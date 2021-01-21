Від співпраці з блогеркою di.rubens, яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном, відмовилися Borjomi і Nestle
Ще дві компанії, услід за "Алло", відмовилися від співпраці зі скандальною блогеркою Таїсією Маламан (Онацькою), відомою під ніком di.rubens.
Про це SMM-менеджери компаній повідомили в коментарях на офіційних сторінках Borjomi і Nestle в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, відеоролики з продукцією Borjomi за участю блогерки було відзнято до публікації згаданого вище відео на її сторінці. З огляду на ситуацію, наша компанія вирішила видалити ролики за участю di.rubens з офіційних сторінок бренду і не співпрацювати з нею в майбутньому", - повідомив виробник мінеральної води.
"Nestlé керується у своїй діловій практиці принципами добропорядності і повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності і шануємо нашу країну. З 1 січня 2021 ми не співпрацюємо зі згаданою блогеркою", - зазначили в Nestle.
Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".
20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло".
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День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка
Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
....Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать...
Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка
...Утес, зушка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки
Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
....А парнишку на Донбассе
Снова разорвало в клочья....
...И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…
автор : Стас П. (АТО) .
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----На міжнародній платформі звернень з'явилась петиція щодо внесення слова "HOLODOMOR" до всіх словників англійської мови.
! ----Відомо, що у СРСР сам факт масових смертей від голоду замовчувався комуністичним режимом і навіть старанно приховувався. Підтримавши цю петицію, ми зможемо допомогти підвищити обізнаність світу про Голодомор. Й зрештою, розкриємо правду про ******* міфи Кремля щодо страшного злочину. http://chng.it/dVT5nBzZkD
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