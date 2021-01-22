Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post

Президент США Джозеф Байден збирається запропонувати Росії продовження на п'ять років договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), який обмежує кількість американської і російської стратегічної ядерної зброї. Водночас Білий дім планує ввести нові санкції проти РФ за її агресію.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

За словами неназваних американських чиновників, рішення про продовження договору, яке підтримує Росія, продиктовано наближенням крайнього терміну для цього кроку - 5 лютого.

Експрезидент Дональд Трамп намагався продовжити договір на один рік в останні місяці свого президентства, але йому не вдалося це зробити, оскільки Китай відмовився приєднатися до угоди.

Якщо термін дії договору закінчиться, Москва і Вашингтон зможуть розгорнути необмежену кількість атомних підводних човнів, бомбардувальників і ракет, що, як побоюються багато експертів, може спровокувати гонку ядерних озброєнь і ще більше загострити відносини між США і РФ.

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При цьому видання пише, що не всі в оточенні Байдена підтримують продовження СНО-III на п'ять років. Вікторія Нуланд, наприклад, вважає, що договір може бути продовжено на рік.

Водночас адміністрація Байдена, за словами джерел, готується ввести проти Росії нові санкції. Офіційні особи заявили, що новий президент США виключає "перезавантаження" двосторонніх відносин із Москвою.

"Працюючи з Росією, ми також прагнутимемо притягнути її до відповідальності за нерозумні й агресивні дії, які ми спостерігали в останні місяці і роки", - сказав один із чиновників.

Байден доручить директору національної розвідки Авріл Гейнс надати йому повну оцінку передбачуваного втручання Росії у вибори 2020 року, застосування хімічної зброї проти лідера опозиції Олексія Навального і про винагороду членам Талібану за напади на американських військових в Афганістані.

"Ми будемо використовувати цю оцінку для обґрунтування нашої відповіді на російську агресію в найближчі тижні", - сказав інший високопосадовець.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією вступив у силу в лютому 2011 р. Кінець його дії - в лютому 2021 року.