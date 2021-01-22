Джекпот Mega Millions в майже $1 млрд може бути зірвано сьогодні вночі. Ви теж можете спробувати його виграти! (реклама)

Джекпот Mega Millions в майже $ 1 млрд може бути зірваний сьогодні вночі. Ви теж можете спробувати його виграти!

ОСНОВНІ МОМЕНТИ

Джекпот Mega Millions сягнув $970 млн – до моменту проведення тиражу ця сума може стати ще більше. Це другий найбільший приз в історії лотереї. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 22 січня.

Джекпот Powerball в $731,1 млн, було виграно в середу 20 січня одним білетом, придбаним в штаті Меріленд.

Незалежно від того, де ви живете, ви все ще можете зіграти за приз розміром в майже мільярд доларів!

"Коли ми доходимо до таких розмірів [призу], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї також виявляються в курсі того, що відбувається", прокоментував різкозрослий в останні тижні попит на білети прес-секретар лотереї Мічигану Джейк Харріс. Цілком ймовірно, що до моменту проведення тиражу розмір першого призу переступить межу в $1 млрд.

Як грати в Mega Millions?

Мега Мільйони проводяться в форматі 5/70 + 1/25. Це означає, що учасникам треба вгадати 5 чисел від 1 до 70 і один додатковий номер ("MegaBall") від 1 до 26. Крім джекпоту лотерея також розігрує 8 другорядних призів.

Переможець лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $970 млн, але це не єдиний спосіб стати мільйонером з Mega Millions. Так, виграш другого призу принесе вам хоча б $ 1 млн. У останньому тиражі це вдалося зробити відразу 11 гравцям. Двоє з них подвоїли свій виграш за допомогою опції "Megaplier", яку ви можете додати за невелику доплату.

Як брати участь в Мега Мільйонах з-за кордону?

Як відомо, білети Mega Millions продаються тільки в США. Але це не проблема! Ви можете грати з будь-якого місця в світі, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.com. Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює: "Місцеві агенти theLotter.com в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї ". Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Mega Millions через theLotter.com, вам потрібно:

1. Створити обліковий запис

2. Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей

3. Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)

4. Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням)

5. Оплатити замовлення

Хочете стати першим переможцем Mega Millions на сайті? Не втрачайте час! Джекпот може бути зірваний вже в сьогоднішньому тиражі. Купуйте білети сьогодні, і нехай вам пощастить!

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