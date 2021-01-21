Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, зокрема будинках розміщення літніх людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, хостелах, будинках розміщення літніх людей", - сказав прем'єр на позачерговому засіданні уряду в четвер.
Крім того, місцевим органам влади та Міністерству соціальної політики доручено провести роботу щодо встановлення законності створення приватних будинків для літніх людей.
Також прем'єр доручив опрацювати питання необхідності надання допомоги постраждалим під час пожежі в Харкові.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
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