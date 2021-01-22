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Новини
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У Раді Європи висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей у Харкові

У Раді Європи висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей у Харкові

У Раді Європи висловили глибокі співчуття у зв'язку з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові, де загинули 15 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, повідомлення у твітері зі словами співчуття опубліковано від імені генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Я глибоко сумую через втрати життів унаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові", - заявила генсек РЄ.

Вона висловила співчуття родинам загиблих і побажала найшидшого одужання постраждалим.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України створив Державну комісію, яка з'ясовуватиме причини пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

пожежа (4312) Рада Європи (459) Харків (5565) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Топ коментарі
+1
А по загиблому воїну ЗСУ? Ви що подуріли зовсім?
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22.01.2021 00:19
+1
Яценюк про Зелю и вакцинирование ...три минуты . Коротко и по делу
https://www.youtube.com/watch?v=n3oGKx5LOrQ
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22.01.2021 00:21
+1
В оффшорах...
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22.01.2021 00:37
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А по загиблому воїну ЗСУ? Ви що подуріли зовсім?
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22.01.2021 00:19 Відповісти
Шкода стареньких. Дуже шкода, але вбили молодого. Чуєте вбили дитину. Чи вам молодого не шкода? Боже коли це скінчиться. Коли почнуть за кожного вбитого українця обкладать санкціями такими, що бізнес агресора сам буде давить терористів за це. Де санкції?
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22.01.2021 00:23 Відповісти
В оффшорах...
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22.01.2021 00:37 Відповісти
Яценюк про Зелю и вакцинирование ...три минуты . Коротко и по делу
https://www.youtube.com/watch?v=n3oGKx5LOrQ
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22.01.2021 00:21 Відповісти
хозяина дома престарелых надо помиловать.он их даже раздетыми любил.спасавший стариков парень собщил страшные подробности.они были полуголыми и голодными.
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22.01.2021 00:33 Відповісти
А за замерзлого пенса за миску юшки-нє?!
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22.01.2021 00:35 Відповісти
незрозуміло навіщо було трамати дім напівпідстаркуватих у привптному секторі на холодній горі
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22.01.2021 01:26 Відповісти
********* спеллчекер
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22.01.2021 01:27 Відповісти

"А теперь, скажи нам то же, но на нормальном языке" (с)
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22.01.2021 05:29 Відповісти
Жаль людей, но, к сожалению жизнь человека в нашем обществе ничего не стоит. Пять лет назад в Киеве подобное не происходило? Тогда тоже неделю дома престарелых проверяли, за нарушения денюжку взяли и забыли... в Одессе регулярно люди в гостиницах горят... и что? В нашем государстве спасение утопающих, дело рук самих утопающих... государство становится бесполезным органом...
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22.01.2021 07:05 Відповісти
 
 