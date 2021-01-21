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Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією

Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією

Сайт Цензор.НЕТ потрапив у "білий список" з 10 українських онлайн-медіа з якісною інформацією за версією Інституту масової інформації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ІМІ.

Як зазначила виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк, у рейтинг, який називають "білим списком", увійшло 10 сайтів загальнонаціональних ЗМІ, "які дійсно мають рівень якісної інформації понад 95%. І мене радує, що якісна інформація присутня саме онлайн і може бути альтернативним джерелом для тих громадян, які черпають інформацію в соціальних мережах".

Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією 01

Читайте також: У 2020-му Цензор.НЕТ очолив рейтинг інформаційних сайтів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

рейтинг (1650) ЗМІ (1357) ІМІ (18) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+39
Тут лише коментарі чого варті. Вони бувають цікавішими за новини.
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21.01.2021 20:34
+30
Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму з срібною нагородою в індивідуальній гонці на Кубку світу в Антхольц-Антерсельві.

Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией - Цензор.НЕТ 5850
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21.01.2021 20:40
+22
Ну и хорошо. Читаем цензор.
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21.01.2021 20:32
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В правом верхнем углу нажми - "UA" !
Но тогда кацапы напишут - а мынепанимаем....
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21.01.2021 21:12 Відповісти
Я знаю де що натискати. Дякую за пораду але я не про те писав.
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Читайте трохи нижче- так само написав!
😁
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21.01.2021 21:13 Відповісти
А що до непринятому закону "Української мови" - перші новини на Цензорі мусять бути на гілці UA а не як зараз- RU??
На якій мові чи язіку написано- така й відповідь!!
😁
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21.01.2021 21:10 Відповісти
зашел, и сразу в спам!..
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21.01.2021 21:14 Відповісти
та мне пофиг, кто ты и откуда!.. у тебя нулевые комменты и сам ты нулевой!
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Ой , та ладна! Максимум , що ти робиш то це за собою свої зелені шмарклі тягаєш.
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21.01.2021 21:15 Відповісти
Зеля малорос Порошенко Українець. Що далі убогий? Масочку одінь клоун.

Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією - Цензор.НЕТ 4235
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21.01.2021 21:19 Відповісти
Хутин-пУЙЛО.
Крим-Україна.
рфія- ворог.
пУЙЛО&рфія-ПНХ!
Тепер ти FD FD
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Подергай пыньку и фсе (заходить никуда не надо)...
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21.01.2021 21:17 Відповісти
Зарплатня маленька, вистачає тіко на підлогу-вареника...
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21.01.2021 21:34 Відповісти
У большинства из перечисленных выше "белых" изданий отсутствует возможность оперативной реакции на публикуемые статьи, т.е. возможность мгновенных комментариев. Например, у хвалёного "Зеркала недели" такая возможность отсутствует. А в этом, на мой взгляд, главная привлекательность изданий для читателей. Жаль, что ИМИ этого не понимает (или делает вид, что не понимает), раз поставила в один ряд с Цензором издания гораздо менее привлекательные для современного читателя, которые боятся публиковать мнения своих читателей.
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21.01.2021 21:14 Відповісти
повністю згідний, Юлія Мостова просто переживає, що читачі будуть коментувати її ядовитість і вона та її творчий колектив втратять власне реноме саме перед собою
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22.01.2021 04:07 Відповісти
так тримати
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Добавлю к выше сказанному. Если бы у "Зеркала недели" в своё время была обеспечена возможность комментариев, то при наличии у его издателей политической воли можно было бы не "сопли жевать", а организовать соответствующую медийную поддержку мужу главного редактора этого издания. А так, имеют то, что имеют.
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21.01.2021 21:24 Відповісти
ты подчиненный игорька что оли? за панталонием скучаешь?
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21.01.2021 21:28 Відповісти
до речі, а пан Ю. Бутусов тривалий час був оглядачем "ДТ"
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21.01.2021 21:29 Відповісти
був час у 2000 тисяному ДТ друковане на схопити було у кіоску...
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21.01.2021 21:38 Відповісти
був час, коли й під "Телеманію" народ не спав до глупої ночі

етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 00:03 Відповісти
Дякуємо Цензору за комфортний притулок))
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21.01.2021 21:29 Відповісти
Censor.net - переходьте на гілку UA!!
А то штраф впаяють!!
😁
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21.01.2021 21:31 Відповісти
Ну не согласен. С 13 по 19-й года читал Уп. То во что превратилось это уважаемое издание - просто мрак. Так что эту говноконтору нужно выбрасывать на помойку. Можно оставить только ЕвроПравду, Ист правду
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21.01.2021 22:06 Відповісти
Та заради Бога, тут ніхто нікого насильно не тримає
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21.01.2021 22:57 Відповісти
та ладно)) мы не злопамятные)
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21.01.2021 23:30 Відповісти
Молодці !!! Так тримати !!!
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21.01.2021 23:26 Відповісти
Тільки не придворна Українська Правда,а на справді ''коломойсъка брехня''. Не набагато краще зараз і Радіо Свобода, теж дуже ''зелене''.
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21.01.2021 23:47 Відповісти
Я насправді не можу зрозуміти, яким чином у списку опинилась "УП"... будь ласка, друзі, поясніть!
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22.01.2021 00:38 Відповісти
Новостной сайт без возможности комментирования - каменный век.
Из этих 10 сайтов нормально можно комментировать только на Цензоре и УП (раньше).
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22.01.2021 10:09 Відповісти
Як до переліку потрапила "Українська Правда московського патріархату"?
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22.01.2021 10:10 Відповісти
Спеціально зберіг картинку чесних змі. А всілякі Г+Г нехай дауни дивляться
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22.01.2021 11:07 Відповісти
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