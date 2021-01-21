П'ятницю 22 січня оголошено днем ​​жалоби в Харкові після пожежі в будинку для літніх людей, яка забрала життя 15 осіб

У Харкові п'ятницю, 22 січня, оголошено день жалоби після пожежі в будинку для літніх людей. Внаслідок події загинуло 15 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Objectiv.tv за підсумками засідання міської комісії з ТЕБ та НС.

На засіданні повідомили, що згоріла будівля була побудована в 1953 році. Нелегальний хоспіс розміщувався на площі 115 квадратних метрів і в ньому не були організовані заходи протипожежної безпеки.

Секретар міськради Ігор Терехов дав доручення провести "тотальну перевірку", щоб виявити такі об'єкти.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС