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Новини Агресія Росії проти України
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Рішення ЄСПЛ - знакове в питанні притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму, - ЄС

Рішення ЄСПЛ - знакове в питанні притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму, - ЄС

Рішення Європейського суду з прав людини про прийнятність для розгляду справи "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини у Криму є знаковим у процесі притягнення РФ до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня Європейський суд з прав людини оголосив частково прийнятною скаргу України проти Росії стосовно систематичних порушень Європейської конвенції з прав людини Російською Федерацією в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі у 2014 році. Суд встановив, що Росія вже здійснювала контроль над Кримом до проведення незаконного так званого "референдуму". Це – знакове рішення у питанні притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму", - йдеться у заяві.

При цьому висловлюється занепокоєння "тенденцією щодо свавільних затримань, насильницьких зникнень, примусових призовів на військову службу, примусових переміщень та депортацій жителів Криму Російською Федерацією, у тому числі етнічних українців та кримських татар та тих, хто намагається протистояти владі на місцях".

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"Ми шкодуємо з приводу того, що 12 січня ще три громадянина України — Айдер Джаппаров, Енвер Омеров та Різа Омеров — були засуджені в Російській Федерації за звинуваченням у "організації та участі у діяльності терористичній організації та насильницькому захопленні та утриманні влади", - додали в ЄС.

Нагадуємо, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу "Україна проти Російської Федерації" щодо Криму та перейшов до розгляду її по суті. Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті та релігії, про право на свободу зібрань та об’єднань.

Автор: 

Крим (14131) Європейський суд з пр... (452) Євросоюз (13322)


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Поки ЕСПЛ виносить рішення яке вщент розбиває зліплені із гівна і палок "факти" портнова, українське судиліще ЗЕбаната виносить ось такі рішення.Гнила наскрізь судова система має піти прахом.

Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 7998
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21.01.2021 23:30 Відповісти
А ,если оппозиция и продажные мрази журнашлюхи ,резко перекрасившиеся в зеленку ( Найем , Лещенко , Соболев с его дружиной……………… ) и остальные хамелеоны Парасюк «свобода « не примут никаких действий , после решений портновских судилищ , Украине - конец
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22.01.2021 00:32 Відповісти
Щодо рішення ЕСПЛ по Криму:

Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 9696 Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 388
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21.01.2021 23:32 Відповісти
россия сегодня освобождает белорусию и армению от бандеровцев.
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21.01.2021 23:35 Відповісти
семь лет лихой кацап бесчинствует во всём мире, но никто конкретно не сказал, когда он и как будет отвечать ?
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21.01.2021 23:37 Відповісти
статья №5 конституции украины.власть принадлежит народу.о каких беспорядка пишет портнов?админ здания в киеве не были захвачены и капитолий не штурмовали.у портнова крыша едет от дебилизма.
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21.01.2021 23:38 Відповісти
Они не дебилы - ВРАГИ УКРАИНЫ ПОРТНОВ , зеленский и вся его мишура
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22.01.2021 00:25 Відповісти
Параллельно нужно рассматривать иск о геноциде украинского народа (Голодоморе) со стороны России.
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22.01.2021 07:22 Відповісти
 
 