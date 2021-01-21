Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесі Служба безпеки України виявила та заблокувала схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що організувало угоду керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно відправлялися в окупований Крим і після виконання робіт поверталися в українські порти. Таким чином моряки порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 12 обшуків у приміщеннях і судах групи компаній. Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, договори, в тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи з фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України в окупованому Криму.
Вилучені матеріали після судових експертиз планують використовувати як докази незаконної діяльності.
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Але...
-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.
ЗМІ наголошують:
- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.
-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.
-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.
Відлік часу вже почався... - ЗМІ
У нас же гуманное государство. Особенно к коллаборационистам.
Так і є...
И не только буксиры а в принципе любое судно.