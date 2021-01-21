Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція
Керівник Національної поліції України Ігор Клименко заявив про те, що для розслідування причин пожежі в харківському будинку для літніх людей створено посилену оперативну групу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної поліції.
"Національна поліція негайно розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Ми допитуємо трьох осіб із числа обслуговуючого персоналу, зокрема керуючого так званого будинку для літніх людей.
Також найближчим часом допитаємо власницю цього будинку.
У Головному слідчому управлінні створено посилену слідчо-оперативну групу, яка виїхала на місце трагедії", - повідомив голова Нацполіціії.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
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а нащот мертверчука с опазажопой-то перетопчутся.
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
для поднятия обвисшего рейтинга зеле-аваковской ылиты в последнее время Авакову не нужно даже далеко отъезжать от своей любимой Харьковской области и окрестностей.. там тупо налажен конвейер по эффектному реагированию на чрезвычайные ситуации, как на заводе Форда..(
"Что касается документов, я абсолютно точно вам хочу сказать, что здесь функционировал нелегальный хоспис. Я сейчас все выясню, владельцы сейчас, как я понимаю, доставлены в следственное управление, с ними ведется работа. Думаю, что будут задержания", - рассказал он.
Кроме того, Терехов сообщил, что в здании, где произошел пожар, функционировал не только дом престарелых, но и реабилитационный центр.
"Там за стеной вроде работает реабилитационный центр, который тоже незаконен, для людей, которые имеют наркотическую зависимость", - отметил он.
..."Харьков мєнтовскій горад"...