Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО. ДОКУМЕНТ
Відсторонений указом президента Володимира Зеленського голова КС Олександр Тупицький звернувся до глави держави з відкритим листом.
Текст листа опубліковано на сайті Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу невідкладно вжити передбачені законом заходи щодо розблокування роботи КС, .. притягнення до встановленої законом відповідальності (зокрема, звільнення з посад) керівників і інших співробітників УДО, причетних до блокування роботи КС і виконання суддями КС і його головою своїх посадових повноважень", - сказано в листі.
Також Тупицький просить реалізувати принцип законності в діяльності УДО з тим, щоб унеможливити в майбутньому "використання цієї воєнізованої структури для досягнення протиправних цілей".
"Вважаю за необхідне негайне скликання президентом України засідання Ради національної безпеки та оборони України для його (цього питання – ред.) розгляду", - сказано в тексті звернення голови КС.
При цьому Тупицький підкреслює, що Конституція не наділяє президента повноваженнями відстороняти суддю КС з посади, і ні Основний закон, ні закон про КС не передбачають інституту відсторонення судді КС з посади.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.
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