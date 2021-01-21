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Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle

Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle

Ще дві компанії, услід за "Алло", відмовилися від співпраці зі скандальною блогеркою Таїсією Маламан (Онацькою), відомою під ніком di.rubens.

Про це SMM-менеджери компаній повідомили в коментарях на офіційних сторінках Borjomi і Nestle в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, відеоролики з продукцією Borjomi за участю блогерки було відзнято до публікації згаданого вище відео на її сторінці. З огляду на ситуацію, наша компанія вирішила видалити ролики за участю di.rubens з офіційних сторінок бренду і не співпрацювати з нею в майбутньому", - повідомив виробник мінеральної води.

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"Nestlé керується у своїй діловій практиці принципами добропорядності і повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності і шануємо нашу країну. З 1 січня 2021 ми не співпрацюємо зі згаданою блогеркою", - зазначили в Nestle.

Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло".

Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любовю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle 01

Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любовю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle 02

Автор: 

скандал (625) блогер (181) Nestle (43)


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Топ коментарі
+80
От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle - Цензор.НЕТ 6289
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21.01.2021 18:30
+68
Сумніваюся. Вона настільки тупа, що навіть не розуміє наскільки вона тупа. Ефект Даннінга-Крюгера в усій своїй красі.
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21.01.2021 18:27
+54
С 20-летней ватницей почти разобрались. А что делать с Ленкой Бондаренко, которая таких дур зомбирует, по центральным ТВ каналами называет бойцов ВСУ преступниками,проливающими кровь мирных жителей? Эта промошканская гадина куда опаснее. У нас СБУ больше нет? Или оно "экономическими вопросами" загружены? Или поЗЕленелотак, что бе фасс ОП не пошевельнется?
- Беда.
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21.01.2021 19:41
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Страна UA відверто і нахабно розпалює ненависть до України..


https://strana.ua/news/310956-azov-s-pomoshchju-facebook-verbuet-radikalov-po-vsemu-miru-.html .


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День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка


Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
....Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать...




Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка


...Утес, зушка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки


Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
....А парнишку на Донбассе
Снова разорвало в клочья....




...И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…


автор : Стас П. (АТО) .
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----На міжнародній платформі звернень з'явилась петиція щодо внесення слова "HOLODOMOR" до всіх словників англійської мови.
! ----Відомо, що у СРСР сам факт масових смертей від голоду замовчувався комуністичним режимом і навіть старанно приховувався. Підтримавши цю петицію, ми зможемо допомогти підвищити обізнаність світу про Голодомор. Й зрештою, розкриємо правду про ******* міфи Кремля щодо страшного злочину. http://chng.it/dVT5nBzZkD
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22.01.2021 13:05 Відповісти
Зливний бачок.
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22.01.2021 14:06 Відповісти
Це кацапський медіа ресурс.
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22.01.2021 14:15 Відповісти
***** - 3!
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22.01.2021 13:40 Відповісти
Тепер в тебе є всі підстави зібрати чемодани та поїхати на расєю, на яку ти працювала.
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22.01.2021 13:41 Відповісти
Тільки так з ватними курвами, хай їде у Мацкву кар єру робити, підкоряє Мацкву миттям сортирів
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22.01.2021 14:14 Відповісти
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