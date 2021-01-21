Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік: "Ми не повинні забувати про наші обіцянки"
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, та обговорив дорожню карту їхнього вирішення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати та голови комітетів парламенту, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники та радники.
Йшлося про зміни в державі, які відбуваються у зв’язку з пандемією. Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню.
Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС.
Прем’єр-міністр розповів, що уряд працює над реалізацією ініціативи Глави держави щодо іпотеки для молоді під 7%. Також у планах – запровадження іменних стипендій для студентів і спеціальних премій.
"Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли спрощення умов ведення бізнесу, доступні кредити та іпотеку для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення. Звичайно, пандемія коронавірусу внесла свої корективи та поставила перед нами нові неочікувані виклики, які потребували негайного вирішення. Але ми не повинні забувати про наші обіцянки й те, чого від нас очікують люди. У новому році ми повинні продовжити рух у напрямку втілення наших програмних положень для побудови успішної країни щасливих людей", – зазначив Зеленський.
Верховна Рада збереться на пленарне засідання 26 січня.
Будь ласка, зачекайте...
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эпиграф к книге ЗЕленского "ЦЕНА СЛОВА"
А міністр Степанов наполягає, що посередництво «Лекхіму» є вимогою китайської сторони.
За таких умов в Європі, чи США, Степанов мав би негайно подати у відставку. А якщо "здєлка" відбулася - то сів би в каталажку і надовго! А в деяких країнах Південно-Східної Азії- за вироком суду.., розстріляли б!
Що слід зробити в такій ситуації? Різницю в ціні, за якою продаватиме вакцину "Лекхім" і ціною, за якою продає фірма Sinovac - має перекрити Степанов всім свої майном (активами)
https://chas.news/news/predstavniki-sinovac-************-scho-spivpratsyuvati-z-lekhimom-im-rekomenduvav-uryad
етапи бальшова...Г+Г
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
шо такое?
🤣🤣
я це написав для того, шоб інші не забули, яка ти мерзота
Там служив на БПК....
Клавчик, рахуй сірники..
🤣🤣
Питання в тому, шо зараз тобі пенсію нараховує і виплачує міністерство оборони Кацапії
🤣
ти ж хитродупий
А Ви хитровагінна??
🤔
🤣
мы не должны ... !!!!
мир, труд, май!
каждому совещанию свой гимн и герб!
????
https://twitter.com/ze_benya/status/1342934788714471432
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00ZZHUGaHZzmdGz2opcIfc66Hv0Iw:1611260600671&q=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDUwTUpZxCp5YcKF3UC4QeHC_IvNFzZf2HCx_cK-C5subAAA-6MZFCkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8Pi97a3uAhVdAxAIHbBlBIcQMTAAegQIAhAD Алла Борисівна Пугачова
Повстречалась я с бравым военным
На скалистом морском берегу
Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу
Страсть повергла в пучину
Об одном только помню
Ой, такой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Приглашал он меня в ресторан
Коньяком, правда, за мой счет угощал
Обещал Монте-Карло и Варну
Ой, и жениться, представляешь, обещал
Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчин
Настоящий полковник
Как закончилось это лето
Помнит лишь опустевший вокзал
И прибой, как дворняга котлету
Все следы нашей страсти слизал
Вот опять я за стойкой буфета
Для поправки бюджета служу
Кать, глянь, посетителей там нету
Ой, пойду я в окно погляжу
Гложет сердце кручина
Давит грудь подоконник
Ой, где ж ты бродишь, мужчина
Настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Нюю..новогоднее обращенийо в пример..
🤑
Ти сам собі напнув ярмо !
Ти зрадив шлях свій до свободи,
бо полюбив телелайно !
"Если я нарушу закон, я покину пост", - Президента В.ЗЕЛЕНСКИЙ
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
Л. Костенко
Сумська обл. с. Кузьки Конотопський р-н
Скажіть ви в змові з місцевими представниками?
Чому ви оголошуєте Закон де одне, а на місцях воно все по іншому? Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я двічі зверталася вже до вас і була в них сонна реакція, бо мене ганяють по всіх місцях де я працювала, (як би надумано) щоб підтвердити стаж
Зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба всі підтвердження стажу....
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 26 років
- що не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. допомогою .
Я рахую що працівники маючи вказівки ваші, і відтягують час щоб не включити мене до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Ну мені треба жити якось -звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже
60 років і 4 місяці вік і стаж більше 26 р. це ж право на пенсію?
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед підтвердження -кажуть найдем легку роботу., нікому ніякого діла, одні отписки. Як жити мені вчора завтра - що за відношення до людей, йти на смітник?
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні Вже я зверталась до влади і впевнена що керівництво в Державі знає про ці всі фокуси - немає сенсу звертатися в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що треба звернення в Суди Європи, бо наші ви, банально як заявилив пенсійному не визнають.
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают.
Вдруг откуда не возьмись- з'явилась БПП в 14 году...
А в 19-м "слуги"....
Терзают смутныя самненья- однояйцевыя близнюки?
Аллигаторы то на месте, а обещали...
Жиддя по новому і Жиддя без бідності..
🤣🤣
В них не верит ни одна собака (простите, собаки! - вы не худшие в ряду с клоунами из породы людей , снявших с ПУСТОЙ ГОЛОВЫ клоунский колпак, и вообразившим, что она заслуживает короны ) .Простите и клоуны - не все вы глупы и не у всех вас рабское желание служить избранным негодяям. НО если у пустоголового клоуна , раба негодяев, есть хотя бы одна извилина , он хотя бы задницей должен почуять - ПОРА СНЯТЬ Корону ВЛАСИТЕЛЯ или пора учуять что она бутафорская и вернуться к тому , что умеешь пусть и плохо но как-то умеешь...
ВОВА! Не издевайся над народом , над своей родиной - к сожалению для родины это Украина .
- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;
- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;
- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
Якщо це не колапс, то хіба умисна державна зрада...
Всё тонет в имитации. Удивительно, но поддержка Зеленского сохраняется.
"А шо он, собственно, обещал?
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают".