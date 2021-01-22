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Новини Коронавірус і карантин
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Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори щодо поставки російської вакцини

Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори щодо поставки російської вакцини

Регулюючий орган Угорщини дав попередній дозвіл на використання британської вакцини AstraZeneca та російської "Супутник V" проти коронавірусу. Міністр закордонних справ країни вже відбув до Москви для переговорів щодо постачання препарату.

Про це повідомив 21 січня керівник офісу угорського прем'єра Г.Гуляш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він заявив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто вже вирушив до Москви для переговорів із закупівлі російської вакцини. Якщо він укладе угоду на її поставку, Угорщина стане першим членом Європейського Союзу, який отримає "Супутник V".

Як пише видання, це демонструє поспіх Будапешта скасувати карантин, щоб відновити економіку, навіть попри те, що регулюючий орган ЄС дозвіл на використання російської вакцини не видавав.

Так само Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не схвалило і британський препарат AstraZeneca, але рішення щодо нього очікують 29 січня.

Гуляш розповів, що проблеми з поставками Росією вакцини, схоже, були вирішені, і він сподівається, що Москва зможе доставити в Угорщину велику кількість доз "Супутник V" найближчим часом.

У Російському фонді прямих інвестицій уже заявили, що Угорщина стала першою країною в ЄС, яка "усвідомила всі переваги вакцини "Супутник V" і дозволила її використання".

Також читайте: Російську вакцину "Супутник V" зареєстрували в Угорщині

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2262) карантин (18172) Сійярто Петер (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
под*уйловник приехал к *уйлу просить фуфломицин
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22.01.2021 00:46
+23
Повний треш, це коли людина відмовляється від файзер або модени, бо не довіряє, а чекає на спутнік. Живе в Європі 40 років, а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні
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22.01.2021 00:51
+17
Президент Молдови номер 2. От чого вони так до мови прискіпуються. Вони вже отримують зарплату з маскви. Шкода, що Україна зараз немає президента. Стільки ворогів і без Головнокомандувача...
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22.01.2021 00:47
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под*уйловник приехал к *уйлу просить фуфломицин
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22.01.2021 00:46 Відповісти
Сподіваюся Навальному ще раз вколять спутнік вє ще один руський стане хорошим гггг
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22.01.2021 00:57 Відповісти
Главе МИД Венгрии Сийярто надеюсь вколят в голову спутник так как там все равно кроме лаптей пусто
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22.01.2021 04:46 Відповісти
Пускай прививать начнут с венгерских активистов Закарпатья.
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22.01.2021 07:49 Відповісти
Он на инструктаж приехал, как пить дать. Оплата за вакцину - это так, взятка боссу, венгры такие странные проплаты в русню практикуют постоянно.
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22.01.2021 12:56 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь!!!
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22.01.2021 00:46 Відповісти
Президент Молдови номер 2. От чого вони так до мови прискіпуються. Вони вже отримують зарплату з маскви. Шкода, що Україна зараз немає президента. Стільки ворогів і без Головнокомандувача...
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22.01.2021 00:47 Відповісти
ну слава богу, що мадяри спутнік купили, нарешті, the real stuff!

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 5405
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22.01.2021 00:54 Відповісти
это предварительные данные. они скорее всего не точные, после уточнения должно быть минимум 146%.
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22.01.2021 11:05 Відповісти
Повний треш, це коли людина відмовляється від файзер або модени, бо не довіряє, а чекає на спутнік. Живе в Європі 40 років, а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні
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22.01.2021 00:51 Відповісти
Да хрен там, - сами они пфайзером уколятся, а для *******, - спутник-новичок
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22.01.2021 01:10 Відповісти
после прививки спутником прихлебателей пу станет меньше.эволюция работает
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22.01.2021 01:45 Відповісти
Названия вакцин уточни.
На файзера ни модены нет в природе.
30 лет Украина самостоятельное государство, "а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні".
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22.01.2021 05:11 Відповісти
Пшел вон,свинорус.
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22.01.2021 06:28 Відповісти
"Кіт Яша", там "хвороба" специфічна... Називається "золота лихоманка"... Росія вже років "надцять" будує мадярам АЕС. Договір підписував Орбан. Угода засекречена. Сійярто - "в долі"... От і все...
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22.01.2021 06:44 Відповісти
Еще один Сийярито-Кацапо-Куерито... пздц
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22.01.2021 00:57 Відповісти
Вот это я понимаю один нарот, венгры из мокшанских болот в Европу заехали.
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22.01.2021 01:00 Відповісти
Вакцина не сертифицирована а ее уже все в очередь стоят купить.
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22.01.2021 01:01 Відповісти
Они у себя эту вакцину сертифицировали.
Если ты имеешь в виду 3-ю стадию испытаний, то её не прошла НИ ОДНА из вакцин.
Пфайзер планирует закончить 3-ю стадию в 2023-м.
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22.01.2021 05:15 Відповісти
закрыть границу на замок и онулировать все венгерские рабочие визы,вы думаете этими помоями будут венгров колоть,щас на заробитчанах украинских тестировать это г..но будут,назревает очередная качеля с венграми,пуйло на всех фронтах воюет,польша почему-то пфайзер закупает,не гоните в венгрию ехать сейчас
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22.01.2021 01:16 Відповісти
На историческую уральскую родину приехал.
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22.01.2021 02:36 Відповісти
Главное, чтоб сам укололся этим шмурдяком
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22.01.2021 03:42 Відповісти
вот этот "венгерский додон" спросил самих венгров-хотят ли они русскую вакцину прививать или европейскую?"...Когда уже Европа прозреет и перестанет выбирать всех этих "додонов" местных разливов? Хотя...хотя.пусть привьётся,может сделают таки разумные выводы..
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22.01.2021 04:10 Відповісти
А писали что венгры отказались . Вот вам и отказ.
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22.01.2021 04:48 Відповісти
Что, где, когда?
Они её выбрали сразу и у себя её уже сертифицировали.
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22.01.2021 05:17 Відповісти
А коли Ви плануєте вакцинуватись "спутніком v". Я бачу Ви палкий прихильник російських наукових розробок.
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22.01.2021 06:19 Відповісти
Вакцинироваться буду, как все украинцы на общих основаниях.
А свои тупые выводы можешь оставить при себе.
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22.01.2021 06:22 Відповісти
Китайською вакциною? Бо на " общіх основаніях" це поки що китайський шмурдяк з ефективністю 52%.
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22.01.2021 06:28 Відповісти
Этот паршивый мадьяр прибыл в масквабад в первую очередь за инструкциями, какую ещё гадость сделать Украине.
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22.01.2021 06:29 Відповісти
Нах их в евросоюз взяли
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22.01.2021 06:49 Відповісти
Так цей істеричний ***** мав же до нас їхать ...
Чи вже був ? Може, я пропустила ...
Давай, Сіярто, першим коли собі.
Там кажуть, побічні ефекти =пречудові=.
Якраз для тебе і таких придурків противних, як ти.
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22.01.2021 07:00 Відповісти
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 3855
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22.01.2021 07:44 Відповісти
Лаптестанцы мстят венграм , во время ВОВ они их в плен не брали , за особенную жестокость .
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22.01.2021 07:57 Відповісти
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 6449
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22.01.2021 07:57 Відповісти
Не думаю что они пойдут против рекомендаций ЕС. На днях видел в новостях, что был какой-то официальный визит венгерского МИД в Украину. Моё мнение, что Венгрия покупает спутник не для себя, а для того чтобы перепродать нам по договоренности с мертветчуком. И будет у нас прививки "Країна походження - ЄС"
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22.01.2021 08:18 Відповісти
Прямо там и привьют ватного гребня посадят на бутылку шоколадным сейфом .
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22.01.2021 08:43 Відповісти
Ага, предлог хороший.
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22.01.2021 08:51 Відповісти
Сіярто їде спочатку до "хазяїна" в Москві, отримує інструкції, а потім - до Кулеби вирішувати територіальні, освітнянські і мовні питання на Закарпатті. Єдине що радує - що мадярів щепитимуть російською вакциною - послідовність і невпинність процесу дебілізації зберігається...
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22.01.2021 09:39 Відповісти
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22.01.2021 11:13 Відповісти
А что министры иностранных дел в Венгрии занимаются вопросами здравохранения ? Оригинально!
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22.01.2021 11:32 Відповісти
Хоче стати для Кремлівськи своїм.
А вийде?
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08.07.2021 17:46 Відповісти
 
 