Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав, що стосовно учасників Революції Гідності Луценка і Вербицького була порушена Конвенція про захист прав людини й основних свобод, і постановив виплатити компенсації.

Про це повідомляє в Фейсбуці Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-відповідач повинна сплатити заявникам протягом трьох місяців з дати, коли рішення набуває законної сили:

- 3000 євро пану Ігорю Луценку як відшкодування матеріальної шкоди та 16 000 євро як відшкодування моральної шкоди;

- 25 000 євро пану Сергію Вербицькому як відшкодування моральної шкоди", - сказано в повідомленні.

Скарги Ігоря Луценка і брата загиблого Михайла Вербицького Юрія Вербицького в ЄСПЛ представляла адвокатка Євгенія Закревська.

Читайте також: ЄСПЛ задовольнив низку позовів про порушення прав людини під час протестів на Майдані

Суд постановив, що були порушені їхні права, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основних свобод. А саме:

"- Порушення ст. 3 - Заборона катування:

"(яке полягає в тому, що) Ігоря Луценка та Юрія Вербицького було піддано тортурам, а органи державної влади не змогли провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу" - йдеться у рішенні.

- Порушення ст. 2 - Право на життя

"у зв’зку із вбивством пана Юрія Вербицького та неспроможністю влади провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу;"

- Порушення п.1 ст. 5 - Право на свободу та особисту недоторканність

"мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, яке полягає в тому, що Ігор Луценко та Юрій Вербицький були викрадені та позбавлені свободи 21 січня 2014 року;"

- Порушення ст. 11 - Свобода зібрань та об'єднання

"через свавільне втручання у право Ігоря Луценка та Юрія Вербицького на свободу мирних зібрань", - сказано в повідомленні.



