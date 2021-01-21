Рішення ЄСПЛ - знакове в питанні притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму, - ЄС

Рішення Європейського суду з прав людини про прийнятність для розгляду справи "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини у Криму є знаковим у процесі притягнення РФ до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня Європейський суд з прав людини оголосив частково прийнятною скаргу України проти Росії стосовно систематичних порушень Європейської конвенції з прав людини Російською Федерацією в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі у 2014 році. Суд встановив, що Росія вже здійснювала контроль над Кримом до проведення незаконного так званого "референдуму". Це – знакове рішення у питанні притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму", - йдеться у заяві.

При цьому висловлюється занепокоєння "тенденцією щодо свавільних затримань, насильницьких зникнень, примусових призовів на військову службу, примусових переміщень та депортацій жителів Криму Російською Федерацією, у тому числі етнічних українців та кримських татар та тих, хто намагається протистояти владі на місцях".

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"Ми шкодуємо з приводу того, що 12 січня ще три громадянина України — Айдер Джаппаров, Енвер Омеров та Різа Омеров — були засуджені в Російській Федерації за звинуваченням у "організації та участі у діяльності терористичній організації та насильницькому захопленні та утриманні влади", - додали в ЄС.

Нагадуємо, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу "Україна проти Російської Федерації" щодо Криму та перейшов до розгляду її по суті. Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті та релігії, про право на свободу зібрань та об’єднань.