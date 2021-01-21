Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже створено урядову комісію з розслідування пожежі в харківському будинку для літніх людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують керівника установи, який теж буде затриманий у порядку статті 208 КПК. Три людини зі складу обслуговуючого персоналу доставлені в поліцію, їх опитують", - заявив сказав міністр.
Глава МВС зазначив, що поки відомо про загибель 15 осіб, ще 5 перебувають у лікарні.
"Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені в найкоротші терміни. Зараз уже створено урядову комісію, яка буде працювати на місці трагедії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством", - додав Аваков.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Крім цього, Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
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А на первом этаже размещались наркозависимые, которые получали ширку. Типа лечились.
Короче весь дом- это богодельня и наркопритон.