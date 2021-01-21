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Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2"

Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво

Європарламент ухвалив у четвер резолюцію у зв'язку з арештом в РФ опозиціонера Олексія Навального, зажадавши посилити обмеження в стосунках з Москвою, ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, припинити будівництво "Північного потоку 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За підтримку резолюції проголосував 581 євродепутат, "проти" висловилися 50 і 44 парламентарії утрималися.

Європарламент закликав Раду ЄС ввести санкції проти російських олігархів, найближчого оточення президента РФ, пропагандистів ЗМІ, заморозити їхні активи в Євросоюзі, ввести заборону на поїздки до ЄС і поширити санкції на їхніх найближчих родичів, негайно зупинити реалізацію проєкту "Північний потік 2".

Європарламент закликав до негайного і беззастережного звільнення Навального та інших осіб, затриманих у зв'язку з його поверненням до Росії, засудив політично мотивовані репресії проти них, зокрема, з використанням системи правосуддя.

Читайте також: Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель

Європейські депутати визнали поведінку Росії недоречною для члена Ради Європи та ОБСЄ, закликавши європейські організації вжити заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе РФ. У резолюції зазначено, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.

Європарламент запропонував державам-членам Євросоюзу координувати позицію щодо Росії і виступати єдиним фронтом. ЄС, вважають депутати, має скористатися зміною адміністрації у Вашингтоні "для зміцнення трансатлантичної єдності в захисті демократії і фундаментальних цінностей від авторитарних режимів".

Також читайте: Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального

Автор: 

Європарламент (1041) санкції (11771) Північний потік (2461) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+30
тобто 29 тисяч вбитих українців - пох.. а за одну свинособаку в тюрмі зупинити.
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21.01.2021 18:46
+16
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 9879
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21.01.2021 18:48
+13
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 657
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21.01.2021 18:47
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тобто 29 тисяч вбитих українців - пох.. а за одну свинособаку в тюрмі зупинити.
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21.01.2021 18:46 Відповісти
Не просто свинособаку, а ручну свинособаку. З "повернення" Наватного взагалі шоу для ідіотів влаштували.
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21.01.2021 18:56 Відповісти
Лёша, ты не прав! Труженики Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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21.01.2021 19:20 Відповісти
возможно до них дошло что пора менять власть на рашке, а тут и новый кандидат на сцарья появился, вот и начинают шевелится
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21.01.2021 19:02 Відповісти
Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 8351
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21.01.2021 19:02 Відповісти
Пан Виктор Потоцкий! Можно долго смотреть на это видео, но как его скопировать?
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21.01.2021 19:22 Відповісти
да и не факт что что-то будет, вспомните отравление, сколько шумихи было, а в итоге даже пшика не было.
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21.01.2021 19:04 Відповісти
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 657
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21.01.2021 18:47 Відповісти
неправильно...трусы должны быть синими,с намазанным гульфиком
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21.01.2021 18:51 Відповісти
Вот и повод нашелся для нулевого варианта с США. Все пошло в нужном направлении.
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21.01.2021 18:47 Відповісти
Вот только не из-за тысяч убитых Украинцев, а из-за недоделанного русского нациста.
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21.01.2021 18:50 Відповісти
иногда лавина обрушивается от маленького неосторожно брошенного камешка.
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21.01.2021 18:53 Відповісти
раніше вони збирались зупинити проєкт через отруєння Навального. тепер вони вимагають його зупинити через арешт Навального. завтра відбудеться інша подія, а ЄП і далі намагатиметься зупинити непереможний ПП-2...

їм навіть пох декілька вбитих фсб громадян євросоюзу, використання радіоактивної і хімічної зброї на території країн Європи касапами. Вони чекають не дочекаються обрання вождем касапії якогось небутерброда, щоб все звалити на фуй_а а потім мір, жвачка, кеш.
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21.01.2021 18:53 Відповісти
Московия вже роками просуває свою потужну пропаганду на Заході, видає на своїх сайтах "правду" русского мира", англійською, німецькою, французською тощо; проплачує усі ліві рухи та їхні видання, користуючись принципами Свободи слова у ЄС.
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21.01.2021 19:00 Відповісти
Тобто це єдина причина зупинки Північного Потоку-2 . Інші не працюють?
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21.01.2021 18:51 Відповісти
інші також виконували свою роботу,інакше Меркель з Путіним вже б пили барматуху на брудершафт і танцювали "какалінка " за газовий гешефт
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21.01.2021 18:57 Відповісти
Хаварят Макрель - подруга Путина?
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21.01.2021 19:24 Відповісти
Бабушка очень любит трубу дедушки
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21.01.2021 19:33 Відповісти
Почему? Он стоит. Благодаря американским санкциям. Под которые попали и некоторые европейские "деятели". Просто Европе и США нужен вариант разрядить отношения после Трампа. Европа принимает свой пакет санкций по остановке СП2 -- США отменяют свои меры против некоторых европейских тел.
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21.01.2021 19:00 Відповісти
Яущо зупиняють і добре!
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21.01.2021 19:02 Відповісти
Будем посмотреть. Только характер Байдена почти как у Маккейна. Дядько еще тот. А мозгов будет поболее, чем у рыжего фрика Трампа.
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21.01.2021 19:11 Відповісти
а зачем постоянно писать про леху одноканальныого бутерброда? он может быть интересный нам только как сеятель смуты между мордовскими удмуртами и чувашскими хакассами. но пока его конвульсии не привелии ни к одному замозашквару кацапни.
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21.01.2021 18:47 Відповісти
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 9879
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21.01.2021 18:48 Відповісти
А "потрєбовал" - це більше чи менше за "виражаєм глубокую азабочєность"?
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21.01.2021 18:49 Відповісти
Це той самий ...й тількі в лівій руці.
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21.01.2021 20:41 Відповісти
а за убийство оккупантом-путиным воинов ВСУ не просят...
а за Бутерброд просят..
а нам точно нужно стремится в такое ЕС?
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21.01.2021 18:49 Відповісти
А куда нам надо стремится?
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21.01.2021 18:52 Відповісти
как нейтральная Швейцария - и у каждого в доме оружие...
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21.01.2021 18:56 Відповісти
А на практике что получится? Мы же перестреляем по пьяной лавочке друг дружку. Менталитет у нас далеко не швейцарский.
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21.01.2021 18:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481949 - несколько тысяч перестреляются, НО остальные станут вежливыми и ответственными..

будут следить за своими словами и поступками..
почему на Кавказе что бы что то сказать сначала думают? - потому что на поясе (за поясом) у всех кинжалы висят..
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21.01.2021 19:13 Відповісти
В принципе я за! Только много невинных поубивают.
Но это уже детали.
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21.01.2021 19:15 Відповісти
Вже були нейтральними.
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21.01.2021 19:01 Відповісти
ЯО нужно...
даже не Швейцарией - нам нужно стать Израилем
раз у нас и так постоянно то премьеры, а теперь и презик Евреи .. и почти все олигархи евреи и половина ВР..
так что Новому Израилю быть!
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21.01.2021 19:10 Відповісти
_Лахтинцам дали команду продвигать т. н. нейтральность, которая в действительности означает, что Украина останется один на один с агрессором. Москве очень нравится такой вариант...
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21.01.2021 19:12 Відповісти
А што, Украине ктото в чем то помогал?
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21.01.2021 19:22 Відповісти
ну тут швидше за все до купи разом, тому так треба ЄС
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21.01.2021 18:53 Відповісти
Ватники без царя не могут, поэтому все потуги Навального бессмысленны
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21.01.2021 18:51 Відповісти
почему бессмысленны?он и будет новым царем...
и сдается мне,шо ватники от этого лучше жить не станут
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21.01.2021 18:54 Відповісти
в сам корінь дивитесь.в них царизм закладений в законах і в головах.
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21.01.2021 19:00 Відповісти
Сергей , думаю , что не бессмысленны . Хотя бы уже тем , что ***** понастроило себе дворцов , а вынужден жить в бункере . )) . Вода камень точит .
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21.01.2021 20:41 Відповісти
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 2443
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21.01.2021 18:53 Відповісти
Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 3281Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 3281
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21.01.2021 18:55 Відповісти
это власовская урна для голосования?
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21.01.2021 19:21 Відповісти
неее!.. заблокировать "СевПоток-2" этого уже мало... нужно больше, шире, глубже и сильнее..
нужно заблокировать Босфор пролив.. нужно конфисковать имущество у всего рассиянского истеблимента.. нужно, что бы дочь Писькова оттрахали сотня мароканцев.. нужно конфисковать дачи Соловьева в Италии..
нужно по жостче!!
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21.01.2021 18:59 Відповісти
ты злой
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21.01.2021 19:57 Відповісти
ага.. стал таким.. и ты тоже скоро станеш таким..
это нормальная реакция на беспредел, который творят Зеленский, Каломойский, Ахметов, Медведчук и их банды..
во мне больше нет мира!!!.. в 2014 году я на своих соседей в Харькове, которые поддерживали Путиена и "русскиймир" смотрел как на больных шизофреников, а их нужно было рубить топорами, взрывать и топить.. а я этого не делал..
Зеленский и его гоп-компания это та же зараза...
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21.01.2021 20:04 Відповісти
А почему нам про это сообщает брехливый путинский интерфакс?
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21.01.2021 19:01 Відповісти
Про це повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/20/7118772/ "Європейська правда" з посиланням на https://www.spiegel.de/ Spiegel.
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21.01.2021 19:05 Відповісти
Алё,раскрой глаза идиотто - Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина .
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21.01.2021 19:19 Відповісти
во как. леха овальный оказался полезен Украине. агент влияния, штирлиц, е мое
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21.01.2021 19:04 Відповісти
Разрушитель северного потока и транзитер газа на блага Украины
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21.01.2021 19:11 Відповісти
Дрібничка,а приємно.Спонсора терористів газпром кинуть на 5.5млрд.вічно зелених.----------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17651 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17651 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17651&force-full=1
⚡️🛢❌«Газпром» в проспекте эмиссии евробондов зафиксировал, что строительство «Северного потока-2» может быть или отложено, или вообще свёрнуто. Формальная причина - изменение политической ситуации в различных регионах и политическое давление. Проще говоря - санкции могут вынудить «Газпром» и его партнёров по консорциуму списать инвестиции как убытки. В конце декабря сообщалось, что работы в территориальных водах Германии завершены. Но, судя по всему, были завершены не все работы, а лишь один из этапов. Уже в начале 2021 года власти Германии выдавали новое разрешение на работу, действие которого было остановлено обжалованием со стороны природоохранных организаций «Союз охраны природы и биоразнообразия» «Германская экопомощь» (Deutsche Umwelthilfe). По их мнению, работы по укладке труб мешают жить морским птицам. Если бы работы, как утверждали представители «Газпрома», были бы полностью завершены, то выдача разрешения и его обжалование не потребовались. Более того, работы в территориальных водах Дании должны были начаться 15 января, но под предлогом проверки оборудования они были отложены на неопределённый срок. Примерно в то же время страховая компания Zurich под давлением США отказалась работать с «Северным потоком-2». По этой же причине из проекта вышел германский концерн Bilfinger SE. В последний рабочий день Трампа власти США утвердили также санкции относительно трубоукладчика «Фортуна» и его владельца - компании «КВТ-Рус». Но этот фактор уже никак не повлияет на судьбу проекта: «КВТ-Рус» - прокладка, которую не жалко отправить под санкции. В ней формально числится только 1 сотрудник. А вот выход партнёров и страховщиков из проекта - серьёзное заявление. Планы завершить строительство только одну ветку из двух СП-2 в июне, ранее озвученные Bloomberg - это самый оптимистичный вариант, который только возможен. Иначе консорциуму придётся списать инвестиции, которые из-за задержек могут достичь $11 млрд («Газпром» оплачивает 50%). И эта сумма не учитывает строительство необходимой наземной инфраструктуры. Во вторник топ-менеджерам «Газпрома» на конференц-коле с инвесторами пришлось пояснять, что пока проект не отменили, но и реальных доказательств продолжения работы тоже нет. Дополнительным фактором риска для проекта является завершение контракта Алексея Миллера в мае 2021 года - есть шанс, что его место придёт новый человек с новым взглядом на проблему.
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21.01.2021 19:08 Відповісти
На навального пос.ать, но нашей стране из этой ситуации надо выжать максимум пользы.
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21.01.2021 19:12 Відповісти
Tut vsex stran pravitelstvo dolzni dat dobro,vsex 27 ES stob veli sankciji protiv SP2.Eto budet slozna izza nemcev i ne tolko ix.No mnogo zavysyt ot Baidena sto tot skazet Merkel,tocnej kak oni dogovoritsia
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21.01.2021 19:14 Відповісти
Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 4298Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 5844Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 2065Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 9759
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21.01.2021 19:28 Відповісти
Европа ставит на Навального, потому что другого на паРаше нет ...
Блокирование строительства СП-2 теперь, с возвращением Навального было продумано , предсказуемо и уже бесповоротно , недаром оно "совпало" с приходом Байдена ...
Навальный хорошо проинструктирован и знает что делать и что делает ...
Навальный никогда публично не скажет, что Крым вернёт Украине, т.к. на выборах он потеряет значительный процент своего Ватостана ...
Обидно конечно что Европа, равно как и США так мучительно прозревают, а не хотя бы с 2014 года ...
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21.01.2021 19:32 Відповісти
Этот цирк очень просто закансивается головой Навального на блюде с ананасом во рту. Он сейчас целиком во власти *****.
Было бы желание. Если торг не состоится, Навальному конец.
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21.01.2021 20:45 Відповісти
с ананасом во рту будет оч. дорого фуйлу стоить и это явно не ход, а если и ход, то очень глупый ... Навального, фуйло сейчас должен и будет беречь как зеницу ока, потому что... посмотрим 23-го как будет
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21.01.2021 21:03 Відповісти
Если торг будет только в одну сторону, то цена Навального для ***** обнуляется.

Дорого чем? Чего еще ***** Европе в рот не всунул?
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21.01.2021 21:09 Відповісти
Европе тоже ещё есть что всунуть фуйлу : запрет СП-2, запрет въезда граждан РФ в Европу или значительное подорожание виз, блокировка международных платёжных систем и свифт, ограничение импорта товаров и услуг из РФ, ограничение экспорта в РФ, арест недвижимости, замораживание счетов, прекращение рассмотрения дел в евросудах, увеличение контингента НАТО и новое размещение баз НАТО вблизи границ РФ и пр.
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21.01.2021 22:10 Відповісти
Ну вот как то так. Один Навальный делает для Украины больше, чем большинство кукареколов с этого форума. Вот только не пойму, они кукарекуют по простоте душевной, или под дудку ботоксного пуйла? Или есть кто то третий из наших политиков, заказывающий такую чернуху?
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21.01.2021 19:58 Відповісти
А мне понравился пацанёнок *****! =)
Скорее всего, оно с фрау рибентроп, может и с навальным, свершили свой план по газопроводу! Всё так красиво складывается, что я и в отравлении засомневался...
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21.01.2021 20:16 Відповісти
Афигеть.
Война в Украине - это не повод прекратить СП2.
А шовинистская кацапская шавка - повод.
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21.01.2021 20:41 Відповісти
Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2" - Цензор.НЕТ 6985
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22.01.2021 00:12 Відповісти
пригожинские и "бутербродные" боты співають против Навального хором.
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22.01.2021 03:02 Відповісти
 
 