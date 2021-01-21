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Новини
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П'ятницю 22 січня оголошено днем ​​жалоби в Харкові після пожежі в будинку для літніх людей, яка забрала життя 15 осіб

П'ятницю 22 січня оголошено днем ​​жалоби в Харкові після пожежі в будинку для літніх людей, яка забрала життя 15 осіб

У Харкові п'ятницю, 22 січня, оголошено день жалоби після пожежі в будинку для літніх людей. Внаслідок події загинуло 15 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Objectiv.tv за підсумками засідання міської комісії з ТЕБ та НС.

На засіданні повідомили, що згоріла будівля була побудована в 1953 році. Нелегальний хоспіс розміщувався на площі 115 квадратних метрів і в ньому не були організовані заходи протипожежної безпеки.

Секретар міськради Ігор Терехов дав доручення провести "тотальну перевірку", щоб виявити такі об'єкти.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4312) жалоба (160) Харків (5565)


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Топ коментарі
+3
Два города в Украине,Харьков и Одесса,где происходят регулярно катастрофы с пожарами и разрушениями.там выбраны "чудесные" меры.которые "заботятся" о жителях этих городов.Только не понятно,чем думали жители этих городов,выбирая откровенных воров и негодяев в меры.Теперь имеют результат.
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21.01.2021 20:24
+2
Будинок виходить фасадом на сусідню вулицю. Він добудований до іншого на тому місці, де, можливо, за планом була присадибна ділянка.
І без слідства можна встановити, що ніхто його не міг легалізувати, бо він юридично не існує.
Можливо, та жіночка хотіла заробити на майбутні "заноси" у якісь місцеві органи.
А заробить тепер строк.
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21.01.2021 19:47
+1
///
В доме престарелых, который сгорел в Харькове, готовился ремонт газового оборудования. Задымление изначально случилось в месте газового счетчика. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По предварительным данным правоохранительных органов, на момент пожара в нелегальном хосписе было около 30 человек, из них, по данным свидетелей, 27-28 пожилых и четыре человека из персонала.
Сегодня в заведении собирались проводить ремонт газового оборудования. Известно, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было документов и он был частным.
Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и орендующая дом. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию еще домов престарелых у этого хозяина.
После пожара стало известно, что этот дом вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых "Золотое время" рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.
"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?...Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.
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21.01.2021 19:17
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Дорого будет тетке откупаться.
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21.01.2021 19:09 Відповісти
///
В доме престарелых, который сгорел в Харькове, готовился ремонт газового оборудования. Задымление изначально случилось в месте газового счетчика. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По предварительным данным правоохранительных органов, на момент пожара в нелегальном хосписе было около 30 человек, из них, по данным свидетелей, 27-28 пожилых и четыре человека из персонала.
Сегодня в заведении собирались проводить ремонт газового оборудования. Известно, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было документов и он был частным.
Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и орендующая дом. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию еще домов престарелых у этого хозяина.
После пожара стало известно, что этот дом вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых "Золотое время" рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.
"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?...Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.
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21.01.2021 19:17 Відповісти
Будинок виходить фасадом на сусідню вулицю. Він добудований до іншого на тому місці, де, можливо, за планом була присадибна ділянка.
І без слідства можна встановити, що ніхто його не міг легалізувати, бо він юридично не існує.
Можливо, та жіночка хотіла заробити на майбутні "заноси" у якісь місцеві органи.
А заробить тепер строк.
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21.01.2021 19:47 Відповісти
Це в Харкові де гепа, покійний, мерував...
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21.01.2021 19:47 Відповісти
Кого недоморили голодом,того живцем спалили,покидьки!!!
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21.01.2021 19:41 Відповісти
Кому надо праздновать шо власти допустили шо там поджарились деды?
так надо было смотреть шо проводка плохая и бабы с мысок для псов кушают, а деды в очереди стоят
ну реально - так же и есть и пить то. слово Зевсу у мну бабки и деды уже померли, один был красножопым, а один воевал, а потом был репрессирован, от слова "Ленин" чуть не обсерался, хотя атеистом был. совок нехило ломал психику.... ой, кто здесь? Сталин? о б*же, да я ничего не пишыффпбужубжыфубжпжпу
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21.01.2021 19:42 Відповісти
Кого недоморили голодом,того живцем спалили,покидьки?!
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21.01.2021 19:44 Відповісти
В п'ятницю 22го січня? Це ж завтра
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21.01.2021 19:54 Відповісти
Два города в Украине,Харьков и Одесса,где происходят регулярно катастрофы с пожарами и разрушениями.там выбраны "чудесные" меры.которые "заботятся" о жителях этих городов.Только не понятно,чем думали жители этих городов,выбирая откровенных воров и негодяев в меры.Теперь имеют результат.
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21.01.2021 20:24 Відповісти
В недалёком прошлом абсолютно аналогичный пожар произошёл под Киевом.В Данном случае виноват вероятно Харьков газ.Он производил работы без отключения газа.Скорей всего отрезал Газ.за неуплату и отрезали старикам путь к отступлению..А В Харьков газ берут людей с улицы на зарплату 7000.Предыдущий раз был взрыв газа в Солоницевке,и тоже по вине газовщиков.До 10 человек самих газовщиков погиблоСейчас у каждого в платёжке есть графа за доставку Газа.Именно там спрятана зарплата персонала..Но слесарю надо платить бешеные деньги ,а не барыгам.Ибо на нём вся ответственность за благо получие.
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21.01.2021 21:46 Відповісти
это не о трагедии в харькове,это о трагедии в украине.хохляцкое жлобство и совок,совок и жлобство,это все чем живет страна с 1991 года.Провозглашенная свобода предпринимательской деятельности на бумаге,обернулось жуткой ненавистью прастова нариду и власти,состоящей из выходцев самых хитро.....х и хитро вы.....ых этого же нариду ,составляющих 90% наших чиновников.для них человек успешнее,умнее,предприимчивее и независимее средне статистического продавца буряка на рынке это личный враг.от сюда драконовские нормы,правила,законы и всеобщая ненависть к шпикулянтам,барыгам и алигарам.это все привело к тому что бизнесу стало не выгодно работать честно.причина одна - совок,жлобство,убогость и жадность.
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21.01.2021 20:31 Відповісти
Звичайно, дуже шкода людей, але ж, ЦН, хто вчив вчив твоїх співробітників так будувати речення в заголовках?. вивих мозку..
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21.01.2021 22:38 Відповісти
 
 