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Новини
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Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ

Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав, що стосовно учасників Революції Гідності Луценка і Вербицького була порушена Конвенція про захист прав людини й основних свобод, і постановив виплатити компенсації.

Про це повідомляє в Фейсбуці Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-відповідач повинна сплатити заявникам протягом трьох місяців з дати, коли рішення набуває законної сили:

- 3000 євро пану Ігорю Луценку як відшкодування матеріальної шкоди та 16 000 євро як відшкодування моральної шкоди;

- 25 000 євро пану Сергію Вербицькому як відшкодування моральної шкоди", - сказано в повідомленні.

Скарги Ігоря Луценка і брата загиблого Михайла Вербицького Юрія Вербицького в ЄСПЛ представляла адвокатка Євгенія Закревська.

Читайте також: ЄСПЛ задовольнив низку позовів про порушення прав людини під час протестів на Майдані

Суд постановив, що були порушені їхні права, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основних свобод. А саме:

"- Порушення ст. 3 - Заборона катування:

"(яке полягає в тому, що) Ігоря Луценка та Юрія Вербицького було піддано тортурам, а органи державної влади не змогли провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу" - йдеться у рішенні.

- Порушення ст. 2 - Право на життя

"у зв’зку із вбивством пана Юрія Вербицького та неспроможністю влади провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу;"

- Порушення п.1 ст. 5 - Право на свободу та особисту недоторканність

"мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, яке полягає в тому, що Ігор Луценко та Юрій Вербицький були викрадені та позбавлені свободи 21 січня 2014 року;"

- Порушення ст. 11 - Свобода зібрань та об'єднання

"через свавільне втручання у право Ігоря Луценка та Юрія Вербицького на свободу мирних зібрань", - сказано в повідомленні.

Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ 01
Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ 02

Автор: 

компенсації (689) Вербицький Юрій (61) Європейський суд з пр... (452) Луценко Ігор (179) Закревська Євгенія (96)


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Топ коментарі
+15
_Хороший вопрос. Совершают преступления конкретные чиновники и госслужащие, а отвечать за это не самим преступникам, а народу через выплаты из бюджета. Офигенно устроились!
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21.01.2021 19:30
+11
Nazhal tilki , sho Verbic'kogo vzhe nema ... Geroi ne vmirayut' !
Smert' vorogam !
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21.01.2021 19:29
+9
Чому знов Україна? Коли будуть виплачувать винні?
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21.01.2021 19:25
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Чому знов Україна? Коли будуть виплачувать винні?
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21.01.2021 19:25 Відповісти
винні в Ростові, але не всі ще
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21.01.2021 19:27 Відповісти
Винних,тих що відправляли тітушню на Київ, на днях виправдав суд.
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21.01.2021 19:35 Відповісти
_Хороший вопрос. Совершают преступления конкретные чиновники и госслужащие, а отвечать за это не самим преступникам, а народу через выплаты из бюджета. Офигенно устроились!
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21.01.2021 19:30 Відповісти
Мы, граждане в этом сами виноваты...
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21.01.2021 22:53 Відповісти
Nazhal tilki , sho Verbic'kogo vzhe nema ... Geroi ne vmirayut' !
Smert' vorogam !
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21.01.2021 19:29 Відповісти
ya nichego ne ponyal
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21.01.2021 19:32 Відповісти
Смерть ворогам
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21.01.2021 19:39 Відповісти
кстати, если не имеешь что делать - почитай про Гитлера книгу.
я читаю, чуть не обосрался, это просто ..... ну как сказать, п*дары что с Пусином его сравнивают - просто п*дары.
англ. автор выложил книгу то. Тодлер.
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21.01.2021 19:46 Відповісти
А чому раптом ви згадали про Гітлера ?
ви в захваті від нього ?
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21.01.2021 19:55 Відповісти
ты бы почитал.....
я вот читаю от англ. автора, да - Я у захваті.
Ты бы просто почитал как он воевал, сначала.
и кстати, ты знаешь шо я люблю "знать" всяуое такое как "ворожба", но ведь оно и правда, сам знаешь. миллионы историй и т.д. - че, все брешут или лгут? ах оставьте
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21.01.2021 20:24 Відповісти
не можу повірити людині, яка до жінок звертається в чоловічому роді.
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21.01.2021 20:39 Відповісти
ты еврей?
да откуда я знаю то - баба вы или тролль то?
нк г*споди, так и вы можешь сказать шо я не атеист, а козак.
в чем проблема, я не понимаю.
давай я поппмшусь шо я Граф и наследник всея Соси, или Романова, ну и шо?
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21.01.2021 21:09 Відповісти
ти просто ідіот.
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21.01.2021 21:22 Відповісти
ты слово "идиот" пошугли, а потом спорь
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21.01.2021 21:42 Відповісти
а я там вижу - человек ты или баба?
я тоже могу писать типо баба и шоб плюсики были более жирные
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22.01.2021 09:53 Відповісти
и да, сперва почитай, а потом кукарекай.те
или ты Сралина любишь?
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22.01.2021 09:54 Відповісти
Нажаль тільки, що Вербицького вже нема...Герої не вмирають !
Смерть ворогам !
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21.01.2021 22:51 Відповісти
Ось юзівська влада на чолі з єнакуєвським крадуном нехай і виплачує. Також присовокупити до виплат лохторат який її обирав.
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21.01.2021 19:31 Відповісти
если так то это мало, но.. жаба давит.
х.з. чо там было, просто смешная сумма шоб за нее бегать по адвокатам.
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21.01.2021 19:31 Відповісти
вот жешь гады!.. Игорька Луценко поймали вместе с Вербицким, и начали отвозить в лес.. но по дороге, старший титушек позвонил на Липскую в офис Партии рЫгЫонов, и от Клюева последовала команда, Луценко отпустить, потому что приемный отец Игорька Луценко коррумпированная скотина Стельмах из НБУ, из команды Кучмы и Януковоща..
команда Клюева была выполнена и Игорька отпустили, для легендирования слегка дав в ему челюсть.. а вот Вербицкого по настоящему пытали..
Игорек Луценко мразь!!!!
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21.01.2021 19:36 Відповісти
Де в бога свічка, де в чорта кочерга? Шрек Баблович, щось ви усе переплутали.
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21.01.2021 19:47 Відповісти
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21.01.2021 19:49 Відповісти
да уж... https://finclub.net/news/lutsenko-vyvel-750-tys-grn-pered-bankrotstvom-banka-kievskaya-rus.html Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»
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21.01.2021 21:15 Відповісти
звідки така інфа ???????
ти там теж був ????
краще не мели фейки !!!
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21.01.2021 22:41 Відповісти
А татарови, при яких вбили Вербицького, повернулись у владу.
Дякуємо "73%"( 46% ), які це зробили. Дуже дякуємо.
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21.01.2021 19:41 Відповісти
ахаха, уважаємий Арсен Барісич

трассова тіктокерка, яка "обрала Росію", попросила Авакова про захист

Хкйла хай просить

Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1860
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21.01.2021 19:48 Відповісти
Думаєте не захистить?
Захистить, як і Портнова.

https://www.slovoidilo.ua/2019/06/26/novyna/polityka/policziya-nadala-oxoronu-portnovu
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21.01.2021 19:49 Відповісти
Її вже залишили усі рекламодавці що з нею співпрацювали, а ще кажуть на неї заяву накатали, за діяльність без реєстрації і сплати податків.
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21.01.2021 19:52 Відповісти
мертветчук з пуйтіним не дадуть пропасти "таланту"
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21.01.2021 19:55 Відповісти
Або Толік соску до себе візьме.
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21.01.2021 20:00 Відповісти
Це вже не перший зашквар доці м'ясника Jerry Heil. Вже були якісь її скандальні заяви про Україну та росію.
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21.01.2021 20:07 Відповісти
К ватной блогирше подтянулась в защиту тяжолоя ортелерея. Ховайтесь.

Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6173 Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3676
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21.01.2021 20:18 Відповісти
я даже очень ЗА выплаты. и это еще мало. но платить должна правящая тогда партия, а это РЫГИОНЫ, которые сейчас опзжопники и еще какая то хрень. НАЙТИ, труда не составит. я налогоплательщик. не...уй моими деньгами за сепаров платить
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21.01.2021 19:50 Відповісти
а продать что то из имущества кабмина нельзя ? например стол Шмыгаля или Мерс Ермака
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21.01.2021 19:51 Відповісти
Може Стєпанова продамо?
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21.01.2021 19:57 Відповісти
торговля людьми ...это не административка а криминал
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21.01.2021 20:51 Відповісти
А вони до нас ставляться як до людей?
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Міністри не люди.
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21.01.2021 21:52 Відповісти
Этому патриоту,УБД,миллионеру лишними 19 тыс евриков с налогоплательщиков не будут-сумно якось стало
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21.01.2021 19:53 Відповісти
А за вже 7 років геноциду- мона подати в суд??
ЗА 30 років- вже мовчу...мля
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21.01.2021 19:59 Відповісти
Гниди, що Портнов, що суд, який це все кодло покриває!
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html Адмінсуд підтримав Портнова у питанні перегляду шкільних підручників щодо подій на Майдані 2013-2014 років: Голобуцький розповів, що це означає

https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html
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21.01.2021 20:52 Відповісти
Зустрів Юрія Вербицького десь коло 2-ї год. ночі на
Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту
коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був
одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між
ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть
з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре
запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо
здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один
одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь
приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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21.01.2021 21:13 Відповісти
Вічна Слава !
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21.01.2021 22:44 Відповісти
Прекрасно, но причем здесь деньги налогоплательщиков?
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21.01.2021 22:04 Відповісти
А кто, как не налогоплательщики выбрали в пересиденты Даунецкого Свинохряка? Правда, следствие по делу Манафорта в США, возглавляемое прокурором Мюллером, установило, что выборы выиграла Ю.Тимошенко, но результат был сфальсифицирован шайкой олигархов и их прислуги. И кто до сих пор радуется такому результату тех выборов? Вот пусть и платят теперь радующиеся жертвам режима бздонецкой хунты.
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21.01.2021 23:16 Відповісти
 
 