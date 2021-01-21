Один потерпілий під час пожежі в Харкові - в опіковому відділенні, четверо - в токсикології

Одна людина госпіталізована після пожежі у двоповерховому будинку для літніх людей у Харкові до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, інші чотири - в токсикологічне відділення.

Про це "Укрінформу" розповів завідувач опікового відділення Аслан Цогоєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До опікового відділення доставили чоловіка 1955 року народження, в нього 15% опіків тіла. Стан середньої важкості", - зазначив лікар.

За його словами, ще чотирьох постраждалих у результаті пожежі спочатку доправлено в лікарню швидкої допомоги: "Потім їх перевезли до токсикологічного відділення 2-ї міської лікарні, вони отруїлися чадним газом. Стан середньої важкості".

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Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.