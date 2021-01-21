Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle

Ще дві компанії, услід за "Алло", відмовилися від співпраці зі скандальною блогеркою Таїсією Маламан (Онацькою), відомою під ніком di.rubens.

Про це SMM-менеджери компаній повідомили в коментарях на офіційних сторінках Borjomi і Nestle в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, відеоролики з продукцією Borjomi за участю блогерки було відзнято до публікації згаданого вище відео на її сторінці. З огляду на ситуацію, наша компанія вирішила видалити ролики за участю di.rubens з офіційних сторінок бренду і не співпрацювати з нею в майбутньому", - повідомив виробник мінеральної води.

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"Nestlé керується у своїй діловій практиці принципами добропорядності і повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності і шануємо нашу країну. З 1 січня 2021 ми не співпрацюємо зі згаданою блогеркою", - зазначили в Nestle.

Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло".