Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України виявила та заблокувала схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що організувало угоду керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно відправлялися в окупований Крим і після виконання робіт поверталися в українські порти. Таким чином моряки порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.





У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 12 обшуків у приміщеннях і судах групи компаній. Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, договори, в тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи з фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України в окупованому Криму.





Вилучені матеріали після судових експертиз планують використовувати як докази незаконної діяльності.