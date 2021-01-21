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Новини Коронавірус і карантин
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З 25 січня в навчальних закладах діятимуть карантинні заходи, які були до локдауну, - Міносвіти

З 25 січня в навчальних закладах діятимуть карантинні заходи, які були до локдауну, - Міносвіти

З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу", - говориться в повідомленні.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

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У Міносвіти повідомили, що під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19.

Зокрема, ця норма щодо самоізоляції стосується: осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі; здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

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Автор: 

карантин (18172) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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21.01.2021 18:05 Відповісти
Методичку зміни
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Ваша дитина з альтернативно обдарованих, що вас так переймає ?
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21.01.2021 18:16 Відповісти
У Вайбері класу батьки аж витанцьовують, коли класний керівник сьогодні написала, що з понеділка в школі розпочинається навчання.
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21.01.2021 18:14 Відповісти
Щодо статті, тобто ніяких... Що було до цього "карантину" ? Нічого! Вчителям видали одну маску на ціле півріччя, де-не-де (в деяких школах) поставили мильну воду для дезинфекції - вперед, у бій! Лише по нашому району від ковід померли декілька вчителів 50-65 років .Діти приховано хворіють, але добряче розносять заразу по домівках, обнімаючи своїх улюблених бубусь та дідусів, можливо востаннє. Хто в нас думає про життя людей? Понабудували хмарочосів та торгових центрів, а нових шкіл та дитсадків нема. Тому маємо класи по 40 учнів на 40 квадратах. Навантаження на вчителя збільшили, а гроші - ті самі. Всі приміщення переробили під класи, вчительскої - нема, підсобки - нема, рекреацій, де діти можуть побути на самоті - нема!. Санепідемстанція на підсосі райвно. Такі переповнені школи - розсадник не лишу ковіду, а й всіх інших захворювань.
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21.01.2021 18:14 Відповісти
прохання використовувати українську мову - назва повинна виглядати наступним чином:
З 25 січня в навчальних закладах діятимуть заходи, які були до відокремлення, - Міністерство освіти
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21.01.2021 18:18 Відповісти
Кацапсина, гуглоперекладач тебе видав ) Геть за поребрік! Зрозумів? Ферштейн? Нейух шастати!
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21.01.2021 18:28 Відповісти
Нужно детей загружать заданиями книги читать.
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21.01.2021 18:27 Відповісти
 
 