Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post
Президент США Джозеф Байден збирається запропонувати Росії продовження на п'ять років договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), який обмежує кількість американської і російської стратегічної ядерної зброї. Водночас Білий дім планує ввести нові санкції проти РФ за її агресію.
Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.
За словами неназваних американських чиновників, рішення про продовження договору, яке підтримує Росія, продиктовано наближенням крайнього терміну для цього кроку - 5 лютого.
Експрезидент Дональд Трамп намагався продовжити договір на один рік в останні місяці свого президентства, але йому не вдалося це зробити, оскільки Китай відмовився приєднатися до угоди.
Якщо термін дії договору закінчиться, Москва і Вашингтон зможуть розгорнути необмежену кількість атомних підводних човнів, бомбардувальників і ракет, що, як побоюються багато експертів, може спровокувати гонку ядерних озброєнь і ще більше загострити відносини між США і РФ.
При цьому видання пише, що не всі в оточенні Байдена підтримують продовження СНО-III на п'ять років. Вікторія Нуланд, наприклад, вважає, що договір може бути продовжено на рік.
Водночас адміністрація Байдена, за словами джерел, готується ввести проти Росії нові санкції. Офіційні особи заявили, що новий президент США виключає "перезавантаження" двосторонніх відносин із Москвою.
"Працюючи з Росією, ми також прагнутимемо притягнути її до відповідальності за нерозумні й агресивні дії, які ми спостерігали в останні місяці і роки", - сказав один із чиновників.
Байден доручить директору національної розвідки Авріл Гейнс надати йому повну оцінку передбачуваного втручання Росії у вибори 2020 року, застосування хімічної зброї проти лідера опозиції Олексія Навального і про винагороду членам Талібану за напади на американських військових в Афганістані.
"Ми будемо використовувати цю оцінку для обґрунтування нашої відповіді на російську агресію в найближчі тижні", - сказав інший високопосадовець.
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією вступив у силу в лютому 2011 р. Кінець його дії - в лютому 2021 року.
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США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
А на АПЛ американцы парашникам не помогут. Печалька...
Правда некоторые на стапелях стоят по 25-30 лет, но какое это имеет значение, верно?
мы так ждали тебя
-КІт
- Ха-ха-ха!Кіт - ето морское животное.
- Ні,кіт - домашня тварина,в мене є!
-.....ти хочешь сказать"кот"?
- Я не хочу сказать"кот",я хочу сказати"кіт"!
Діалог з дня народження ,дитини і ведучого свята.
Пора відвикати нам від звички переходити на ізиг тільки тому, що мордвинам впадло вивчити мову
Если США нас бросят, нам киздец настанет.
поживем увидим,рано ещё паниковать.
Но сигналы очень тревожные.
Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто - пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина... Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания.
Клав я на Трампа, тим паче на путіна, але у мене вистачає розуму не захоплюватися Байденом та іншим лівацьким лайном.
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".