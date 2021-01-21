Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові могла статися через газовий лічильник, - поліція

У пансіонаті мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення могло розпочатися з газового лічильника.

Таку версію озвучив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За попередньою інформацією, саме сьогодні в цьому будинку мали ремонтувати газове обладнання. Задимлення було саме в районі газового лічильника. Наразі поліцейські опитали трьох доглядальниць цього будинку та управляючого", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що, за показами свідків, під час пожежі у будинку перебувало 28 літніх людей та 4 осіб обслуговуючого персоналу.

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Слідчими поліції за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення встановленим законодавством умов пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей".

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