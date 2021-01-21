УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12240 відвідувачів онлайн
Новини
645 7

Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, зокрема будинках розміщення літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, хостелах, будинках розміщення літніх людей", - сказав прем'єр на позачерговому засіданні уряду в четвер.

Крім того, місцевим органам влади та Міністерству соціальної політики доручено провести роботу щодо встановлення законності створення приватних будинків для літніх людей.

Читайте також: Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція

Також прем'єр доручив опрацювати питання необхідності надання допомоги постраждалим під час пожежі в Харкові.

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4312) ДСНС (5089) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочатку здалося - позачергові вибори.
показати весь коментар
21.01.2021 19:05 Відповісти
Спочатку прикрийте борделі, ночліжки і т.п. незаконні джерела прибутку аваковських мєнтів. Бо наче мєнти не знали, що ця богадільня у Харкові нелегальна.
показати весь коментар
21.01.2021 19:14 Відповісти
В нелегальных? Каким образом, если они так себя не позиционируют? ?
показати весь коментар
21.01.2021 22:08 Відповісти
Дійсно, як їх знайти, якщо вони нелегальні ??
показати весь коментар
21.01.2021 19:22 Відповісти
как у нас говорят? петух в жо.... клюнул. но только этих петухов уже клюв болит а зеленошмигальская контора реагирует не до того а после. ну как и все папередники. а нахрена тогда было обещать и где ответственность за невыполненные обещния. премьеров меняет как перчатки---- не оправдали доверия. так моня тоже нихрена не выполнил, что обещал.

ХОЧУ ДРУГОГО ПРЕЗИДЕНТА!!
показати весь коментар
21.01.2021 19:30 Відповісти
А МЭРИЯ не в курсе была? Там ответственного не было?
показати весь коментар
22.01.2021 11:00 Відповісти
Зашевелились
показати весь коментар
22.01.2021 11:02 Відповісти
 
 