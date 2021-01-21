Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2"
Європарламент ухвалив у четвер резолюцію у зв'язку з арештом в РФ опозиціонера Олексія Навального, зажадавши посилити обмеження в стосунках з Москвою, ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, припинити будівництво "Північного потоку 2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За підтримку резолюції проголосував 581 євродепутат, "проти" висловилися 50 і 44 парламентарії утрималися.
Європарламент закликав Раду ЄС ввести санкції проти російських олігархів, найближчого оточення президента РФ, пропагандистів ЗМІ, заморозити їхні активи в Євросоюзі, ввести заборону на поїздки до ЄС і поширити санкції на їхніх найближчих родичів, негайно зупинити реалізацію проєкту "Північний потік 2".
Європарламент закликав до негайного і беззастережного звільнення Навального та інших осіб, затриманих у зв'язку з його поверненням до Росії, засудив політично мотивовані репресії проти них, зокрема, з використанням системи правосуддя.
Європейські депутати визнали поведінку Росії недоречною для члена Ради Європи та ОБСЄ, закликавши європейські організації вжити заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе РФ. У резолюції зазначено, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.
Європарламент запропонував державам-членам Євросоюзу координувати позицію щодо Росії і виступати єдиним фронтом. ЄС, вважають депутати, має скористатися зміною адміністрації у Вашингтоні "для зміцнення трансатлантичної єдності в захисті демократії і фундаментальних цінностей від авторитарних режимів".
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їм навіть пох декілька вбитих фсб громадян євросоюзу, використання радіоактивної і хімічної зброї на території країн Європи касапами. Вони чекають не дочекаються обрання вождем касапії якогось небутерброда, щоб все звалити на фуй_а а потім мір, жвачка, кеш.
а за Бутерброд просят..
а нам точно нужно стремится в такое ЕС?
будут следить за своими словами и поступками..
почему на Кавказе что бы что то сказать сначала думают? - потому что на поясе (за поясом) у всех кинжалы висят..
Но это уже детали.
даже не Швейцарией - нам нужно стать Израилем
раз у нас и так постоянно то премьеры, а теперь и презик Евреи .. и почти все олигархи евреи и половина ВР..
так что Новому Израилю быть!
и сдается мне,шо ватники от этого лучше жить не станут
нужно заблокировать Босфор пролив.. нужно конфисковать имущество у всего рассиянского истеблимента.. нужно, что бы дочь Писькова оттрахали сотня мароканцев.. нужно конфисковать дачи Соловьева в Италии..
нужно по жостче!!
это нормальная реакция на беспредел, который творят Зеленский, Каломойский, Ахметов, Медведчук и их банды..
во мне больше нет мира!!!.. в 2014 году я на своих соседей в Харькове, которые поддерживали Путиена и "русскиймир" смотрел как на больных шизофреников, а их нужно было рубить топорами, взрывать и топить.. а я этого не делал..
Зеленский и его гоп-компания это та же зараза...
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17651 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17651 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17651&force-full=1
⚡️🛢❌«Газпром» в проспекте эмиссии евробондов зафиксировал, что строительство «Северного потока-2» может быть или отложено, или вообще свёрнуто. Формальная причина - изменение политической ситуации в различных регионах и политическое давление. Проще говоря - санкции могут вынудить «Газпром» и его партнёров по консорциуму списать инвестиции как убытки. В конце декабря сообщалось, что работы в территориальных водах Германии завершены. Но, судя по всему, были завершены не все работы, а лишь один из этапов. Уже в начале 2021 года власти Германии выдавали новое разрешение на работу, действие которого было остановлено обжалованием со стороны природоохранных организаций «Союз охраны природы и биоразнообразия» «Германская экопомощь» (Deutsche Umwelthilfe). По их мнению, работы по укладке труб мешают жить морским птицам. Если бы работы, как утверждали представители «Газпрома», были бы полностью завершены, то выдача разрешения и его обжалование не потребовались. Более того, работы в территориальных водах Дании должны были начаться 15 января, но под предлогом проверки оборудования они были отложены на неопределённый срок. Примерно в то же время страховая компания Zurich под давлением США отказалась работать с «Северным потоком-2». По этой же причине из проекта вышел германский концерн Bilfinger SE. В последний рабочий день Трампа власти США утвердили также санкции относительно трубоукладчика «Фортуна» и его владельца - компании «КВТ-Рус». Но этот фактор уже никак не повлияет на судьбу проекта: «КВТ-Рус» - прокладка, которую не жалко отправить под санкции. В ней формально числится только 1 сотрудник. А вот выход партнёров и страховщиков из проекта - серьёзное заявление. Планы завершить строительство только одну ветку из двух СП-2 в июне, ранее озвученные Bloomberg - это самый оптимистичный вариант, который только возможен. Иначе консорциуму придётся списать инвестиции, которые из-за задержек могут достичь $11 млрд («Газпром» оплачивает 50%). И эта сумма не учитывает строительство необходимой наземной инфраструктуры. Во вторник топ-менеджерам «Газпрома» на конференц-коле с инвесторами пришлось пояснять, что пока проект не отменили, но и реальных доказательств продолжения работы тоже нет. Дополнительным фактором риска для проекта является завершение контракта Алексея Миллера в мае 2021 года - есть шанс, что его место придёт новый человек с новым взглядом на проблему.
Блокирование строительства СП-2 теперь, с возвращением Навального было продумано , предсказуемо и уже бесповоротно , недаром оно "совпало" с приходом Байдена ...
Навальный хорошо проинструктирован и знает что делать и что делает ...
Навальный никогда публично не скажет, что Крым вернёт Украине, т.к. на выборах он потеряет значительный процент своего Ватостана ...
Обидно конечно что Европа, равно как и США так мучительно прозревают, а не хотя бы с 2014 года ...
Было бы желание. Если торг не состоится, Навальному конец.
Дорого чем? Чего еще ***** Европе в рот не всунул?
Скорее всего, оно с фрау рибентроп, может и с навальным, свершили свой план по газопроводу! Всё так красиво складывается, что я и в отравлении засомневался...
Война в Украине - это не повод прекратить СП2.
А шовинистская кацапская шавка - повод.