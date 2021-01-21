Будинок для літніх людей у Харкові, який згорів, був нелегальним, - ОДА

Ні державного, ні приватного, ні комунального пансіонату для літніх людей за цією адресою не зареєстровано, установа працювала без документів.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого закладу, який за цією адресою значиться, ні в одному реєстрі Харківської області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - повідомив директор департаменту.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", - додав Шпарага.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

Заступник міського голови Андрій Руденко додав, що законність роботи пансіонату зараз перевіряють правоохоронці.

"Пансіонат працював без документів, проводиться перевірка. Висновки слідчі зроблять і в подальшому будуть відпрацьовувати питання через прокуратуру і суд", - сказав він.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні в Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох постраждалих доставили до лікарень. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Один із них перебуває в опіковому відділенні, четверо - в токсикології.

Також на Цензор.НЕТ: Аваков про пожежу в Харкові: власниця будинку для літніх людей на лікарняному, біля її будинку виставлені наряди поліції

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що власниця будинку для літніх людей встановлена. Зараз жінка перебуває на лікарняному, біля її житла виставили наряди поліції.