Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини визнав, що стосовно учасників Революції Гідності Луценка і Вербицького була порушена Конвенція про захист прав людини й основних свобод, і постановив виплатити компенсації.
Про це повідомляє в Фейсбуці Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава-відповідач повинна сплатити заявникам протягом трьох місяців з дати, коли рішення набуває законної сили:
- 3000 євро пану Ігорю Луценку як відшкодування матеріальної шкоди та 16 000 євро як відшкодування моральної шкоди;
- 25 000 євро пану Сергію Вербицькому як відшкодування моральної шкоди", - сказано в повідомленні.
Скарги Ігоря Луценка і брата загиблого Михайла Вербицького Юрія Вербицького в ЄСПЛ представляла адвокатка Євгенія Закревська.
Суд постановив, що були порушені їхні права, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основних свобод. А саме:
"- Порушення ст. 3 - Заборона катування:
"(яке полягає в тому, що) Ігоря Луценка та Юрія Вербицького було піддано тортурам, а органи державної влади не змогли провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу" - йдеться у рішенні.
- Порушення ст. 2 - Право на життя
"у зв’зку із вбивством пана Юрія Вербицького та неспроможністю влади провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу;"
- Порушення п.1 ст. 5 - Право на свободу та особисту недоторканність
"мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, яке полягає в тому, що Ігор Луценко та Юрій Вербицький були викрадені та позбавлені свободи 21 січня 2014 року;"
- Порушення ст. 11 - Свобода зібрань та об'єднання
"через свавільне втручання у право Ігоря Луценка та Юрія Вербицького на свободу мирних зібрань", - сказано в повідомленні.
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Smert' vorogam !
я читаю, чуть не обосрался, это просто ..... ну как сказать, п*дары что с Пусином его сравнивают - просто п*дары.
англ. автор выложил книгу то. Тодлер.
ви в захваті від нього ?
я вот читаю от англ. автора, да - Я у захваті.
Ты бы просто почитал как он воевал, сначала.
и кстати, ты знаешь шо я люблю "знать" всяуое такое как "ворожба", но ведь оно и правда, сам знаешь. миллионы историй и т.д. - че, все брешут или лгут? ах оставьте
да откуда я знаю то - баба вы или тролль то?
нк г*споди, так и вы можешь сказать шо я не атеист, а козак.
в чем проблема, я не понимаю.
давай я поппмшусь шо я Граф и наследник всея Соси, или Романова, ну и шо?
я тоже могу писать типо баба и шоб плюсики были более жирные
или ты Сралина любишь?
Смерть ворогам !
х.з. чо там было, просто смешная сумма шоб за нее бегать по адвокатам.
команда Клюева была выполнена и Игорька отпустили, для легендирования слегка дав в ему челюсть.. а вот Вербицкого по настоящему пытали..
Игорек Луценко мразь!!!!
ти там теж був ????
краще не мели фейки !!!
Дякуємо "73%"( 46% ), які це зробили. Дуже дякуємо.
трассова тіктокерка, яка "обрала Росію", попросила Авакова про захист
Хкйла хай просить
Захистить, як і Портнова.
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/26/novyna/polityka/policziya-nadala-oxoronu-portnovu
ЗА 30 років- вже мовчу...мля
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html Адмінсуд підтримав Портнова у питанні перегляду шкільних підручників щодо подій на Майдані 2013-2014 років: Голобуцький розповів, що це означає
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html
Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту
коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був
одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між
ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть
з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре
запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо
здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один
одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь
приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!