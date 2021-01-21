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Новини
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Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція

Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко заявив про те, що для розслідування причин пожежі в харківському будинку для літніх людей створено посилену оперативну групу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної поліції.

"Національна поліція негайно розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Ми допитуємо трьох осіб із числа обслуговуючого персоналу, зокрема керуючого так званого будинку для літніх людей.

Також найближчим часом допитаємо власницю цього будинку.

У Головному слідчому управлінні створено посилену слідчо-оперативну групу, яка виїхала на місце трагедії", - повідомив голова Нацполіціії.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

пожежа (4312) Харків (5565) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+4
Да-да... с гильотиной, похоже. Особо усиленная. Какой-то бред, блин!
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21.01.2021 18:37
+4
А людей уже не вернешь... И что - главы местных органов самоуправления/участковые/пожарники/медработники ничего не знали? Или мешали видеть денежные купюры?
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
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21.01.2021 18:42
+3
З кулеметами/артиллерійою чи гільотиною??
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21.01.2021 18:33
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З кулеметами/артиллерійою чи гільотиною??
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21.01.2021 18:33 Відповісти
Да-да... с гильотиной, похоже. Особо усиленная. Какой-то бред, блин!
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21.01.2021 18:37 Відповісти
А (тара-татата)
Н (тара-татата)
Т (тара-татата)
О (тара-татата)
Н (тара-татата)
І
Н
А
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21.01.2021 19:08 Відповісти
умами усиленная .бо в обычной опергруппе стандартный набор
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21.01.2021 18:41 Відповісти
Таки Так!!
🤑
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21.01.2021 18:46 Відповісти
Отож Я не в "сауні" вже...
Обіцяв Вам напам'ятати...)))
🤑
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21.01.2021 18:51 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Ставити найгрубішу свічку у церкві на подяку Пану Богу!

Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4194
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21.01.2021 18:59 Відповісти
Солоденький, коротка пам'ять??
Я обіцяв- зробив..
🤑
Поважай ІМХО людини ....
))
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21.01.2021 19:04 Відповісти
У лохоморья дуб взбесился, - сожрал кота и застрелился.
🤑
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21.01.2021 19:07 Відповісти
во первых, не кощунствуй, Бог един и он не пан. во вторых, порохоботам пора собираться в серьезную контору. иначе скоро рулить будет бойко со своими свинорылами. и уверяю что 50% зеленого электората уже не совсем зеленый. а может и больше. порох жлоб и скряга но при нем было надежнее. он сильно попарился и думаю, изменился
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21.01.2021 19:37 Відповісти
ну ты же Господа называешь Господом(то есть господином)?иди вчы мову,а не делай дурных замечаний.
а нащот мертверчука с опазажопой-то перетопчутся.
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21.01.2021 19:50 Відповісти
А людей уже не вернешь... И что - главы местных органов самоуправления/участковые/пожарники/медработники ничего не знали? Или мешали видеть денежные купюры?
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
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21.01.2021 18:42 Відповісти
Жто бесплатно ?
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21.01.2021 18:42 Відповісти
Кем усиленная ? Ноль на ноль всегда будет ноль .
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21.01.2021 18:45 Відповісти
терзают смутные сомнения.. возможно, от полного недоверия к вечному армянину и его личному ментовскому городу..
для поднятия обвисшего рейтинга зеле-аваковской ылиты в последнее время Авакову не нужно даже далеко отъезжать от своей любимой Харьковской области и окрестностей.. там тупо налажен конвейер по эффектному реагированию на чрезвычайные ситуации, как на заводе Форда..(
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21.01.2021 18:47 Відповісти
Місцева влада, зокрема, органи соціального захисту, МНС, поліція, райдержадміністрація, мають відповідати за неналежний контроль роботи цього будинку пристарілих. Не зводьте все лише до провини стрілочників, які теж варті розстрілу на місці злочину.
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21.01.2021 18:52 Відповісти
варианта всего два: дело рук кив-овцев Авакова или некачественная электропроводка (или неудачно упавший обогреватель)
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21.01.2021 19:03 Відповісти
,,Усиленная опергруппа,,(!!!). Их кого, из тех кто крышевал богодельню и наркопритон???Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1622
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21.01.2021 19:12 Відповісти
и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов-Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7668
"Что касается документов, я абсолютно точно вам хочу сказать, что здесь функционировал нелегальный хоспис. Я сейчас все выясню, владельцы сейчас, как я понимаю, доставлены в следственное управление, с ними ведется работа. Думаю, что будут задержания", - рассказал он.
Кроме того, Терехов сообщил, что в здании, где произошел пожар, функционировал не только дом престарелых, но и реабилитационный центр.
"Там за стеной вроде работает реабилитационный центр, который тоже незаконен, для людей, которые имеют наркотическую зависимость", - отметил он.
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21.01.2021 19:20 Відповісти
Там де вата,там пожежі.То в Одесі горить,то у Харкові,вата хоч і сьцяна, а горить добре,малоросні патріоти.
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21.01.2021 19:29 Відповісти
Жаль Гепу с того света не достать, вот кто был в доле со всем что крутилось и продолжает прокручиваться в Харькове.
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21.01.2021 19:37 Відповісти
пане Клименко, починай з дільничого і вище та вище. з яйцями в тисках вони розкажуть все, тому що знають все. не треба шукати казлів відбувайлів таких як власник охорона чи керуючий. твої менти там не на останньому місці. не може під носом процвітати такий бізнес. НЕ МОЖЕ!!!! так як не може бути обмінника без криші. НЕ МОЖЕ!!! яко не буде винних ментів то створили ви хавно а не комісію.
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21.01.2021 19:45 Відповісти
Це навіть нацмен Аваков підтвердить.
..."Харьков мєнтовскій горад"...
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21.01.2021 22:03 Відповісти
 
 