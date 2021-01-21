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Новини
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Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік: "Ми не повинні забувати про наші обіцянки"

Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік:

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, та обговорив дорожню карту їхнього вирішення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати та голови комітетів парламенту, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники та радники.

Йшлося про зміни в державі, які відбуваються у зв’язку з пандемією. Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню.

Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС.

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Прем’єр-міністр розповів, що уряд працює над реалізацією ініціативи Глави держави щодо іпотеки для молоді під 7%. Також у планах – запровадження іменних стипендій для студентів і спеціальних премій.

"Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли спрощення умов ведення бізнесу, доступні кредити та іпотеку для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення. Звичайно, пандемія коронавірусу внесла свої корективи та поставила перед нами нові неочікувані виклики, які потребували негайного вирішення. Але ми не повинні забувати про наші обіцянки й те, чого від нас очікують люди. У новому році ми повинні продовжити рух у напрямку втілення наших програмних положень для побудови успішної країни щасливих людей", – зазначив Зеленський.

Верховна Рада збереться на пленарне засідання 26 січня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Разумков Дмитро (1526) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+35
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 1755
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21.01.2021 22:16
+34
В.А. Зеленский. "Полное собрание обещаний" в 54 томах (метрах).
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21.01.2021 22:11
+24
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2519
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21.01.2021 22:24
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В.А. Зеленский. "Полное собрание обещаний" в 54 томах (метрах).
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21.01.2021 22:11 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 1755
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21.01.2021 22:16 Відповісти
"он столько много обещал, что я уже даже ничего не помню из того, что он обещал"


эпиграф к книге ЗЕленского "ЦЕНА СЛОВА"
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21.01.2021 22:19 Відповісти
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21.01.2021 22:26 Відповісти
Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", це Степанов поставив таку умову китайській фірмі Sinovac Що Україна купить, якщо Sinovac продаватиме свою вакцину Україні через прокладку Степанова "Лекхім" - .Chas.News logo

А міністр Степанов наполягає, що посередництво «Лекхіму» є вимогою китайської сторони.

За таких умов в Європі, чи США, Степанов мав би негайно подати у відставку. А якщо "здєлка" відбулася - то сів би в каталажку і надовго! А в деяких країнах Південно-Східної Азії- за вироком суду.., розстріляли б!

Що слід зробити в такій ситуації? Різницю в ціні, за якою продаватиме вакцину "Лекхім" і ціною, за якою продає фірма Sinovac - має перекрити Степанов всім свої майном (активами)

https://chas.news/news/predstavniki-sinovac-************-scho-spivpratsyuvati-z-lekhimom-im-rekomenduvav-uryad
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22.01.2021 00:15 Відповісти
Шедевр пиара клоуна на троне царя - "Мы не должны забывать о наших обещаниях". (или это кто-то клоуна подставил и написал саркастическую эпитафию его деяниям на троне царя?)) )
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22.01.2021 00:29 Відповісти
АЛЕЕЕЕ! клоун ! Даже в твое незабвенное - А НУ ВЫЙДЫ ОТСЮДА РОЗБИЙНЫК верилось и смеялось смешнее ...
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22.01.2021 00:32 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 7579
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21.01.2021 22:51 Відповісти
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21.01.2021 22:54 Відповісти
Идиот
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21.01.2021 22:12 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2519
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21.01.2021 22:24 Відповісти
откудо єсть пошол
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 00:01 Відповісти
не прошло и два года )))
шо такое?
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21.01.2021 22:13 Відповісти
Ермак величайший из продюсеров величайшего лидера - почерк узнаете?
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22.01.2021 00:34 Відповісти
Какия прральныя слова и кака кружитца галава(вже 30 років)!!
🤣🤣
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21.01.2021 22:14 Відповісти
это ты, кацапский пенсионер, помог ему туда залезть
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21.01.2021 22:19 Відповісти
та шось ти два роки тому не дуже чекав всплытія правди, а просто розносив кацапо-бенінсько-матьківщинську брехню
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21.01.2021 22:34 Відповісти
я це написав зовсім не для того, шоб тебе зацікавити.

я це написав для того, шоб інші не забули, яка ти мерзота
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21.01.2021 22:47 Відповісти
Севастополь не Україна??
Там служив на БПК....
Клавчик, рахуй сірники..
🤣🤣
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21.01.2021 22:27 Відповісти
Питання не в тому, де ти колись служив.

Питання в тому, шо зараз тобі пенсію нараховує і виплачує міністерство оборони Кацапії
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21.01.2021 22:29 Відповісти
Ні-УКРАЇНА!!
🤣
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21.01.2021 22:31 Відповісти
можливо і Україна також.

ти ж хитродупий
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21.01.2021 22:32 Відповісти
Дякую за комплімент!!
А Ви хитровагінна??
🤔
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21.01.2021 22:34 Відповісти
ваш мамківщинський ботоосередок сценаристи кварталу шуткам вчать ?
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21.01.2021 22:36 Відповісти
шютка на Українській мові -Жарт..
🤣
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21.01.2021 22:44 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 6183
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21.01.2021 22:14 Відповісти
Це "культовий" песик. Дарма ти так з ним..
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22.01.2021 00:59 Відповісти
Про які обіцянки мова? Глибше загляати в о(ч)ко пуйла? Моніка невгамовна!
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21.01.2021 22:15 Відповісти
Самовнушением занимается.
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21.01.2021 22:15 Відповісти
и самолюбованием )))
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21.01.2021 22:17 Відповісти
Ага! То пандемія корективи внесла! 😊А тепер пандемія закінчилась разом з локдауном. Тільки забув ірпєрок, що економіка "спіткнулась" (В. А. Зєлєнскій) ще до короновірусу.
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21.01.2021 22:21 Відповісти
больше лозунгов!
мы не должны ... !!!!
мир, труд, май!
каждому совещанию свой гимн и герб!
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21.01.2021 22:16 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 455
????
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21.01.2021 22:17 Відповісти
Зеленський https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa знов "виконав" свою обіцянку! Ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Не послухали Голобородька, а він правду казав Зеленський БРЕХЛО!

https://twitter.com/ze_benya/status/1342934788714471432

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21.01.2021 22:22 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 4999
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21.01.2021 22:47 Відповісти
Здесь моя пенсия, которую лишили в 55 лет. а потом и в 60 - будьте вы ш и ды прокляты.Народный гнев не за горами
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21.01.2021 23:20 Відповісти
Nastoyashchij Polkovnik
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00ZZHUGaHZzmdGz2opcIfc66Hv0Iw:1611260600671&q=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDUwTUpZxCp5YcKF3UC4QeHC_IvNFzZf2HCx_cK-C5subAAA-6MZFCkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8Pi97a3uAhVdAxAIHbBlBIcQMTAAegQIAhAD Алла Борисівна Пугачова

Повстречалась я с бравым военным
На скалистом морском берегу
Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу
Страсть повергла в пучину
Об одном только помню
Ой, такой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Приглашал он меня в ресторан
Коньяком, правда, за мой счет угощал
Обещал Монте-Карло и Варну
Ой, и жениться, представляешь, обещал
Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчин
Настоящий полковник
Как закончилось это лето
Помнит лишь опустевший вокзал
И прибой, как дворняга котлету
Все следы нашей страсти слизал

Вот опять я за стойкой буфета
Для поправки бюджета служу
Кать, глянь, посетителей там нету
Ой, пойду я в окно погляжу
Гложет сердце кручина
Давит грудь подоконник
Ой, где ж ты бродишь, мужчина
Настоящий полковник

Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
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21.01.2021 22:26 Відповісти
"Настоящий Голобородько"
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21.01.2021 22:29 Відповісти
Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
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21.01.2021 23:07 Відповісти
преписдента зиленского "заменит даже кофемолка, в которую насрали и раздавили бульдозером".
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21.01.2021 22:17 Відповісти
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21.01.2021 22:18 Відповісти
Так дуже вічливо і зауважу на доступному для адресата язеку.
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21.01.2021 22:23 Відповісти
предельно корректно.Это я вам как филолог филологу говорю.
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21.01.2021 22:26 Відповісти
Мерзота!
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21.01.2021 22:17 Відповісти
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
Нюю..новогоднее обращенийо в пример..
🤑
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21.01.2021 22:18 Відповісти
Так ты же полтора года назад волал тут за криворагуля, шо бегемот на сносях
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21.01.2021 22:19 Відповісти
І не кажи, зебаран думає про нього забули😄
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21.01.2021 22:27 Відповісти
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21.01.2021 22:38 Відповісти
Судя по расплывчатой повестке дня- опять гнилой базар ни о чём, кроме распилов и откатов.
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 5032
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21.01.2021 22:20 Відповісти
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21.01.2021 22:27 Відповісти
байден даст кредит коломойскому.спасать надо пацанов.
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21.01.2021 22:21 Відповісти
Блевотное , лицемерное , унылое говно
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21.01.2021 22:21 Відповісти
эпоху бедности спасти надо.зеленский не врет.
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21.01.2021 22:23 Відповісти
Он ее уже спас
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21.01.2021 22:26 Відповісти
Наша пісня гарна й нова... Як це все запіпчило...
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21.01.2021 22:24 Відповісти
Дурний ошуканий народе,
Ти сам собі напнув ярмо !
Ти зрадив шлях свій до свободи,
бо полюбив телелайно !
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21.01.2021 22:24 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2989
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21.01.2021 22:54 Відповісти
россии повезло больше,у них нет зеленского и трампа.
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21.01.2021 22:28 Відповісти
мнение калмыка ибн засранца мне неинтересно
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21.01.2021 22:32 Відповісти
кучма воспитал хорошего сына,жаль что зеленский не станет президентом россии.
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21.01.2021 22:29 Відповісти
скоморох каже дотепер були квіточки, далі будуть ягідки
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21.01.2021 22:31 Відповісти
"...успешной страны счастливых людей..." - надо же... прям так и сказал?
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21.01.2021 22:40 Відповісти
Зеленский обещал уйти с поста президента, если он нарушит закон, но видимо забыл о своем обещании.
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21.01.2021 22:44 Відповісти
Видимо он не забыл, а врал идиотам в глаза.
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21.01.2021 22:53 Відповісти
чмо
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21.01.2021 22:45 Відповісти
мощным ударом конца взял си-бемоль...
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21.01.2021 22:51 Відповісти
Не було ще ні одного "пріорєтєтного" напрямку, де б Найвеличніший не 💩..
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21.01.2021 22:54 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях"=============
"Если я нарушу закон, я покину пост", - Президента В.ЗЕЛЕНСКИЙ
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21.01.2021 23:01 Відповісти
Ні обіцянок ,ні пробачень...
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22.01.2021 01:16 Відповісти
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский в видосике обещает, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
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21.01.2021 23:05 Відповісти
Образили на весь остаток життя, і принизили

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
Л. Костенко

Сумська обл. с. Кузьки Конотопський р-н
Скажіть ви в змові з місцевими представниками?
Чому ви оголошуєте Закон де одне, а на місцях воно все по іншому? Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я двічі зверталася вже до вас і була в них сонна реакція, бо мене ганяють по всіх місцях де я працювала, (як би надумано) щоб підтвердити стаж
Зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба всі підтвердження стажу....
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 26 років
- що не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. допомогою .
Я рахую що працівники маючи вказівки ваші, і відтягують час щоб не включити мене до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Ну мені треба жити якось -звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже
60 років і 4 місяці вік і стаж більше 26 р. це ж право на пенсію?
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед підтвердження -кажуть найдем легку роботу., нікому ніякого діла, одні отписки. Як жити мені вчора завтра - що за відношення до людей, йти на смітник?
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні Вже я зверталась до влади і впевнена що керівництво в Державі знає про ці всі фокуси - немає сенсу звертатися в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що треба звернення в Суди Європи, бо наші ви, банально як заявилив пенсійному не визнають.
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21.01.2021 23:15 Відповісти
А про чиє він повишеніє благосостоянія турбується ? Невже вони ще недостатньо заробляють від діючих тарифів ?
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21.01.2021 23:24 Відповісти
А шо он, собственно, обещал?
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают.
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21.01.2021 23:27 Відповісти
Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік: "Ми не повинні забувати про наші обіцянки" - Цензор.НЕТ 5230
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21.01.2021 23:28 Відповісти
Таки ОЙЦ!!
Вдруг откуда не возьмись- з'явилась БПП в 14 году...
А в 19-м "слуги"....
Терзают смутныя самненья- однояйцевыя близнюки?
Аллигаторы то на месте, а обещали...
Жиддя по новому і Жиддя без бідності..
🤣🤣
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21.01.2021 23:29 Відповісти
Головне щоб ті хто проголосував за ЗЕ не забули що обіцяли знизити платіжки,підвищити вчителям та лікарям,перестати красти,перетворити Ротердам+ на-, посадити на весні бариг, віддати держдачі дітям сиротам,переїхати з банкової в спейс офіс,закінчити війну, і тд.. тд...тд.
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21.01.2021 23:44 Відповісти
...мы не должны забывать, что голову периодически надо брить, чтобы гниды не размножались !
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21.01.2021 23:53 Відповісти
Съезжает шапито, уходят клоуны, факиры, уносят праздник смех и радость, и то что спистить удалось.(с)
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22.01.2021 00:14 Відповісти
Для кого эти сообщения о совещаниях?
В них не верит ни одна собака (простите, собаки! - вы не худшие в ряду с клоунами из породы людей , снявших с ПУСТОЙ ГОЛОВЫ клоунский колпак, и вообразившим, что она заслуживает короны ) .Простите и клоуны - не все вы глупы и не у всех вас рабское желание служить избранным негодяям. НО если у пустоголового клоуна , раба негодяев, есть хотя бы одна извилина , он хотя бы задницей должен почуять - ПОРА СНЯТЬ Корону ВЛАСИТЕЛЯ или пора учуять что она бутафорская и вернуться к тому , что умеешь пусть и плохо но как-то умеешь...
ВОВА! Не издевайся над народом , над своей родиной - к сожалению для родины это Украина .
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22.01.2021 00:24 Відповісти
- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;

- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;

- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;

- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).

Якщо це не колапс, то хіба умисна державна зрада...
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22.01.2021 01:35 Відповісти
знову ні про що
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22.01.2021 07:41 Відповісти
Та ты ШО!
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22.01.2021 10:55 Відповісти
Совещание это есть пустая болтовня, никаких конкретных решений, реформы свёрнуты.
Всё тонет в имитации. Удивительно, но поддержка Зеленского сохраняется.
"А шо он, собственно, обещал?
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают".
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22.01.2021 12:14 Відповісти
Бабки выходят не из-за денег.в основном из-за тоски по совку, по " сильной руке"ю И ещеиз-за чувства,чтоони кому-то нужны. Нужны ОПЗЖоповцам и за это еще платят- сошлись все мечты до купы.
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15.06.2021 17:17 Відповісти
 
 