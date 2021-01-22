Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори щодо поставки російської вакцини

Регулюючий орган Угорщини дав попередній дозвіл на використання британської вакцини AstraZeneca та російської "Супутник V" проти коронавірусу. Міністр закордонних справ країни вже відбув до Москви для переговорів щодо постачання препарату.

Про це повідомив 21 січня керівник офісу угорського прем'єра Г.Гуляш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він заявив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто вже вирушив до Москви для переговорів із закупівлі російської вакцини. Якщо він укладе угоду на її поставку, Угорщина стане першим членом Європейського Союзу, який отримає "Супутник V".

Як пише видання, це демонструє поспіх Будапешта скасувати карантин, щоб відновити економіку, навіть попри те, що регулюючий орган ЄС дозвіл на використання російської вакцини не видавав.

Так само Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не схвалило і британський препарат AstraZeneca, але рішення щодо нього очікують 29 січня.

Гуляш розповів, що проблеми з поставками Росією вакцини, схоже, були вирішені, і він сподівається, що Москва зможе доставити в Угорщину велику кількість доз "Супутник V" найближчим часом.

У Російському фонді прямих інвестицій уже заявили, що Угорщина стала першою країною в ЄС, яка "усвідомила всі переваги вакцини "Супутник V" і дозволила її використання".

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