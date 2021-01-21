У господаря згорілого будинку для літніх людей знайшли ще один такий незаконний заклад

У другому пансіонаті для літніх людей проживають 24 мешканці.

Про це повідомив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Власника перевіряємо на наявність іще кількох таких власних будинків, які теж можливо були переобладнані на будинки для літніх людей. На цей час ми встановили один такий будинок, в якому перебувало 24 літні людини. На цей будинок також немає документів", - розповів Клименко, пообіцявши якнайшвидше затримати власника приміщень.

Поліцейські приступили до огляду місця події та допитали трьох осіб обслуговуючого персоналу і одного управляючого. Крім того, вони допитали співорендарку будівлі, яка наразі перебуває на лікуванні після операції. Зараз наряд поліції чергує біля її палати.

За словами Клименка, дозвільної документації на будинок для літніх людей немає, водночас встановлено особу власника, який здав будівлю в оренду.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей в Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок людей похилого віку був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для осіб похилого віку.