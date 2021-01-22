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Новини
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В "Дії" з'являться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у першому кварталі 2021 року низки нових цифрових послуг у додатку "Дія".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія ID, зміна місця проживання, будівельні послуги класів СС2 та СС3, податкові онлайн послуги, електронний медичний висновок, автоматична реєстрація бізнесу. Унікальні продукти, як завжди, трансформують Україну. Усі ці послуги скоро будуть доступні онлайн в Дії. Завдяки найкращій команді Мінцифри", - написав Федоров.

Він перерахував такий список послуг, які планують до запуску в першому кварталі 2021 року.

✔️Дія ID — сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні. У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги.

✔️Зміна місця реєстрації онлайн.

✔️Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

✔️Автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

✔️Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.

✔️Податкові онлайн послуги. Оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

Читайте також: Безробітні кияни зможуть безкоштовно навчатися у приватних IT-школах столиці, - міністр цифрової трансформації Федоров

В Дії зявляться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров 01
В Дії зявляться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров 02

Автор: 

Федоров Михайло (874) Дія (1118)


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Топ коментарі
+7
_Чтобы массы сами добровольно одевали ошейник, он должен быть удобным и привлекательным, разумеется. Вот как червяк на крючке для рыбы!
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21.01.2021 23:38
+6
Смена места регистрации онлайн? Ага, без бумажной справки в военкомате хер чё сделаете)
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21.01.2021 23:49
+5
Австралійський вуйку, тебе ще там вакцинатори-рептилоїди не впіймали?
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22.01.2021 00:48
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_Чтобы массы сами добровольно одевали ошейник, он должен быть удобным и привлекательным, разумеется. Вот как червяк на крючке для рыбы!
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21.01.2021 23:38 Відповісти
Станом на 21 січня лише дев'ять країн Європи поки не почали вакцинуватися: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеґовина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Україна.
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21.01.2021 23:57 Відповісти
Ну вот, есть шанс что в этих странах население останется живым.
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22.01.2021 00:16 Відповісти
Австралійський вуйку, тебе ще там вакцинатори-рептилоїди не впіймали?
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22.01.2021 00:48 Відповісти
Не, у нас это дело вяло движется. Население больше не верит в ковид. Даже тётки постбальзаковского возраста сомневаться начали.
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22.01.2021 00:51 Відповісти
А врачей спрашивают или у них нет выбора?
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22.01.2021 00:58 Відповісти
A вот это я ещё не выяснил. Скоро разберёмся.
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22.01.2021 01:00 Відповісти
А у кого кнопошний телехвон, шо тоді?
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21.01.2021 23:40 Відповісти
"Наберіть ваші ПІП після звукового сигналу..." 😁
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21.01.2021 23:43 Відповісти
Чета через "Дію" повестки в суд для властьпоимеющих не Проходют...
Рабам новый ошейник, цыфровой..
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21.01.2021 23:49 Відповісти
Для всяких вовков все просто - не хочешь в суд, не берешь повестку. Это всяких обычных лохов мусора доставят куда надо, а там "на нет и суда нет".
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21.01.2021 23:52 Відповісти
Агга...под Видео вручали- просто выкинул..
🤣
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21.01.2021 23:55 Відповісти
Смена места регистрации онлайн? Ага, без бумажной справки в военкомате хер чё сделаете)
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21.01.2021 23:49 Відповісти
Когда появятся,тогда и пишите!
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22.01.2021 05:46 Відповісти
представьте, что людей заставили чипироваться- естественно возникнет протест...

а здесь даже вшивать какие-то чипы не нужно-

полная карта личных данных в телефоне, который с гордостью таскает его владелец с собой даже в туалет...
сейчас базовые станции определяют местоположение телефона/владельца с точностью до нескольких десятков метров...
а там еще какие-то NFC меточки под благовидным предлогом придумают....
так под колпак и возьмут...
я вроде не параноик, но как-то печально будущая трансформация видится....
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22.01.2021 07:36 Відповісти
_Нынешние технологии дают государству такой контроль над людьми - сталин и пр. только мечтать о таком могли! И это - пугает.
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22.01.2021 08:54 Відповісти
Сколько же даунов в коментариях...
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22.01.2021 09:33 Відповісти
 
 