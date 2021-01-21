Будинок для літніх людей у Харкові, який згорів, був нелегальним, - ОДА
Ні державного, ні приватного, ні комунального пансіонату для літніх людей за цією адресою не зареєстровано, установа працювала без документів.
Про це в коментарі "Суспільному" сказав директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, інформує Цензор.НЕТ.
"Такого закладу, який за цією адресою значиться, ні в одному реєстрі Харківської області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - повідомив директор департаменту.
"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", - додав Шпарага.
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Заступник міського голови Андрій Руденко додав, що законність роботи пансіонату зараз перевіряють правоохоронці.
"Пансіонат працював без документів, проводиться перевірка. Висновки слідчі зроблять і в подальшому будуть відпрацьовувати питання через прокуратуру і суд", - сказав він.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні в Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох постраждалих доставили до лікарень. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Один із них перебуває в опіковому відділенні, четверо - в токсикології.
Також на Цензор.НЕТ: Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що власниця будинку для літніх людей встановлена. Зараз жінка перебуває на лікарняному, біля її житла виставили наряди поліції.
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Кто-то же является его владельцем.
Наоборот, вина хозяина дома только усиливается.
В государственный дом престарелых их бы не приняли.
Собственник пансионата обслуживает стариков пожизненно. Взамен они дарят ему своё жилье. Большинство таких бездетны и одиноки. Выбора у них никакого нет. Сами на ту пенсию они не проживут. Она щас разве что комуналку оплатить, а потом хоть сразу в гроб.
Насколько я знаю при живых детях в гос. дом не берут.
Дітям немає коли доглядати батьків похилого віку. Памперси, ліки, годування за розкладом, гігієна та все таке інше потребують власної участі та часу. А якщо у цих батьків ще прояви деменції - то взагалі біда. А в будинках їх доглядають. Дівчатка з периферії там за няньок, медичка після училища - за лікарку. Кухня, ТБ, деякі культмасові заходи, медичні огляди з долученням дипломованих лікарів - це все реально та цивілізовано.
Дітям легше віддати 10 - 15 тисяч грн за місяць зі своєї заробітної плати та пенсії їніх старих (а якщо дітей декілька - то це менш фінансово обтяжливо) і працювати десь у бізнесі чи бозна-де ще, аніж сиднем сидіти біля батьків. Батькам властиво не слухатися дітей або онуків. А тут якось мусять.
Вибачте можливий офф-топ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Існують такі будинки, у яких правила пожежної та електробезпеки виконуються та відповідають нормативним документам. Сам на власні очі бачив.
Люди похилого віку - це не офісний планктон, якому нічого не варто причепити до будь-якої розетки зайві та заборонені електричні подовжувачі, розгалужувачі, блоки живлення для своїх дівайсів, усілякі чайники тощо.
Ті люди похилого віку собі своє доживають - та й все. І сірників у них немає, і палити їм ніхто де завгодно не дозволить. Про секс при свічках на горищах і мансардах не пишу.
Один раз нормально зданий в експлуатацію будинок - і справно служитиме він не один рік.
А якщо абияк - то воно і буде абияк або ще гірше.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Нормальний фанерний модуль, обшитий пінопластом. "Планеті Земля" є чудова світлина.
Якби не публікація про пожежу та жертви, то не знав би про нього і я.
Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не контролює, ніхто ні за що не відповідає!
І за Україну ніхто не відповідає, всі в локдауні!!!
Очередная побрехенька ментов.
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения? Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
І найсуворіша кара винуватцям усіх рівнів.