Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, зокрема будинках розміщення літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, хостелах, будинках розміщення літніх людей", - сказав прем'єр на позачерговому засіданні уряду в четвер.

Крім того, місцевим органам влади та Міністерству соціальної політики доручено провести роботу щодо встановлення законності створення приватних будинків для літніх людей.

Читайте також: Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція

Також прем'єр доручив опрацювати питання необхідності надання допомоги постраждалим під час пожежі в Харкові.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС