Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові могла статися через газовий лічильник, - поліція
У пансіонаті мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення могло розпочатися з газового лічильника.
Таку версію озвучив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За попередньою інформацією, саме сьогодні в цьому будинку мали ремонтувати газове обладнання. Задимлення було саме в районі газового лічильника. Наразі поліцейські опитали трьох доглядальниць цього будинку та управляючого", - сказав Клименко.
Він також зазначив, що, за показами свідків, під час пожежі у будинку перебувало 28 літніх людей та 4 осіб обслуговуючого персоналу.
Слідчими поліції за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення встановленим законодавством умов пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей".
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А возгорание где началось?
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
Ми на мокшанії чи в Україні.
Це в мокшанії є нові слова. Пожежа - "задимлення". Вибух - "хлопок".
Може передрук із "тієї сторони".