УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12289 відвідувачів онлайн
Новини
796 4

Для координації роботи комісії зі з'ясування обставин пожежі в будинку для літніх людей у Харків вилетів голова Мінрегіону Чернишов

Для координації роботи комісії зі з'ясування обставин пожежі в будинку для літніх людей у Харків вилетів голова Мінрегіону Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вилітає в Харків для координації роботи урядової комісії з виявлення обставин і причин пожежі в будинку для літніх людей напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Ми зробимо все, щоб причини пожежі були об'єктивно вивчені, а винних покарали за законом", - цитує пресслужба слова Чернишова.

Також повідомляється, що міністр вилетів до Харкова спільно з членами урядової комісії.

Читайте також: У господаря згорілого будинку для літніх людей знайшли ще один такий незаконний заклад

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей в Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок людей похилого віку був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для осіб похилого віку.

Автор: 

пожежа (4312) Харків (5565) Мінрегіонрозвитку (751) Олексій Чернишов (275)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нах он там нужен? Разве с обеспокоенным и лицом видосик пилить? Прокурорские крайних назначат. Если назначенные примажорены, то отпустят в бега. Всё. Дело закрыто. Больше ничего по сути не будет...
показати весь коментар
21.01.2021 23:08 Відповісти
Каждый раз одно и тоже: дешевый и убогий пиар на человеческом горе!
В нормальной стране, расследованием подобных происшествий занимаются правоохранительные органы.
И только у нас, по любому поводу создают непонятные "правительственные комиссии"!
показати весь коментар
21.01.2021 23:08 Відповісти
Видимость деятельности наше всё... Лучше бы дали ему лопату. Вскопал бы сотку и земляных червей была бы благодарочка. Уже польза...
показати весь коментар
21.01.2021 23:10 Відповісти
 
 