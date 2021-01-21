На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) очікує відповіді російської делегації на ініціативу керівника гуманітарної підгрупи ТКГ, народного депутата України Галини Третьякової про розблокування процесу обміну утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації за підсумками засідання ТКГ у четвер.

"Керівниця гуманітарної підгрупи народна депутатка України Третьякова на засіданні гуманітарної підгрупи, яка відбулася 19 січня, вкотре запропонувала російській стороні розблокувати процес повернення взаємно утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, який, відповідно до попередніх домовленостей, не може припинятися за жодних умов. Чекаємо відповідних рішень керівництва російської делегації", - наголошується в інформації.