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У господаря згорілого будинку для літніх людей знайшли ще один такий незаконний заклад

У господаря згорілого будинку для літніх людей знайшли ще один такий незаконний заклад

У другому пансіонаті для літніх людей проживають 24 мешканці.

Про це повідомив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Власника перевіряємо на наявність іще кількох таких власних будинків, які теж можливо були переобладнані на будинки для літніх людей. На цей час ми встановили один такий будинок, в якому перебувало 24 літні людини. На цей будинок також немає документів", - розповів Клименко, пообіцявши якнайшвидше затримати власника приміщень.

Поліцейські приступили до огляду місця події та допитали трьох осіб обслуговуючого персоналу і одного управляючого. Крім того, вони допитали співорендарку будівлі, яка наразі перебуває на лікуванні після операції. Зараз наряд поліції чергує біля її палати.

За словами Клименка, дозвільної документації на будинок для літніх людей немає, водночас встановлено особу власника, який здав будівлю в оренду.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей в Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок людей похилого віку був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для осіб похилого віку.

Автор: 

пожежа (4312) Нацполіція (15136) Харків (5565) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+18
И никто не знал, правоохранители и пожарные обходили стороной?
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21.01.2021 22:33
+13
Первая мысль, которая приходит в голову, когда узнаешь, что этот приют вообще нигде не числился. Ну, какой дурак может поверить в то, что мусорня не знала об этом. Да на следующий день после заселения участковый мусор начал бы интересоваться, а что это тут на "его территории".
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21.01.2021 22:51
+12
не удивлюсь если они были конечными бенефециарами
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21.01.2021 22:35
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И никто не знал, правоохранители и пожарные обходили стороной?
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21.01.2021 22:33 Відповісти
не удивлюсь если они были конечными бенефециарами
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21.01.2021 22:35 Відповісти
Первая мысль, которая приходит в голову, когда узнаешь, что этот приют вообще нигде не числился. Ну, какой дурак может поверить в то, что мусорня не знала об этом. Да на следующий день после заселения участковый мусор начал бы интересоваться, а что это тут на "его территории".
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21.01.2021 22:51 Відповісти
100%.
А зараз і місцева влада, і пожежники, і поліція - всі дружно вмикають дурня. Типу, - Ой! А ми не знали!. Я зовсім не здивуюсь, якщо власник - якийсь депутат, чи його мама, яка АБСОЛЮТНО АЛЬТРУЇСТИЧНО, з любові до ближнього, безкоштовно (звичайно) доглядала за літніми людьми.
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22.01.2021 06:38 Відповісти
А есть ли вообще законная схема?
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21.01.2021 22:39 Відповісти
При условии когда государство заботится о своих гражданах.
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21.01.2021 22:41 Відповісти
здайоцца мне, шо владельцу максимум, что могут вменить - это незаконное занятие предпринимательской деятельностью и штраф 340 грн.

никаким законом не запрещено пожилым людям собираться и жить на одной жилплощади,

а из бюджета он денег на их содержание не получал.
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21.01.2021 22:44 Відповісти
Вы знаете, шо Ваши дети Вас любят, если в дом престарелых они Вас везут на заднем сидении, а не в багажнике (ц). Невзоров.
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21.01.2021 22:48 Відповісти
У нас могут вменить все что угодно.
Мы не правовое государство, в этом вся проблема.
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21.01.2021 23:11 Відповісти
Дкйствия повлекшие массовую гибель людей. Процедура жестко прописвеа. По крайней мере так было во времена СССР. Что, совок? А может Римская Империя?
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22.01.2021 03:29 Відповісти
чай с малиновым вареньем или просмотр телевизора повлекли массовую гибель ?

тут надо чётко установить, что это за действия и чьи это действия
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22.01.2021 10:38 Відповісти
Твои родители такая же мерзость, как и ты?
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22.01.2021 10:48 Відповісти
вот как кацап, так сразу переход на родителей
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22.01.2021 11:21 Відповісти
Удивительная находка. Сами и крышевали годами.
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21.01.2021 22:41 Відповісти
На фронті знову загиблий.
Знову внаслідок ворожого снайперського вогню....
Знову контрснайперським парам не дажуть наказ.....
Знову промовчить Зеленський...
Знову нам розкажуть про тишу на фронті....
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21.01.2021 22:46 Відповісти
Війна продовжується! Московія вбила ще одного нашого воїна(

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение - Цензор.НЕТ 4763
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21.01.2021 22:47 Відповісти
Янілох побачив мир в очах путлєра !
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21.01.2021 22:49 Відповісти
А я думав, що там де працює ворожий снайпер там має працювати контснайперська група, а не ВСП. ЩО за маразм? А, да ЗЕбанат Хомчак наказом вивів всіх контрснайперів з фронту.
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21.01.2021 23:02 Відповісти
По законам Хаммурапи, если строитель построил дом и хозяина завалило и он погиб, то по закону Хаммурапи, тот кто строил дом должен быть казнен и справедливое наказание за смерть владельца дома, который построил строитель, наказание для строителя смерть ибо по его вине дом завалился.
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21.01.2021 22:58 Відповісти
Канал Г+Г (https://twitter.com/tsnua @tsnua ) хоче з'їсти гівна. Ось за кого і проти кого треба боротись блогосфері. Плюси звикли гівном годувати ЗЕбілів, але коли їм про це кажуть - вони ображаються. Це виклик перед медіаспільнотою. Цікаво, чи наважуться інші ТБ зробити з цього інфопривід.
Geek Journal під загрозою блокування. 1+1 відправили ще один страйк на канал. Деталі: https://facebook.com/tyler.anderson21/posts/3369137099864912%E2%80%A6 https://facebook.com/tyler.anderson21/posts/3369137099864912…
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21.01.2021 22:59 Відповісти
Дякую. Гарно подана ретроспектива і етапи перетворення на гівноплюси.
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22.01.2021 07:53 Відповісти
Це так само що й сьогодні була новина, СБУ накрила ділків які незаконно видобували корисні копалини - 6 тисяч тонн. Тисяч Карл! Курви шлєх би вас потрафив.
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21.01.2021 22:59 Відповісти
Оксана Обертинська, яка зіграла психолога в серіалі "Слуга народу", стала консультанткою Офісу президента Володимира Зеленського з питань вірусології та отримала з бюджету держзамовлень на 18 млн грн. Ось так Манська Хвойда бореться з корупцією.

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение - Цензор.НЕТ 9856
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21.01.2021 23:05 Відповісти
Это фейк или реальная правда? Представить трудно
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22.01.2021 08:26 Відповісти
Таких домов полно по Украине. Вы лучше заставьте их зарегистрироваться и придерживаться всех норм. Закрывать их бессмысленно. Куда будете стариков девать? Государству ведь на весь народ наплевать а тем более на стариков.
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21.01.2021 23:06 Відповісти
Так сделайте легальными, как в цивилизованных странах.
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21.01.2021 23:33 Відповісти
Если будет легальным, то открыться ему почти что не реально. Люди, которые определяют пожилых людей в эти дома - лучшие контролеры. Если, разумеется они нормальные.
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22.01.2021 09:51 Відповісти
На этот дом тоже нет документов"..

Такого не может быть в принципе. Это не может быть частный дом, это 100% госучереждение с госфинансированием.
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22.01.2021 00:00 Відповісти
І знову Одеса.
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22.01.2021 00:24 Відповісти
ой, шото я заволновался, за здоровье "хозяйки" этого заведения,ой там работа кипит я представляю(армагедон)
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22.01.2021 00:28 Відповісти
Если вы дома содержите и ухаживаете за родственниками жены - это тоже незаконное заведегие?
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22.01.2021 03:42 Відповісти
Это зависит от того по своей воле у Вас находится этот родственник или нет.
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22.01.2021 07:56 Відповісти
Харьковчане хвалились свои мером -ах, сколько он "табуреток" поставил в метро, ах... Это вам, харьковчане, напоминание, что харьковской власти на вас плевать... Это вы все виновны в попустительстве действий верхушки вашей городской власти, вы ее выбирали, а опосредованно и в нелепой гибели ни в чем не повинных людей. Правда-она жестокая.
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22.01.2021 08:24 Відповісти
Полиция гребла там деньги лопатой за этот дом, пока он не згорел.
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22.01.2021 09:08 Відповісти
 
 