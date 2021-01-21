Для координації роботи комісії зі з'ясування обставин пожежі в будинку для літніх людей у Харків вилетів голова Мінрегіону Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вилітає в Харків для координації роботи урядової комісії з виявлення обставин і причин пожежі в будинку для літніх людей напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Ми зробимо все, щоб причини пожежі були об'єктивно вивчені, а винних покарали за законом", - цитує пресслужба слова Чернишова.

Також повідомляється, що міністр вилетів до Харкова спільно з членами урядової комісії.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин пожежі в харківському будинку для літніх людей.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей в Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок людей похилого віку був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для осіб похилого віку.