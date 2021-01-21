Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2"

Європарламент ухвалив у четвер резолюцію у зв'язку з арештом в РФ опозиціонера Олексія Навального, зажадавши посилити обмеження в стосунках з Москвою, ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, припинити будівництво "Північного потоку 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За підтримку резолюції проголосував 581 євродепутат, "проти" висловилися 50 і 44 парламентарії утрималися.

Європарламент закликав Раду ЄС ввести санкції проти російських олігархів, найближчого оточення президента РФ, пропагандистів ЗМІ, заморозити їхні активи в Євросоюзі, ввести заборону на поїздки до ЄС і поширити санкції на їхніх найближчих родичів, негайно зупинити реалізацію проєкту "Північний потік 2".

Європарламент закликав до негайного і беззастережного звільнення Навального та інших осіб, затриманих у зв'язку з його поверненням до Росії, засудив політично мотивовані репресії проти них, зокрема, з використанням системи правосуддя.

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Європейські депутати визнали поведінку Росії недоречною для члена Ради Європи та ОБСЄ, закликавши європейські організації вжити заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе РФ. У резолюції зазначено, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.

Європарламент запропонував державам-членам Євросоюзу координувати позицію щодо Росії і виступати єдиним фронтом. ЄС, вважають депутати, має скористатися зміною адміністрації у Вашингтоні "для зміцнення трансатлантичної єдності в захисті демократії і фундаментальних цінностей від авторитарних режимів".

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