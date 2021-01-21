УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11218 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
5 331 14

Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України виявила та заблокувала схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що організувало угоду керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно відправлялися в окупований Крим і після виконання робіт поверталися в українські порти. Таким чином моряки порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ 01
Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ 02

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 12 обшуків у приміщеннях і судах групи компаній. Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, договори, в тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи з фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України в окупованому Криму.

Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ 03
Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ 04

Вилучені матеріали після судових експертиз планують використовувати як докази незаконної діяльності.

Крим (14131) моряки (927) Одеса (5437) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12780) силовики (2512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
В інавгураційній промові Байден не говорив про зовнішньополітичні пріоритети США - Тобто 46-й президент США не зробив жодного відвертого сигналу ані Китаю, ані Росії, ані Україні.

Але...

-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.

ЗМІ наголошують:

- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.

-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.

-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.

Відлік часу вже почався... - ЗМІ
показати весь коментар
21.01.2021 18:33
+4
Ну, да, морякам ничего не будет. Только усадят на подписку, неизвестно на какой срок. И сиди... иногда- вызывать будут... сами знаете, дела судебные, бывает, годами тянутся.
показати весь коментар
21.01.2021 18:45
+3
Они любят расею и ея брацкий нарот.
показати весь коментар
21.01.2021 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одни кругом вражины.
показати весь коментар
21.01.2021 18:22 Відповісти
В інавгураційній промові Байден не говорив про зовнішньополітичні пріоритети США - Тобто 46-й президент США не зробив жодного відвертого сигналу ані Китаю, ані Росії, ані Україні.

Але...

-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.

ЗМІ наголошують:

- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.

-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.

-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.

Відлік часу вже почався... - ЗМІ
показати весь коментар
21.01.2021 18:33 Відповісти
А вот это называется задница! Ну... если хотите- ж.опа! Реальная. Те, кто нанимался таким вот образом- или полные идиоты, или совершенно отчаявшиеся люди. Они что, не знали о ситуации с Крымом? Знали. Какого хрена так рисковать??? Однако- рискнули. Что теперь- не знаю, но- ничего хорошего в перспективе- не вижу.
показати весь коментар
21.01.2021 18:24 Відповісти
Они любят расею и ея брацкий нарот.
показати весь коментар
21.01.2021 18:34 Відповісти
Уже не любят, это я могу гарантировать.
показати весь коментар
21.01.2021 18:38 Відповісти
Думаю, морякам ничего не будет. Крюинговым фирмам влепят штраф.
У нас же гуманное государство. Особенно к коллаборационистам.
показати весь коментар
21.01.2021 18:43 Відповісти
Ну, да, морякам ничего не будет. Только усадят на подписку, неизвестно на какой срок. И сиди... иногда- вызывать будут... сами знаете, дела судебные, бывает, годами тянутся.
показати весь коментар
21.01.2021 18:45 Відповісти
Краще було би заборонити їм в'їзд на територію України. Нехай крутяться де хочуть і як можуть.
показати весь коментар
21.01.2021 23:39 Відповісти
Морякі об єтом даже нє зналі..
Так і є...
показати весь коментар
21.01.2021 18:29 Відповісти
Там є і морячка.
показати весь коментар
21.01.2021 18:40 Відповісти
Крым такой крутой, что даже буксиров своих или рашкинских нет...
показати весь коментар
21.01.2021 18:45 Відповісти
Это по следам "украинских" моряков с затонувшего у Турции макшанского корыта?
показати весь коментар
21.01.2021 19:03 Відповісти
Может быть. А раньше СБУ в упор не видела этого ?
показати весь коментар
21.01.2021 21:24 Відповісти
Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Источник: https://censor.net/ru/n3243259
И не только буксиры а в принципе любое судно.
показати весь коментар
21.01.2021 21:33 Відповісти
 
 