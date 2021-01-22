УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12470 відвідувачів онлайн
Новини
6 730 77

Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post

Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post

Президент США Джозеф Байден збирається запропонувати Росії продовження на п'ять років договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), який обмежує кількість американської і російської стратегічної ядерної зброї. Водночас Білий дім планує ввести нові санкції проти РФ за її агресію.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

За словами неназваних американських чиновників, рішення про продовження договору, яке підтримує Росія, продиктовано наближенням крайнього терміну для цього кроку - 5 лютого.

Експрезидент Дональд Трамп намагався продовжити договір на один рік в останні місяці свого президентства, але йому не вдалося це зробити, оскільки Китай відмовився приєднатися до угоди.

Якщо термін дії договору закінчиться, Москва і Вашингтон зможуть розгорнути необмежену кількість атомних підводних човнів, бомбардувальників і ракет, що, як побоюються багато експертів, може спровокувати гонку ядерних озброєнь і ще більше загострити відносини між США і РФ.

Читайте також: США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни

При цьому видання пише, що не всі в оточенні Байдена підтримують продовження СНО-III на п'ять років. Вікторія Нуланд, наприклад, вважає, що договір може бути продовжено на рік.

Водночас адміністрація Байдена, за словами джерел, готується ввести проти Росії нові санкції. Офіційні особи заявили, що новий президент США виключає "перезавантаження" двосторонніх відносин із Москвою.

"Працюючи з Росією, ми також прагнутимемо притягнути її до відповідальності за нерозумні й агресивні дії, які ми спостерігали в останні місяці і роки", - сказав один із чиновників.

Байден доручить директору національної розвідки Авріл Гейнс надати йому повну оцінку передбачуваного втручання Росії у вибори 2020 року, застосування хімічної зброї проти лідера опозиції Олексія Навального і про винагороду членам Талібану за напади на американських військових в Афганістані.

"Ми будемо використовувати цю оцінку для обґрунтування нашої відповіді на російську агресію в найближчі тижні", - сказав інший високопосадовець.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією вступив у силу в лютому 2011 р. Кінець його дії - в лютому 2021 року.

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64946) СНО (4) ядерна зброя (1146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Днями московське МЗС згадало про річницю Переяславської ради 1654 р і «воз'єднання» Росії та України.До відома знавців історії з МЗС РФ:назва «Росія»з'явилася лише у 1721 р., а до того часу на карті була така собі Московія.

Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
показати весь коментар
22.01.2021 00:17
+8
Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3243312

США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
показати весь коментар
22.01.2021 00:01
+8
да , уж , печаль- печальная ... походу Джо тоже не слышал что слова "Россия" и "Договор" должны быть только на клочке туалетной бумаги !
показати весь коментар
22.01.2021 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3243312

США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
показати весь коментар
22.01.2021 00:01 Відповісти
Днями московське МЗС згадало про річницю Переяславської ради 1654 р і «воз'єднання» Росії та України.До відома знавців історії з МЗС РФ:назва «Росія»з'явилася лише у 1721 р., а до того часу на карті була така собі Московія.

Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
показати весь коментар
22.01.2021 00:17 Відповісти
Це не московія, це мокша, відрижка татаро-монгольської орди.
показати весь коментар
22.01.2021 08:13 Відповісти
Замечательно. Нехай кормят стадо подлодками вместо хлеба с маслом.
показати весь коментар
22.01.2021 00:35 Відповісти
У них на МКС то сортир сломается, то жратва закончится, то кондиционер вырубится. На МКС им помогают американцы, за что }{уйлостанцы бесплатно драют тем сортиры.
А на АПЛ американцы парашникам не помогут. Печалька...
показати весь коментар
22.01.2021 06:13 Відповісти
Много это скока? Кузя ещё не на дне?
показати весь коментар
22.01.2021 09:42 Відповісти
*много*,- как много в этом слове брехни кацапской налажоно...Собаки сутулые ,все пытаетесь надувать дряблые щечки,аки жабры, куда вам ,животным,тягаться с Америкой , нищеброды вы,ворье и убийцы . Где бронзовые винты с *многих* ?
показати весь коментар
22.01.2021 10:34 Відповісти
Конечно много.
Правда некоторые на стапелях стоят по 25-30 лет, но какое это имеет значение, верно?
показати весь коментар
22.01.2021 16:59 Відповісти
ПаРашники сами и подорвутца рукожопством..
показати весь коментар
22.01.2021 00:02 Відповісти
До чого Щєля довів нарід?!! Доколє?!! *Уява малює страшні картини, як ідейні совки вхопили той шматочок колишньої совкової розкоші і намагаються виварити з нього смак ковбаси по 2,20...
показати весь коментар
22.01.2021 00:07 Відповісти
Ух ти, калбаса!
Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post - Цензор.НЕТ 2600
показати весь коментар
22.01.2021 00:17 Відповісти
Це - сосиски.
показати весь коментар
22.01.2021 04:00 Відповісти
херовенький початок Джо.
показати весь коментар
22.01.2021 00:02 Відповісти
То був тролінг - пацак Ху це не підтримає бо скрєпа не дасть.
показати весь коментар
22.01.2021 00:04 Відповісти
Та справа в тому, що пацак ху той договір на ху вертів, як і багато інших договорів, чому американці з нього і вийшли бо ху є ху, і договір виявився односторонньою ху.
показати весь коментар
22.01.2021 00:14 Відповісти
Мудре рішення. Воно захистить не тільки США, але й все людство від непередбачених кремлівських придурків
показати весь коментар
22.01.2021 00:12 Відповісти
А как оно нас защитило? Вы сильно за людство будете переживать когда вас и вашу семью зарежет какое ни будь приехавшие из на росийи моторыло?
показати весь коментар
22.01.2021 07:00 Відповісти
Ну, Байден вже старенький, з усім не справиться. Тому по добрій пам'яті срати кацапам у під'їздах буде Обама. У нього є 10-літній досвід. Вчора Байден секретним указом назначив Обаму головним засирачем по *********. Цитата: "Назначити Обаму Барака Хусейновича засирачем кацапів".
показати весь коментар
22.01.2021 00:05 Відповісти
да , уж , печаль- печальная ... походу Джо тоже не слышал что слова "Россия" и "Договор" должны быть только на клочке туалетной бумаги !
показати весь коментар
22.01.2021 00:07 Відповісти
Байден надіслав ***** пляшку шампанського з запискою «Sit down, now!», - джерело
показати весь коментар
22.01.2021 00:08 Відповісти
НІХТО НЕ ПОВИНЕН ТРИМАТИСЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ, КОЛИ МАЄ СПРАВУ З РФ!!! Можна підписати ці умови з рф і вимагати її їх дотримуватись, у той час як самі не будуть. рф це варвари. І боротися з варварами можна тільки варварськими методами. Методами, що сама ж рф і користується!
показати весь коментар
22.01.2021 00:41 Відповісти
британские разведывательные самолеты вскрыли коды доступа к комплексам с-400.ранее турция решила обменять комплексы с-400 на истрибители f-35 американского производства.
показати весь коментар
22.01.2021 00:12 Відповісти
нету никаких кодов доступа т.к. 400 это обычная пво шная система. вот у с 200 с ядерными зарядами такие коды были.
показати весь коментар
22.01.2021 00:26 Відповісти
Мокша что за с-200 с ядерніми зарядами?
показати весь коментар
22.01.2021 00:28 Відповісти
а ты почитай, в интернете хотя бы, перед тем как обзывать других людей.
показати весь коментар
22.01.2021 09:37 Відповісти
Правильно, надо себя и свое президентство сначала обезопасить
показати весь коментар
22.01.2021 00:16 Відповісти
Чтобы ядерную бомбу русские на голову не скинули
показати весь коментар
22.01.2021 00:17 Відповісти
Какие хрюсские,шойгу что ли? Нет никаких хрюсских ,есть татаромордва ,300 лет назад ,обозванная так Пидером 1м !
показати весь коментар
22.01.2021 10:42 Відповісти
болгария отказалась от дальнейшего сотрудничества с россией в связи с испорченными самолетами миг-29,которые россия не может отремонтировать в течение 2 лет со дня поставки.руский металолом сильнее американского
показати весь коментар
22.01.2021 00:17 Відповісти
Знайшов з ким домовлятись.
показати весь коментар
22.01.2021 00:19 Відповісти
правильно Джо, ты единственный разумный политик который не ставит мир на грань ядерной катастрофы
мы так ждали тебя
показати весь коментар
22.01.2021 00:20 Відповісти
Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
показати весь коментар
22.01.2021 00:23 Відповісти
а як буде українською кіт?
показати весь коментар
22.01.2021 00:28 Відповісти
Слушай, так та мартышка, которая в суде заявила "мая твая пААнимай нету, дай мне русского переводчика" - активистка "молодых респ. за Трумпа" из Орегона.
показати весь коментар
22.01.2021 00:39 Відповісти
душа болить за недооціненних та недообранних
показати весь коментар
22.01.2021 00:58 Відповісти
за тих кого проігнорували
показати весь коментар
22.01.2021 00:59 Відповісти
Дєткі,назовіте домашнєє животное,какоє ви знаєте.
-КІт
- Ха-ха-ха!Кіт - ето морское животное.
- Ні,кіт - домашня тварина,в мене є!
-.....ти хочешь сказать"кот"?
- Я не хочу сказать"кот",я хочу сказати"кіт"!
Діалог з дня народження ,дитини і ведучого свята.
показати весь коментар
22.01.2021 00:45 Відповісти
оце правильно!
Пора відвикати нам від звички переходити на ізиг тільки тому, що мордвинам впадло вивчити мову
показати весь коментар
22.01.2021 01:12 Відповісти
Это очень серьезный мэсседж для Украины. Видимо договариваться будут с рашей в первую очередь.
показати весь коментар
22.01.2021 00:27 Відповісти
та вони вже домовились
показати весь коментар
22.01.2021 00:30 Відповісти
Байден видимо похлеще Трампа ещё будет.ххх
Если США нас бросят, нам киздец настанет.
показати весь коментар
22.01.2021 00:32 Відповісти
Абсолютли... И на 100 дней одеть намордники)
показати весь коментар
22.01.2021 00:57 Відповісти
Кто бы в этом сомневался)))))
показати весь коментар
22.01.2021 00:57 Відповісти
По логике вещей должна наоборот развернуться новый виток гонки вооружений с которой паРаша должна издать свой предсмертный крик ... Но решили как и при Обаме - "перезагрузку устроить" с кацапами... Вывод один - Байден оказался в натуре Бидон, и Нам Украинцам писда...
показати весь коментар
22.01.2021 00:48 Відповісти
Скорей всего в США решили наш проект прикрыть.
поживем увидим,рано ещё паниковать.
Но сигналы очень тревожные.
показати весь коментар
22.01.2021 00:52 Відповісти
Это не сигналы - это уже открытым текстом...

Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто - пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина... Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания.
показати весь коментар
22.01.2021 00:55 Відповісти
Кстати нашего Зелю на инаугурацию не пригласили,в отличии от рашистов.
показати весь коментар
22.01.2021 00:58 Відповісти
а зачем дублировать нахождение Зе на инагурации если все его кураторы-кацапы там были..
показати весь коментар
22.01.2021 01:00 Відповісти
Не дождетесь ,чебурашки драные...
показати весь коментар
22.01.2021 11:26 Відповісти
Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9752
показати весь коментар
22.01.2021 01:27 Відповісти
Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6913Кто бы как к кому не относился, но деградация на лицо.
показати весь коментар
22.01.2021 01:35 Відповісти
Тільки імбецили бачать розвиток людства у цьому сторіччі. По факту маємо тотальну деградацію в усіх сенсах.
показати весь коментар
22.01.2021 01:49 Відповісти
Як тобі цей висєр? Ілон Маск!
показати весь коментар
22.01.2021 02:21 Відповісти
Ілон Маск - це майже єдиний промінь світла у 21 сторіччі.
показати весь коментар
22.01.2021 02:26 Відповісти
Лівацька мерзота Байден починає саме з того, чого від нього чекали у Кремлі. Уся к@цапська верхівка хотіла продовження цього договору, й вони це отримали. Дерьмократи у своєму стилі.
показати весь коментар
22.01.2021 01:44 Відповісти
Пффф! То ти трампіст-путініст! А я думаю, шо від тебе так лаптями тхне. Фііі, гидота.
показати весь коментар
22.01.2021 02:23 Відповісти
Боже, які у тебе примітивні судження. Напевно, ти з порохоботів. У них в отарі усі вважають, що той, хто не за баригу, той за ЗЕлю та путіна.
Клав я на Трампа, тим паче на путіна, але у мене вистачає розуму не захоплюватися Байденом та іншим лівацьким лайном.
показати весь коментар
22.01.2021 02:31 Відповісти
ты на всех порохоботов не гони, я вот порохобот но считаю что Бидон это днище. А отдельные упоротые для которых "трапм агент хйла" - нам, адекватным порохоботам, самим за них стыдно.
показати весь коментар
22.01.2021 09:41 Відповісти
Ээээ,да ты упоротый ватный длбб
показати весь коментар
22.01.2021 11:30 Відповісти
Вот этими продлениями-переподписаниями всяких там договоров они помогают шизанутому путину и его окружению утвердиться в мысли, что с ними еще кто-то считается. Что их недострана что-то из себя представляет и что ее кто-то там боится. На самом деле, все должно быть очень просто: тотальный игнор по всем фронтам и секторальные (не персональные!) санкции. Когда в их заплывших жиром мозгах возникнет мысль о том, что от них ничего не зависит, только тогда они наконец-то начнут идти на уступки.
показати весь коментар
22.01.2021 02:10 Відповісти
А вот и пошли первые договорняки с ****** от байдена
показати весь коментар
22.01.2021 02:11 Відповісти
Якщо параша відмовиться , або порушить цей договір Джо Байден Вишневецький зітре їх порошок.
показати весь коментар
22.01.2021 08:19 Відповісти
Кацапські пєрдакі почали вибухати.
показати весь коментар
22.01.2021 02:33 Відповісти
На РАБссии нет ядерного оружия с 1994 года,когда Альберт Гор и Виктор Черномырдин продали-купили весь ядерный запас накопленный в СССР с 1955 года,а это 500 тонн....,РАБссия голозадая обезьяна
показати весь коментар
22.01.2021 04:05 Відповісти
"Гонка вооружений" прикончила совок. Про рашкостан и говорить нечего.
показати весь коментар
22.01.2021 06:12 Відповісти
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".
показати весь коментар
22.01.2021 07:26 Відповісти
Это Байден погорячился.
показати весь коментар
22.01.2021 08:23 Відповісти
Печально, бо США дійчно будуть виконувати, а мордор буде робити свою справу.
показати весь коментар
22.01.2021 09:08 Відповісти
 
 