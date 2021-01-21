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Новини Обмін полоненими
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На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими

На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) очікує відповіді російської делегації на ініціативу керівника гуманітарної підгрупи ТКГ, народного депутата України Галини Третьякової про розблокування процесу обміну утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації за підсумками засідання ТКГ у четвер.

"Керівниця гуманітарної підгрупи народна депутатка України Третьякова на засіданні гуманітарної підгрупи, яка відбулася 19 січня, вкотре запропонувала російській стороні розблокувати процес повернення взаємно утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, який, відповідно до попередніх домовленостей, не може припинятися за жодних умов. Чекаємо відповідних рішень керівництва російської делегації", - наголошується в інформації.

Автор: 

полонені (2251) Тристороння контактна група (827) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+2
так а где ото шмарклевое "всех на всех"? уже 2 год пошел....пора на стадион шмарклю-я-ваш-вырок вызывать.
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21.01.2021 20:09
+2
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 6203
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21.01.2021 20:14
+2
Зовите Грету Тумблер... без Греты Тумблер ничего не решить...
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21.01.2021 20:20
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так а где ото шмарклевое "всех на всех"? уже 2 год пошел....пора на стадион шмарклю-я-ваш-вырок вызывать.
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21.01.2021 20:09 Відповісти
ждуны
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21.01.2021 20:11 Відповісти
На кремле парника.
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21.01.2021 20:13 Відповісти
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 6203
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21.01.2021 20:14 Відповісти
Нехай ще запрпонує кацапам самостерилізуватися.😁
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21.01.2021 20:17 Відповісти
Зовите Грету Тумблер... без Греты Тумблер ничего не решить...
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21.01.2021 20:20 Відповісти
В оккупированном Крыму дети в детском садике , Счастливое детство в оккупации, такое было и в годы совдепии , в колониях Московии ничего не меняется.На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 1582
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21.01.2021 20:24 Відповісти
Видимо кремль уже не общается с нашими ни по каким вопросам.
На зеленском, как и ранее на порохе поставлен крест.
Ну и нечего тогда лезть с предложениями.
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21.01.2021 20:26 Відповісти
Не "пленными". Заложниками. Русские террористы торгуют заложниками в обмен на очередное отступление ЗСУ.
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21.01.2021 20:28 Відповісти
В эту делегацию одно гавно пособирали...
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21.01.2021 20:28 Відповісти
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 9146
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21.01.2021 20:29 Відповісти
Скажите, ЗеДолбоДятлы, а вот этот низкокачественный лопоухий в ВСУ служил? Или его мама отмазала?
На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими - Цензор.НЕТ 1896
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21.01.2021 20:42 Відповісти
На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими - Цензор.НЕТ 5574
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21.01.2021 20:47 Відповісти
НУ да, специалист по не качественным детям, быстро порядок наведет,..... её бы саму на кого-нибудь обменять, а лучше всю ту партию в которой она ошивается.
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22.01.2021 03:29 Відповісти
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:51 Відповісти
 
 