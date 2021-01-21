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Новини Конституційна криза
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Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО. ДОКУМЕНТ

Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО. ДОКУМЕНТ

Відсторонений указом президента Володимира Зеленського голова КС Олександр Тупицький звернувся до глави держави з відкритим листом.

Текст листа опубліковано на сайті Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу невідкладно вжити передбачені законом заходи щодо розблокування роботи КС, .. притягнення до встановленої законом відповідальності (зокрема, звільнення з посад) керівників і інших співробітників УДО, причетних до блокування роботи КС і виконання суддями КС і його головою своїх посадових повноважень", - сказано в листі.

Також Тупицький просить реалізувати принцип законності в діяльності УДО з тим, щоб унеможливити в майбутньому "використання цієї воєнізованої структури для досягнення протиправних цілей".

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"Вважаю за необхідне негайне скликання президентом України засідання Ради національної безпеки та оборони України для його (цього питання – ред.) розгляду", - сказано в тексті звернення голови КС.

При цьому Тупицький підкреслює, що Конституція не наділяє президента повноваженнями відстороняти суддю КС з посади, і ні Основний закон, ні закон про КС не передбачають інституту відсторонення судді КС з посади.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО 01
Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО 02
Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО 03
Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) КС (1427) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
+27
Який ********* цирк, таке враження що знімають продовження "Тупий і ще тупіший":
ЗЕбіл просить КСУ розглянути відповідність Тупицького займаній посаді
Тупицький просить ЗЕбіла покарати УДОшників, які не пропускають його в будівлю КСУ
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21.01.2021 19:11
+25
и созвать совбез ООН...
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21.01.2021 19:05
+24
Усыновите его уже кто ни будь, или удочерите, а лучше обоих...
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21.01.2021 19:02
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Сторінка 2 з 2
У Зеленського з сідниці вже вилазить Піночет. Теж хоче бездарність безмежної влади. Я вибачаюсь, пани оліграхи - ви самі прийняли цю конституцію, без референдуму, без затвердження її і змін в неї, і без громадян. А тепер ви і ваші ж креатури кладуть великий болт на Основний закон України. Як казав Горбачев - Ви там опрєдєлітєсь, гніди!
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21.01.2021 20:47 Відповісти
Какие мощные вызовы - предъявы, какие красноречивые фото... жаба против гадюки... кто - кого?... прям. программа " В мире животных"...
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21.01.2021 20:50 Відповісти
Юрист-гадюка мудрий ГАД зі змінною шкурою а ЖАБА тупа й недоосвічена - будемо спостерігати як той, що Вовці подарував ВСЕВЛАДДЯ ,розігнавши ВР , його й знищить!!!
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21.01.2021 21:10 Відповісти
Вовке надо нанять консультант- адвоката Джулиани - они подругують с Ермакаом
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21.01.2021 21:02 Відповісти
Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.

Вопрос: изначально кто его привел в КС?
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21.01.2021 21:18 Відповісти
татьков порешал через головина, ви ж чули на його записах, що він сидів в апеляції в Дніпрі на підсосі.
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22.01.2021 04:14 Відповісти
шо это? ой друзья дружочки..шо цэ робыця?
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21.01.2021 21:19 Відповісти
Шапкокрад сформував КС із Тупицких під себе. Порошенко розбавив КС своїми орлами.Все було до пори до часу в шоколаді.Всіх все задовільняло.Пане президент.Реформувати суди -починай із КС самого Тупицького.Дії вірні раз він уже згадав про РНБО. Далі на черзі ОАС із самого Вовка. 99.9 відсотків народу України Вас підтримує.
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21.01.2021 21:21 Відповісти
В такой ситуации должен был судья на курорте утонуть, схватить сердечный приступ, погибнуть в автокатастрофе ведя авто в нетрезвом состоянии....но что может клоун???
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21.01.2021 21:26 Відповісти
ребята из ПЗДЖ написали телегу в КС. суд большинством голосов определил несколько пунктов, которые нарушают Конституцию, это реально так, и предложил исправить. Ишак Оманский устроил конституционный кризис, что бы информационно забить задницу по местным выборам, и своему левому "рэфэрэндуму" с наркотой. сегодня только КС и НАБУ не подчиняются #идовской банде уродов, и поэтому на них срUт все их каналы. и причем здесь Тупицкий? зарплата 15$ в месяц, может позволить любой курорт.
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21.01.2021 22:09 Відповісти
Таки хлопаки з держохорони дали смачного ляща трутню, молодці! Козаки! Повага і щира дяка від всієї України! Нехай пише в спортлото! Трутень.
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21.01.2021 21:43 Відповісти
тебе от этого лишний сухарь перепадет? когда незаконно распустили ВР в 2019 было все ок. с чего такие нервы?
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21.01.2021 22:00 Відповісти
То чому пан голова того часу не виступив з заявою, та скликанням снбо? Бо тоді це законно, зараз ні? То яке відношення має бути у мене коли він тим законом зада підтирає коли це йому потрібно та вигвдно? Що за вибірковість? А коли їх жучать то на лікарняний або у відпустку на гаваї летять? Чи статки пана відповідають його зп? Щось я і не чув його в 2019 році щодо незаконного розпуску вр.
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21.01.2021 23:19 Відповісти
нехай зразу в міжнародний суд пише, мабуть вони на нього щось і знайдуть, що ми ще не бачили
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21.01.2021 21:45 Відповісти
Та таке місце потрібно стояти насмерть як в Сталінграді. Потрібно писати листа в НАТО.
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21.01.2021 22:22 Відповісти
Тупицькі - це шкідники у мантіях . Президент сказав . І я вперше з ним згоден . Я б ще добавив : Дуже дуже дорогий шкідник . Без нього дешевше , справедливіше , безпечніше і людяніше .
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21.01.2021 22:28 Відповісти
Карлик. Яка конституційна криза.Це так хочуть твої ребята із ПЗДЖ.В країні почались реформи.Хоча повільно але ідуть.А твого Тупицкого почавсь мондраж. Вже і РНБО згадав і верховенство права .
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21.01.2021 22:44 Відповісти
Да и выплатите ему компенсацию за вынужденные прогулы
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21.01.2021 23:39 Відповісти
Коли ЗЕ розпустив Раду, то це якимось чином було конституційним, а тепер - гвалт?
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22.01.2021 00:59 Відповісти
Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО - Цензор.НЕТ 3936
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22.01.2021 04:18 Відповісти
в цій какофонії дурості, щось не чути впевненого голосу портного, який допомагав у 2013 році шити фрак тупицькому. Це з одна бригада -татьков,портний,богдан,євдокимов,ківалов, зграя вовків з вовчицями і щось пробуксовує. Одне з двох - або тупицький вимагав гроші по справі розпуску верховної ради або за гроші хотів самостійно скасувати закон про земельну реформу (скоріше 2, бо явно підняли голову шахраї-латифундисти). Але залишився один на один з бубочкою. Бубочка повинен направити кримінал в суд, обовязково Вовку, нехай вовки його оправдовують ще за донецькі фокуси.
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22.01.2021 04:29 Відповісти
Распустите этот суд....Он никому в Украине не нужет.Он Байдена к присяге в США глава Верховного Суда приводила.Нелепое образование с какими0-то Тупицкими - работающими на Россию...
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22.01.2021 08:53 Відповісти
"Да я вижу ты, холоп, ника не уймешься!"
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22.01.2021 09:32 Відповісти
Кем бы ни был Тупицкий..каких яныков он бы не обслуживал - он квалифицированный противник, в отличие от зеленского, который ведёт себя по принципу "закон тайга - медведь хозяин" ... Нельзя в правовых полях вести себя по-самодурски и делать шо вздумается. и Тупицкий выиграет всухую. .Ещё пара-тройка таких писем от Тупицкого, копии которых он - ясен пень - передаёт в суды ЕС, и Вова станет не-рукопожатым, не-байденпринятым и под личными санкциями с замороженными счетами в Омане, Штатах и Европе. ПОтому что он дилетант против Тупицкого и должность Гаранта Закона не выручит того, кто на Закон рояль положил.
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22.01.2021 09:51 Відповісти
Макар! Бери свого тупого і вали з ним в ростов.
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22.01.2021 11:44 Відповісти
Ой, ой, ну, ой... Крысы в банке грызутся - тешатся...
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22.01.2021 13:15 Відповісти
що не кажіть, але все таки як назвеш людину - так вона і "попливе". Ось до ТУПИцького ніяк не доходить і він продовжує ТУПИТИ...
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22.01.2021 10:40 Відповісти
В высший совет федерации ОАЭ,письмо забыл накалякать.А бланки со штрих кодами КСУ из окон подали или на улице подобрал?
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22.01.2021 10:59 Відповісти
Ненил, а не тупицкий, хорошего ЗЕбарина выискал... ЗЫ... зебик вас рассудит...
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22.01.2021 13:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/430830 Для тех , у кого медленное зажигание! Тупицкой редиска. Но квалифицированная. Адекватно связанная с берегами. А зеля редиска , давно потерявшая берега... Это..как бы тебе объяснить... это как Пушкин хороший, но Дантес лучше стреляет.
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22.01.2021 14:33 Відповісти
Зеля, Тупицкому место на нарах в СИЗО. Чтоб не умничал и не разъезжал по Дюбаям за 300000 грн в сутки
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22.01.2021 17:54 Відповісти
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