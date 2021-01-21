УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11218 відвідувачів онлайн
Новини
5 896 37

Будинок для літніх людей у Харкові, який згорів, був нелегальним, - ОДА

Будинок для літніх людей у Харкові, який згорів, був нелегальним, - ОДА

Ні державного, ні приватного, ні комунального пансіонату для літніх людей за цією адресою не зареєстровано, установа працювала без документів.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого закладу, який за цією адресою значиться, ні в одному реєстрі Харківської області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - повідомив директор департаменту.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", - додав Шпарага.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

Заступник міського голови Андрій Руденко додав, що законність роботи пансіонату зараз перевіряють правоохоронці.

"Пансіонат працював без документів, проводиться перевірка. Висновки слідчі зроблять і в подальшому будуть відпрацьовувати питання через прокуратуру і суд", - сказав він.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні в Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох постраждалих доставили до лікарень. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Один із них перебуває в опіковому відділенні, четверо - в токсикології.

Також на Цензор.НЕТ: Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що власниця будинку для літніх людей встановлена. Зараз жінка перебуває на лікарняному, біля її житла виставили наряди поліції.

ОДА (1625) пожежа (4312) Харків (5565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Кіздят уроди чиновники, що нічого не знали про роботу закладу. Скорше за все заклад працював не перший рік і всі про нього знали і мали роками реагувати та перевіряти, але нічого не робили за хабарі! Тепер мають сидіти в тюрмі. Всіх хто роками закривав очі на цей заклад потрібно саджати на великі терміни!
показати весь коментар
21.01.2021 18:03
+14
Дом-призрак, все мимо ходили.... власть, правоохранители и не замечали и тут фантом возгорелся.
показати весь коментар
21.01.2021 17:57
+13
Настал час афігітєльних історій.
показати весь коментар
21.01.2021 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Настал час афігітєльних історій.
показати весь коментар
21.01.2021 17:55 Відповісти
Кіздят уроди чиновники, що нічого не знали про роботу закладу. Скорше за все заклад працював не перший рік і всі про нього знали і мали роками реагувати та перевіряти, але нічого не робили за хабарі! Тепер мають сидіти в тюрмі. Всіх хто роками закривав очі на цей заклад потрібно саджати на великі терміни!
показати весь коментар
21.01.2021 18:03 Відповісти
Дом-призрак, все мимо ходили.... власть, правоохранители и не замечали и тут фантом возгорелся.
показати весь коментар
21.01.2021 17:57 Відповісти
там за парканом ще такі хатини та навіть більше - хтозна кого там у неволі утримують....
показати весь коментар
21.01.2021 17:59 Відповісти
То есть, отвечать не кому ?
показати весь коментар
21.01.2021 17:59 Відповісти
Почему?
Кто-то же является его владельцем.
Наоборот, вина хозяина дома только усиливается.
показати весь коментар
21.01.2021 18:31 Відповісти
Детки сбагрили своих предков, ставших лишними.
В государственный дом престарелых их бы не приняли.
показати весь коментар
21.01.2021 17:59 Відповісти
а сами наверняка на джипах разьезжают, продав имущество этих стариков.... вот и вся соцзащита...
показати весь коментар
21.01.2021 18:02 Відповісти
Обычно там другая схема.
Собственник пансионата обслуживает стариков пожизненно. Взамен они дарят ему своё жилье. Большинство таких бездетны и одиноки. Выбора у них никакого нет. Сами на ту пенсию они не проживут. Она щас разве что комуналку оплатить, а потом хоть сразу в гроб.
показати весь коментар
21.01.2021 18:10 Відповісти
А зачем дети сдают своих родителей в такие дома?
показати весь коментар
21.01.2021 18:07 Відповісти
Я вроде ясно написал - стали лишними. Немощные, требуют ухода.
Насколько я знаю при живых детях в гос. дом не берут.
показати весь коментар
21.01.2021 18:11 Відповісти
Всё правильно, не берут! По крайней мере, в Мариуполе- отказали!
показати весь коментар
21.01.2021 18:13 Відповісти
Мой брат был вынужден отвезти в подобное заведение тёщу. Она стала просто опасна для проживания, без тотального надзора за ней. Не очень дешевое "удовольствие" надо сказать. Не стану писать- сколько в сутки он платил, но, прошу поверить- таки не дешевое! Под Святогорском такой Дом престарелых был...
показати весь коментар
21.01.2021 18:11 Відповісти
Нічого нового в такому сервісі немає щонайменше з пів десятка років.
Дітям немає коли доглядати батьків похилого віку. Памперси, ліки, годування за розкладом, гігієна та все таке інше потребують власної участі та часу. А якщо у цих батьків ще прояви деменції - то взагалі біда. А в будинках їх доглядають. Дівчатка з периферії там за няньок, медичка після училища - за лікарку. Кухня, ТБ, деякі культмасові заходи, медичні огляди з долученням дипломованих лікарів - це все реально та цивілізовано.
Дітям легше віддати 10 - 15 тисяч грн за місяць зі своєї заробітної плати та пенсії їніх старих (а якщо дітей декілька - то це менш фінансово обтяжливо) і працювати десь у бізнесі чи бозна-де ще, аніж сиднем сидіти біля батьків. Батькам властиво не слухатися дітей або онуків. А тут якось мусять.
Вибачте можливий офф-топ.
показати весь коментар
21.01.2021 18:25 Відповісти
Всё вы верно написали, у моего брата была именно такая ситуация, практически- в деталях. Так что- никакого офф-топа не наблюдаю.
показати весь коментар
21.01.2021 18:29 Відповісти
Во львовской области знаю несколько таких пансионатов, и только в двух (точно!) есть разрешения и все необходимые бумаги.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
показати весь коментар
21.01.2021 18:39 Відповісти
Не завжди і не всюди ця територія така, якою хтось її бачить або вигадує.
Існують такі будинки, у яких правила пожежної та електробезпеки виконуються та відповідають нормативним документам. Сам на власні очі бачив.

Люди похилого віку - це не офісний планктон, якому нічого не варто причепити до будь-якої розетки зайві та заборонені електричні подовжувачі, розгалужувачі, блоки живлення для своїх дівайсів, усілякі чайники тощо.
Ті люди похилого віку собі своє доживають - та й все. І сірників у них немає, і палити їм ніхто де завгодно не дозволить. Про секс при свічках на горищах і мансардах не пишу.

Один раз нормально зданий в експлуатацію будинок - і справно служитиме він не один рік.
А якщо абияк - то воно і буде абияк або ще гірше.
показати весь коментар
21.01.2021 18:55 Відповісти
У меня есть знакомая семья: в Украине нет работы, уехали в Европу вместе со школьниками детьми, там зарабатывают неплохо, получили внж. Хотели забрать с собой мать, она с ними со своей хаты ни в какую. Случился инсульт, за огромные деньги смогли ее поднять, но... Возраст. Нужен присмотр, глаз да глаз. В таком же частном пансионате за 20 тыс грн в месяц отличный уход, на месте врач, сутками дежурят медсестры, санитарки. Но такого - единицы. В основном просто дома дожития... Я проводу прямую параллель между тем, как Украина отвернулась от того, что авиакомпании МАУ, СкайАп не вернули пассажирам сотни миллионов за невыполненные рейсы, так и здесь Украина стыдливо не заметила тысячи незаконных "пансионатов".
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
показати весь коментар
21.01.2021 18:53 Відповісти
Просто, "дети" сэкономили на родителях.
показати весь коментар
21.01.2021 18:32 Відповісти
Мягко говоря, история некрасивая. Что, уже все документы сожгли? Наверняка функционировал он вполне легально. Ни в жисть не поверю, что пожарные инспекторы там не бывали, не проверяли документы, не брали взятки... Так просто не бывает! Я у же не говорю об остальных проверяющих структурах. Неожиданный поворот!
показати весь коментар
21.01.2021 18:08 Відповісти
да что вы , и за нелегальную деятельность никому из мусаров не заносили ??? "верю"
показати весь коментар
21.01.2021 18:09 Відповісти
Не легальный? Это значит ,что разрешающих документов нет ! Для открытия требуется согласования со многими инстанциями.Пожарники обяжут оснастить каждую комнату сигнализацией с выходом на пульт. И не зря ! Контингент в зоне риска. Жадная владелица имела хороший доход ,но стариков теплом не баловала. Короче ,погрелись......
показати весь коментар
21.01.2021 18:10 Відповісти
Підприємець його добудував до 150-го за номером будинку (безпосередньо за ним), додав літеру "б" - ось і виникла оновлена поштова адреса.
Нормальний фанерний модуль, обшитий пінопластом. "Планеті Земля" є чудова світлина.
Якби не публікація про пожежу та жертви, то не знав би про нього і я.
показати весь коментар
21.01.2021 18:11 Відповісти
Офигеть! Надо понимать,что в двухэтажном здании,в котором проживало три десятка людей,не было газа,воды и канализации,отопления,электроэнергии? Или всё же это всё было?
показати весь коментар
21.01.2021 18:14 Відповісти
Херово коли і диктатура, але і такий бардак в країні до добра не приведе!
Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не контролює, ніхто ні за що не відповідає!
І за Україну ніхто не відповідає, всі в локдауні!!!
показати весь коментар
21.01.2021 18:22 Відповісти
Поясніть,чим "нелегальний" гірший від легального?..Якщо нормальні умови,якщо піклуються про престарілих,якщо їх шанують там і не знущаються - то може не будемо гратися в слова?..Мало ви бачите бомжів на вулицях,мало їх позамерзало насмерть в морози що були?..Зєля про них якесь "соболєзнованіє" висловлював?..Не треба відразу - "раби","безплатна робоча сила"...Яка зі старих "сила"?..Треба розібратись,може тій жінці ще подякувати треба...
показати весь коментар
21.01.2021 18:23 Відповісти
Тобто хабаря отримали - і пофіг що там робиться...
показати весь коментар
21.01.2021 18:23 Відповісти
Про какой больничный владелицы тогда рассказывает Аваков?
Очередная побрехенька ментов.
показати весь коментар
21.01.2021 18:25 Відповісти
Сколько должно сгореть пожилых людей-граждан Украины, чтобы ублюдочная власть, продажные правоохранители разули глаза и увидели сотни таких домов по всей Украине? Только в одной киевской области их десятки (как минимум)! ЧТо, в этих селах, пригородах Киева нет органов власти? участковых?
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения? Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
показати весь коментар
21.01.2021 18:38 Відповісти
После отмены моратория на продажу земли, подобных заведений будет в разы больше.
показати весь коментар
21.01.2021 18:43 Відповісти
Тоска-пячяль... Якщо старі батьки стають непотрібні своїм дітям, то вони не потрібні вже нікому. Те, що ти вкладаєш у своїх дітей, через певний час вони "викладуть" на тебе.
показати весь коментар
21.01.2021 18:48 Відповісти
Количество преступлений в Украине имеет прямую зависимость от падения нравственности у населения, потерю совести у чиновников, вышедших из украинских семей (а не с Марса прилетевших). Это общество полностью деградировало и обречено.
показати весь коментар
21.01.2021 18:46 Відповісти
деньги и еще раз деньги
показати весь коментар
21.01.2021 18:55 Відповісти
Там ще багато чого згорить після того як гепа приставився... З виборами будуть тягнути до осені пока все не пАрЄшають... Влада в Харкові вся лежить під криміналом. Для прокацапленого бидла будують красиві парки та квіточки садять за гроші того самого бидла. А влада повністю криміналізована. До осені добазаряться хто буде в Харкові паханом і забацають вибори для галочки...
показати весь коментар
21.01.2021 18:59 Відповісти
Вдячні діточки здихалися своїх батьків і чекають на батьківські хатиночки. Або, кримінальні ділки вивезли старих до цієї в'язниці і привласнили їх житло. 👺👺👺👺👺👺👺👺
показати весь коментар
21.01.2021 19:15 Відповісти
Ну это, как нелегальная АЗС: все (менты, судьи, прокуроры, пожарные, налоговики, чиновник..) ездят, заправляются, а потом через пару лет - бац и нелегальная.....
показати весь коментар
21.01.2021 19:28 Відповісти
Жахлива трагедія. Вічна Пам'ять загиблим.
І найсуворіша кара винуватцям усіх рівнів.
показати весь коментар
21.01.2021 21:08 Відповісти
 
 