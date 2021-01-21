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Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський

Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і

Заступник адміністрації президента РФ Дмитро Козак "безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло".

Про це пише в Telegram член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У ТКГ сьогодні була неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він жодного разу не брав у них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло", - написав він.

За словами Казанського, Козак був роздратований і говорив емоційно, вимагаючи, щоб учасники зустрічі обговорювали "дорожню карту", запропоновану Росією через своїх маріонеток.

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"Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає. Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступнику керівника адміністрації президента РФ", - додав Казанський.

Автор: 

Гризлов Борис (78) росія (64946) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+23
****** їм на комір а не Україну з нашим Кримом!
Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский - Цензор.НЕТ 1744
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21.01.2021 21:18
+18
Горять сраки у кацапів))
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21.01.2021 21:13
+18
Відмову України від суверенітету та територіальної цілісності...Так їм хочеться
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21.01.2021 21:15
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Козак давит на Медведчука, Дмитриев хочет двинуть эту пару в сторону. Если не будет Спутника, то так оно и случится. Потому у оппонентов политическая злость.
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21.01.2021 21:12 Відповісти
козак может только надавить себе на чиряк...
медведчук ему не по масти
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21.01.2021 21:15 Відповісти
он и не давит. Наоборот, помогает. Но есть уже другие, которые давят и хотят подвинуть и Козака и Медведчука. Пока не вышло, но только пока.
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21.01.2021 21:20 Відповісти
блохи котятам достаются от кошки
родятся они без блох.....
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21.01.2021 21:22 Відповісти
и в результате рождаются дмитриевы, что будет похуже всех блох, вместе взятых.
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21.01.2021 21:24 Відповісти
я не совсем верно написал сверху.
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21.01.2021 21:21 Відповісти
система - вот имя следующего
и предидущего)))
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21.01.2021 21:31 Відповісти
Леонид Макарович такая нудная жопа, что он зажует кого угодно, а уж Казака тем более

человек для "Минского процесса" то что надо !
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21.01.2021 22:49 Відповісти
Горять сраки у кацапів))
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21.01.2021 21:13 Відповісти
от Кравчука на стену полезешь.....
он тебе так закрутит и выкрутит !
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21.01.2021 22:50 Відповісти
вместо Грызлова и "говорил эмоционально"

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Бач які кацапи емоційні..Розпереживалися. ...Зараз плакати почну ...
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21.01.2021 21:13 Відповісти
кацап, то огидна потворка, яка була еволюційно створена із біологічного сміття, а отже нам, українцям по цимбалам емоційність тої худобини!
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21.01.2021 21:20 Відповісти
старая тактика кгб
смена коней
и перекладывание мешков
с одних плечей на другие..
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21.01.2021 21:13 Відповісти
Чего они все обсуждают?
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21.01.2021 21:14 Відповісти
Відмову України від суверенітету та територіальної цілісності...Так їм хочеться
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21.01.2021 21:15 Відповісти
я вас прошу, Порох замутил эту жвачку "Минский процесс" и она будет продолжаться дольше "Столетней войны", пока рашка не сдохнет....
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21.01.2021 22:52 Відповісти
вопрос "Северных территорий" Японии не потерял свою остроту и спустя 75 лет
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21.01.2021 22:59 Відповісти
Кроме Японии этим вопросом никто не озабочен почему то.
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21.01.2021 23:33 Відповісти
Всьому світу відомо ,що іловайський та дебальцевський котли зробили регулярні війська РФ. Порошенко звільнив дві третини Донбасу і звільнив би весь Донбас , а мінські угоди змушений був підписати під страшенним тиском.Тільки проросійська пропаганда звинувачує Порошенка
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22.01.2021 10:40 Відповісти
прогревают Байрактары моторы или еще нет?
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21.01.2021 23:21 Відповісти
Ермак облажался...пришлось самому...
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21.01.2021 21:17 Відповісти
****** їм на комір а не Україну з нашим Кримом!
Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский - Цензор.НЕТ 1744
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21.01.2021 21:18 Відповісти
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 2306
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Ой шо робыця....
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21.01.2021 21:21 Відповісти
птнпнх.
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21.01.2021 21:23 Відповісти
Надоело помогать народу далбаса? Вот жлобье, что жалко пару лярдов в месяц Дениске и его алкашне, сволочи!😁
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21.01.2021 21:25 Відповісти
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 7609
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21.01.2021 21:26 Відповісти
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 5106
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21.01.2021 21:39 Відповісти
Ихтамнеты пошли в атаку с открытым "забралом",так и кремлёвский мясник скоро подтянется
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21.01.2021 21:34 Відповісти
"забралом" рифмуется с "******"....
ну или просто "в пятак"
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21.01.2021 22:55 Відповісти
з відкритим забралом більше шансів отримати в бубен)))))
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21.01.2021 23:00 Відповісти
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 5878Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 1163Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 9463
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21.01.2021 21:38 Відповісти
И Казак и Грызлов - организаторы и соучастники грязной кровавой агрессии против независимого, свободного государства, члена ООН Украины, действиям которых нет никаких оправданий и прощений.
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21.01.2021 21:41 Відповісти
А ****** не хохо?
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21.01.2021 22:04 Відповісти
Время кацапов подходит к концу. Истерика будет только возрастать
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21.01.2021 22:54 Відповісти
Это могло быть театрализированным представлением. Поступать истерически, людям высокого полёта, не свойственно.
Если это театральное выступление, значит Система готовит в Украине какую-то неприятность.
Если это истерика, то раша в реальном тупике.
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21.01.2021 22:59 Відповісти
Кравчука дешевым театром не возьмешь, он сам еще тот артист !
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21.01.2021 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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22.01.2021 03:25 Відповісти
Козак пойдёт нах.
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21.01.2021 23:46 Відповісти
Зачем ТКГ легализует этих террористических чучел из ОРДЛО? Эти переговоры с ними не просто ошибка, это преступление!
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22.01.2021 03:24 Відповісти
 
 