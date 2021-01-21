П'ятницю 22 січня оголошено днем жалоби в Харкові після пожежі в будинку для літніх людей, яка забрала життя 15 осіб
У Харкові п'ятницю, 22 січня, оголошено день жалоби після пожежі в будинку для літніх людей. Внаслідок події загинуло 15 людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Objectiv.tv за підсумками засідання міської комісії з ТЕБ та НС.
На засіданні повідомили, що згоріла будівля була побудована в 1953 році. Нелегальний хоспіс розміщувався на площі 115 квадратних метрів і в ньому не були організовані заходи протипожежної безпеки.
Секретар міськради Ігор Терехов дав доручення провести "тотальну перевірку", щоб виявити такі об'єкти.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
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В доме престарелых, который сгорел в Харькове, готовился ремонт газового оборудования. Задымление изначально случилось в месте газового счетчика. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По предварительным данным правоохранительных органов, на момент пожара в нелегальном хосписе было около 30 человек, из них, по данным свидетелей, 27-28 пожилых и четыре человека из персонала.
Сегодня в заведении собирались проводить ремонт газового оборудования. Известно, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было документов и он был частным.
Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и орендующая дом. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию еще домов престарелых у этого хозяина.
После пожара стало известно, что этот дом вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых "Золотое время" рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.
"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?...Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.
І без слідства можна встановити, що ніхто його не міг легалізувати, бо він юридично не існує.
Можливо, та жіночка хотіла заробити на майбутні "заноси" у якісь місцеві органи.
А заробить тепер строк.
так надо было смотреть шо проводка плохая и бабы с мысок для псов кушают, а деды в очереди стоят
ну реально - так же и есть и пить то. слово Зевсу у мну бабки и деды уже померли, один был красножопым, а один воевал, а потом был репрессирован, от слова "Ленин" чуть не обсерался, хотя атеистом был. совок нехило ломал психику.... ой, кто здесь? Сталин? о б*же, да я ничего не пишыффпбужубжыфубжпжпу