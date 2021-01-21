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Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові могла статися через газовий лічильник, - поліція

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові могла статися через газовий лічильник, - поліція

У пансіонаті мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення могло розпочатися з газового лічильника.

Таку версію озвучив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За попередньою інформацією, саме сьогодні в цьому будинку мали ремонтувати газове обладнання. Задимлення було саме в районі газового лічильника. Наразі поліцейські опитали трьох доглядальниць цього будинку та управляючого", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що, за показами свідків, під час пожежі у будинку перебувало 28 літніх людей та 4 осіб обслуговуючого персоналу.

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Слідчими поліції за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення встановленим законодавством умов пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей".

Також читайте: Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція

Автор: 

пожежа (4312) Нацполіція (15136) Харків (5565) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+3
газовый счётчик может ремонтироваться без демонтажа? если счётчик был простая механика, то чему там задымлятся? .......
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21.01.2021 23:42
+2
Кто пожиспектор, который проверял данный пансионат и закрыл глаза на нарушения правил пожарной безопасности? Например у нас в детском саду, где ранее были на некоторых помещениях решетки, а стены обиты вагонкой, наконец заставили снять, но простояло это всё при закрытых глазах пожинспекции лет пятнадцать. Теперь, опять когда погибли люди, пускай сделают проверку подобных домов, заодно садов и учебных заведений, на наличие решёток, сгораемых облицовок стен и свободных эвакуационных выходов, потому как это повторится в будущем.
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21.01.2021 23:54
+2
Який п*здець. І що характерно, у нас має статися трагедія, щоб отакий бардак нарешті виліз під вицибулені очі суспільства та влади - "хмуя собі, людоньки добрі! що ж це коїться?"
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
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22.01.2021 00:17
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Так прокурорша казала через недбале поводження з електроприладами. Коротше бабці винні самі.
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21.01.2021 23:26 Відповісти
задымление могло начаться с газового счетчика.Источник: https://censor.net/ru/n3243304
А возгорание где началось?
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21.01.2021 23:35 Відповісти
пошла отмазка армянина... какое отношение он имел к газовому счетчику? виновата газ контора - фирташ.
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21.01.2021 23:38 Відповісти
газовый счётчик может ремонтироваться без демонтажа? если счётчик был простая механика, то чему там задымлятся? .......
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21.01.2021 23:42 Відповісти
Скорей всего отрезали газ.
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21.01.2021 23:53 Відповісти
Кто пожиспектор, который проверял данный пансионат и закрыл глаза на нарушения правил пожарной безопасности? Например у нас в детском саду, где ранее были на некоторых помещениях решетки, а стены обиты вагонкой, наконец заставили снять, но простояло это всё при закрытых глазах пожинспекции лет пятнадцать. Теперь, опять когда погибли люди, пускай сделают проверку подобных домов, заодно садов и учебных заведений, на наличие решёток, сгораемых облицовок стен и свободных эвакуационных выходов, потому как это повторится в будущем.
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21.01.2021 23:54 Відповісти
Прочитал, теперь понятно, дом престарелых был нелегальным, какие проверки. Наверное при этом позиционировали себя, как элитный...Бардак!
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22.01.2021 00:00 Відповісти
Який п*здець. І що характерно, у нас має статися трагедія, щоб отакий бардак нарешті виліз під вицибулені очі суспільства та влади - "хмуя собі, людоньки добрі! що ж це коїться?"
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
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22.01.2021 00:17 Відповісти
Хмм...может ..в районе кирпичной кладки? Или водосточной трубы?
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22.01.2021 06:22 Відповісти
Так "пожежа" чи "задимлення"?
Ми на мокшанії чи в Україні.
Це в мокшанії є нові слова. Пожежа - "задимлення". Вибух - "хлопок".
Може передрук із "тієї сторони".
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22.01.2021 08:12 Відповісти
Качество подаваемого в жилье газа значительно упало. Из-за конденсата газовые счетчики клинят, что приводит к аварийным ситуациям.
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22.01.2021 10:32 Відповісти
 
 