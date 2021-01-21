День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою

Від початку доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Недалеко від населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичної і станкового гранатометів та стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Крім цього, неподалік від Мар'їнки і Красногорівки виявлено проліт ворожих квадрокоптерів. Обидва БПЛА були придушені нашими засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначили в штабі.

Також на Цензор.НЕТ: Росія намагається довести переговорний процес до абсурду, залучаючи "громадських консультантів" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш