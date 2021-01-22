У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали трьох осіб у справі про пожежу в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, в якому загинули 15 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
Там кажуть, що затримали власника будинку, де сталася пожежа, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу. У їхніх будинках проводять обшуки, кажуть у прокуратурі.
"Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України створив Державну комісію, яка з'ясовуватиме причини пожежі в харківському будинку для літніх людей.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
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почему никто не бросился расследовать и задерживать?
и никакой ни европейский ни тем более украинский суд не решит проблему аморальности, алчности, цинизма нынешней власти
Мог бы допустить, что родственники погибших могли с них потребовать за деньги, отданные на содержание родственников, и их закрыли от расправы... И тут смысла задерживать нет. Не думаю, что это было умышленно.
Скорее всего "ментовский город" демонстрирует свою власть.
Ведь оба знали про этот пансион для пожилых