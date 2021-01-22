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У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали трьох осіб у справі про пожежу в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, в якому загинули 15 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Там кажуть, що затримали власника будинку, де сталася пожежа, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу. У їхніх будинках проводять обшуки, кажуть у прокуратурі.

"Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України створив Державну комісію, яка з'ясовуватиме причини пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будинок для літніх людей у Харкові, який згорів, був нелегальним, - ОДА

У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура 01
У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура 02
У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура 03

Автор: 

затримання (4336) пожежа (4312) Харків (5565)


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Топ коментарі
+5
Влаштовувала колега свого вітчима алкоголіка після інсульта у подібний дім. Богодільня для непотрібних, але тисяч 5000-6000 на місяць плати. Частково цю суму перекриває пенсія. Що вразило, при прийомі натякали, що, якщо є бажання то можна скоротити перебування в тому будинку за винагороду у 500-1000 доларів. Багато треба хворій людині, щоб перейти в інший світ.... Не дай Бог потрапити у такий заклад у кінці життя
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22.01.2021 06:21
+4
все из за тарифов на Газ , экономили Газ и проводка загорелась,клоуна арестуйте
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22.01.2021 05:50
+4
А 15 трупів, при звичайній пожежі, це так, "дріб"язок", що не заслужує уваги? Чи люди, які загинули, "не того сорту"?
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22.01.2021 06:37
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прям преступление века вызовите шерлок холмса
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22.01.2021 03:07 Відповісти
Тебя что-то раздражает?
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22.01.2021 05:05 Відповісти
А 15 трупів, при звичайній пожежі, це так, "дріб"язок", що не заслужує уваги? Чи люди, які загинули, "не того сорту"?
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22.01.2021 06:37 Відповісти
а тысячи умерших от ковид из-за преступных действий или бездействия нынешней власти?
почему никто не бросился расследовать и задерживать?
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22.01.2021 07:09 Відповісти
Ну, раз тебе "поперло на "планов громадье", то де твоя заява до Європейського суду з прав людини? Відправ, а потім а потім я тобі відповім...
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22.01.2021 07:26 Відповісти
это был риторический вопрос...
и никакой ни европейский ни тем более украинский суд не решит проблему аморальности, алчности, цинизма нынешней власти
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22.01.2021 07:47 Відповісти
Це було не "риторичне питання", а "спроба розвести срач"... Ті, хто крадуть мільйонами, а вмирають, від цього, "тисячі", починають з крадіжки "ластика" чи олівця в школі... А вибирають їх у владу такі самі, але менш удатні... Так що "не треба" - набачився я на таких "мітингарів"... І "Майдан" - не виключення...
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22.01.2021 07:57 Відповісти
та к от батареи а не от чупакабры какой то там и так все ясно
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22.01.2021 10:13 Відповісти
Та ти що? І багато ти розслідував і направив кримінальних справ до суду, по подібних фактах, що тобі "все ясно"?... Чим мені подобаються "дилетанти від юриспруденції", так це своєю безапеляційністю... Їм завжди "все ясно" і "зрозуміло"... А от спеціалістам, що вчилися розслідувать кримінальні справи, мають досвід їх розслідування, розгляду в судах - ні... Мабуть, вони тупіють у процесі набуття досвіду...
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22.01.2021 11:12 Відповісти
старим людям треба більше тепла...і їх стає все більше
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22.01.2021 05:30 Відповісти
все из за тарифов на Газ , экономили Газ и проводка загорелась,клоуна арестуйте
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22.01.2021 05:50 Відповісти
В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4961
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22.01.2021 06:00 Відповісти
Здоровий ескулап поблажливо поклав руку на плече потєрпєвшего, який на фоні цих дядьків виглядає дистрофіком. Меганевдала фотка.
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22.01.2021 06:08 Відповісти
Влаштовувала колега свого вітчима алкоголіка після інсульта у подібний дім. Богодільня для непотрібних, але тисяч 5000-6000 на місяць плати. Частково цю суму перекриває пенсія. Що вразило, при прийомі натякали, що, якщо є бажання то можна скоротити перебування в тому будинку за винагороду у 500-1000 доларів. Багато треба хворій людині, щоб перейти в інший світ.... Не дай Бог потрапити у такий заклад у кінці життя
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22.01.2021 06:21 Відповісти
Ну так колега же отправила своего отчима!!!
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22.01.2021 06:53 Відповісти
лучше на тот свет, чем овощем при детях
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22.01.2021 08:23 Відповісти
Вопрос. Зачем их задерживать? Они скрывались от следствия? Могли заметать следы?
Мог бы допустить, что родственники погибших могли с них потребовать за деньги, отданные на содержание родственников, и их закрыли от расправы... И тут смысла задерживать нет. Не думаю, что это было умышленно.
Скорее всего "ментовский город" демонстрирует свою власть.
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22.01.2021 06:35 Відповісти
А в справі Єрмаків, татарових, "Журавля", крадіжці з фонду ковід, масок, відсутності швл, китайської вакцини, тощо - нікого оперативно не затримали часом?
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22.01.2021 06:38 Відповісти
по традициях нашей правоохранителей, виноватой будет какая-то девочка-санитарка, которая даже не глядя подписалась на ответственную по противопожарной безопасности...
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22.01.2021 07:04 Відповісти
А пожарный инспектор и полицейский участковый почему не задержаны????

Ведь оба знали про этот пансион для пожилых
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22.01.2021 08:14 Відповісти
Ані ні вєдалі, шо там благодЄльня.
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22.01.2021 09:02 Відповісти
а як вони мали прийти з перевіркою, коли пансіонат був без реєстрації? до тебе у привтне помешкання ходять?
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22.01.2021 10:21 Відповісти
А участкового задержали, а чиновников этого района задержали и всех кто крышевал эту богодельню и наркопритон задержали?
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22.01.2021 09:06 Відповісти
Ну не знаю, еслиб у меня такое заведение было, сама бы вызывала пожарников чтоб устанивили сигнализации на дым, огнетушители и ходили проверяли чтоб все работало...
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22.01.2021 09:15 Відповісти
Цікаво, нам скажуть скільки таких закладів в Україні. Ну і подібних закладів де "лікують" наркоманів та алкашів.
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22.01.2021 09:19 Відповісти
просто умиляет весь этот цирк вокруг "дома престарелых". вот пока он не загорелся, никто не знал о его существовании. никто даже и не подозревал. и мусора на лапу не получали, и пожарные. там такие системы маскировки и шифрования - ФБР с Моссадом нервно курят в сторонке. а какие там хакеры следы заметают...уууу.
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22.01.2021 11:03 Відповісти
Элементарное заметка следов по хищениям, как в той "Операции Ы", перестарались - людей невинных престарелых загубили. Бог судья.
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22.01.2021 11:20 Відповісти
 
 