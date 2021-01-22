В "Дії" з'являться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у першому кварталі 2021 року низки нових цифрових послуг у додатку "Дія".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія ID, зміна місця проживання, будівельні послуги класів СС2 та СС3, податкові онлайн послуги, електронний медичний висновок, автоматична реєстрація бізнесу. Унікальні продукти, як завжди, трансформують Україну. Усі ці послуги скоро будуть доступні онлайн в Дії. Завдяки найкращій команді Мінцифри", - написав Федоров.

Він перерахував такий список послуг, які планують до запуску в першому кварталі 2021 року.

✔️Дія ID — сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні. У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги.

✔️Зміна місця реєстрації онлайн.

✔️Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

✔️Автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

✔️Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.

✔️Податкові онлайн послуги. Оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

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