають вступ на посаду та перші укази Президента США Байдена з великим ентузіазмом.
Найближчим часом у відносинах ЄС - США будуть домінувати такі питання:
- Перспективи відновлення трансатлантичного партнерства;
- Іранське питання;
- Координація боротьби з ковідом;
- Візит Байдена в Європу (обговорюється, що він може відбутись орієнтовно в червні). https://www.youtube.com/watch?v=-CNdhe2UV7E Костянтин Єлісєєв | "Середмістя" з Валерієм Калнишем від 20 січня
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Совок здох, завдяки мільйонам самих начитаних людей, що мали ще мудріших, почесних старців, що постійно гралися у богів гігантоманії (зміни русла річок, штучних озер, БАМів, Афганському загарбанню, та підтримці усіх дебілів по світу, що прагнули комунізму).
так що зарано радієте.
маєш радіти.
напридумывать можно , всё что угодно
После тех плёнок и утечки компромата со стороны Порошенко, Байден из разумных соображений, должен как от чумы сторонится его! А если злопамятный, то может войти в договорённость через своих представителей , баш на баш, и помочь Украине в сливе материалов на главного Анти коррупционера Украины. Выступая в ВР он не ожидал ,что так исказят идеалы демократии, лизоблюды.