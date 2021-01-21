Головні новини 21 січня: пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, передачу полонених Медведчуку зупинено

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, Тупицький просить Зеленського скликати РНБО, передачу полонених Медведчуку зірвано, САП знову закрила справу "Роттердам+", - головні новини України 21 січня.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

Полум'я спалахнуло о другій половині дня, попередня причина пожежі - необережне поводження з електричними нагрівачами. Вогонь забрав життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ятьох людей вдалося врятувати.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. Господиня закладу зараз вдома на лікарняному, біля її житла виставили наряди поліції.

22 січня оголошено в Харкові днем жалоби. ДСНС проведе перевірки в будинках для людей похилого віку, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для людей похилого віку.

Передача полонених українців Медведчуку не відбудеться

За словами глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, процес передачі зупинено - літак з утримуваними українцями не вилетів.

"Я не знаю, може, крім української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримується Росією, це означає тільки одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - говорить Кравчук.

Тупицький звернувся до Зеленського

Відсторонений указом президента Володимира Зеленського глава КС Олександр Тупицький звернувся до глави держави з відкритим листом. Він називає дії працівників Управління держохорони, які ось уже кілька днів не пускають його на роботу, незаконними, і каже, що таким же чином співробітники УДО можуть заблокувати роботу будь-якої установи.

Тупицький просить Зеленського пустити його на роботу, звільнити керівництво УДО і скликати Раду національної безпеки та оборони.

САП закрила справу "Роттердам+" вдруге

Рішення про закриття справи приймав той самий прокурор Пономаренко, що закривав справу першого разу. Після першого закриття справи НАБУ просило генпрокурора Венедіктову замінити прокурора у цій справі, відсторонивши Пономаренка, але зроблено це не було.

Нове закриття НАБУ також обіцяє оскаржити.

Рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини оголосив низку рішень, що стосуються України.

Він визнав, що наша держава порушила свободу слова, коли відмовилася в 2011 році надати тоді ще журналісту Сергію Лещенку інформацію про те, за яку суму Янукович купив землю в Межигір'ї.

Крім цього, суд ухвалив, що Україна має виплатити 19 тис. євро компенсації євромайданівцю Ігорю Луценку і 25 тис. євро - братові вбитого учасника революції Михайла Вербицького.

Також суд визнав, що Росія несе відповідальність за тортури військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року.