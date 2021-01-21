Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією
Сайт Цензор.НЕТ потрапив у "білий список" з 10 українських онлайн-медіа з якісною інформацією за версією Інституту масової інформації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ІМІ.
Як зазначила виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк, у рейтинг, який називають "білим списком", увійшло 10 сайтів загальнонаціональних ЗМІ, "які дійсно мають рівень якісної інформації понад 95%. І мене радує, що якісна інформація присутня саме онлайн і може бути альтернативним джерелом для тих громадян, які черпають інформацію в соціальних мережах".
Топ коментарі
+39 рихард зомби
показати весь коментар21.01.2021 20:34
+30 Alex Newman
показати весь коментар21.01.2021 20:40
+22 Артем Вуйко
показати весь коментар21.01.2021 20:32
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Но тогда кацапы напишут - а мынепанимаем....
😁
На якій мові чи язіку написано- така й відповідь!!
😁
Крим-Україна.
рфія- ворог.
пУЙЛО&рфія-ПНХ!
Тепер ти FD FD
етапи бальшова...Г+Г
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
А то штраф впаяють!!
😁
Из этих 10 сайтов нормально можно комментировать только на Цензоре и УП (раньше).