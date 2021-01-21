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Новини Агресія Росії проти України
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День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою

День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою

Від початку доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Недалеко від населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичної і станкового гранатометів та стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Крім цього, неподалік від Мар'їнки і Красногорівки виявлено проліт ворожих квадрокоптерів. Обидва БПЛА були придушені нашими засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначили в штабі.

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День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Марїнкою 01

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вжопучленцы нервничают перед опущением всё ниже ! 😁
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21.01.2021 18:29 Відповісти
Продолжаем называть это "перемирием"...
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21.01.2021 18:58 Відповісти
Так, по-зеленські, звучить тиша.
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21.01.2021 20:15 Відповісти
День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 1104
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22.01.2021 10:24 Відповісти
 
 