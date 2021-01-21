Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією

Сайт Цензор.НЕТ потрапив у "білий список" з 10 українських онлайн-медіа з якісною інформацією за версією Інституту масової інформації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ІМІ.

Як зазначила виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк, у рейтинг, який називають "білим списком", увійшло 10 сайтів загальнонаціональних ЗМІ, "які дійсно мають рівень якісної інформації понад 95%. І мене радує, що якісна інформація присутня саме онлайн і може бути альтернативним джерелом для тих громадян, які черпають інформацію в соціальних мережах".

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