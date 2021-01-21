Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський
Заступник адміністрації президента РФ Дмитро Козак "безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло".
Про це пише в Telegram член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"У ТКГ сьогодні була неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він жодного разу не брав у них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло", - написав він.
За словами Казанського, Козак був роздратований і говорив емоційно, вимагаючи, щоб учасники зустрічі обговорювали "дорожню карту", запропоновану Росією через своїх маріонеток.
"Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає. Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступнику керівника адміністрації президента РФ", - додав Казанський.
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медведчук ему не по масти
родятся они без блох.....
и предидущего)))
человек для "Минского процесса" то что надо !
он тебе так закрутит и выкрутит !
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Бач які кацапи емоційні..Розпереживалися. ...Зараз плакати почну ...
смена коней
и перекладывание мешков
с одних плечей на другие..
ну или просто "в пятак"
Если это театральное выступление, значит Система готовит в Украине какую-то неприятность.
Если это истерика, то раша в реальном тупике.