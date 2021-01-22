У Раді Європи висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей у Харкові
У Раді Європи висловили глибокі співчуття у зв'язку з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові, де загинули 15 людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, повідомлення у твітері зі словами співчуття опубліковано від імені генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.
"Я глибоко сумую через втрати життів унаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові", - заявила генсек РЄ.
Вона висловила співчуття родинам загиблих і побажала найшидшого одужання постраждалим.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України створив Державну комісію, яка з'ясовуватиме причини пожежі в харківському будинку для літніх людей.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
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