Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський

Заступник адміністрації президента РФ Дмитро Козак "безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло".

Про це пише в Telegram член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У ТКГ сьогодні була неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він жодного разу не брав у них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадра і зайняв його крісло", - написав він.

За словами Казанського, Козак був роздратований і говорив емоційно, вимагаючи, щоб учасники зустрічі обговорювали "дорожню карту", запропоновану Росією через своїх маріонеток.

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"Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає. Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступнику керівника адміністрації президента РФ", - додав Казанський.