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Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції

Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже створено урядову комісію з розслідування пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують керівника установи, який теж буде затриманий у порядку статті 208 КПК. Три людини зі складу обслуговуючого персоналу доставлені в поліцію, їх опитують", - заявив сказав міністр.

Глава МВС зазначив, що поки відомо про загибель 15 осіб, ще 5 перебувають у лікарні.

"Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені в найкоротші терміни. Зараз уже створено урядову комісію, яка буде працювати на місці трагедії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством", - додав Аваков.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Аваков Арсен (2189) МВС (3499) пожежа (4312) Харків (5565)


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Топ коментарі
+3
А что, больничный освобождает от задержания???
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21.01.2021 18:07
+2
Мзду получат и уедут
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21.01.2021 18:01
+1
Ну если тетка собсвинница ЧЬЯ-ТО,то реально решает даже характеристика с жека. А если тетка никто то менты под Варту берут людей даже при смерти...
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21.01.2021 18:10
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нафига полиция? что вы там скрыть пытаетесь?
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21.01.2021 17:53 Відповісти
Мзду получат и уедут
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21.01.2021 18:01 Відповісти
Теперь вряд ли получится, наоборот, ее надо оберегать, чтобы сама не подохла, или родычи погибших ее не задавили.
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21.01.2021 18:13 Відповісти
Кервіництво Харківського ДСНС і НПУ потрібно відсторонити для унеможливлення приховування фактів кришування існування цього "нелегального" закладу який роками працював і всі про нього знали! Арештувати інспекторів та керівників водоканалу, міськгазу та обленерго які роками ходили туди знімати показники лічильників і знали що під виглядом звичайного будинку приховується комерційний заклад для пенсіонерів і нічого не робили для того щоб повідомити владу про нелегальний медичний заклад. Чи може в цих установах будинок був оформлений як підприємство а влада тепер бикує і відморажується і робить вигляд що нічого не знала, а будинок для пенсіонерів був офіційно оформлений скрізь і офіційно працював? Потрібні обшуки поліції у всіх комунальних організаціях як постачали цьому будинку послуги!
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21.01.2021 18:17 Відповісти
недокрышевали....
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21.01.2021 18:23 Відповісти
А что, больничный освобождает от задержания???
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21.01.2021 18:07 Відповісти
Ну если тетка собсвинница ЧЬЯ-ТО,то реально решает даже характеристика с жека. А если тетка никто то менты под Варту берут людей даже при смерти...
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Собственница дома - жадная и тупая курва, по вине которой погибли люди. Уверен, что не только пожарной сигнализации не было, но и элементарных средств пожаротушения. Не была сделана противопожарная пропитка деревянных конструкций, никто не был ознакомлен с планом эвакуации, и явно нет запасного выхода. Эту стерву, которая в погоне за деньгами, сделала для людей западню - надо посадить до конца ее мерзкой жизни. Персонал тоже должен ответить, ведь постояльцы - пожилые люди, что же вы недосмотрели?
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Криминал следит, чтобы было меньше криминала !
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21.01.2021 18:11 Відповісти
интересно на больничный она ушла до пожара или после?
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21.01.2021 18:51 Відповісти
Это был,, питомник,, для стариков взамен их квартир.
А на первом этаже размещались наркозависимые, которые получали ширку. Типа лечились.
Короче весь дом- это богодельня и наркопритон.
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21.01.2021 19:06 Відповісти
На больничном ???? !!! Её арестовать хотят или уволить ? Бред...впрочем ничего нового типаправосудиевтипастране...15 трупов, а она на больничном.................
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21.01.2021 19:29 Відповісти
У неї, я так розумію, є договір оренди. Звідси, згідно законів України, за підтримання в належному стані приміщення і поточний ремонт повну відповідальність несе орендар. Також саме орендар відповідає за якість і кількість задіяного на обєкті персоналу, за відповідність кількості пацієнтів нормативним документам його (орендаря) уставної діяльності. Власниця взагалі могла здати в довгострокову оренду приватний будинок з умовою переобладнання орендарем під його тип діяльності на певний термін. І під цей вид діяльності (догляд за престарілими) орендар мав отримати свідоцтво про відповідність підготованого ним приміщення під вид діяльності та слідкувати за виконанням службових обовязків персоналом.
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21.01.2021 21:10 Відповісти
 
 